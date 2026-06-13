Világsztárok között szurkolt a foci-vb amerikai nyitómeccsén a Fraditól távozó Robbie Keane (FOTÓ)

Mint arról beszámoltunk, a társházigazda Egyesült Államok kiütéses, 4–1-es győzelemmel kezdte a labdarúgó-világbajnokságot. Mauricio Pochettino együttese a torna amerikai nyitómeccsén végig fölényben játszott Paraguay ellen, így teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot Los Angelesben.

A stadionban hemzsegtek a szupersztárok, többek között a Ferencvárossal néhány hete Magyar Kupát nyerő Robbie Keane is a helyszínen tekintette meg a találkozót.

Az MLS-ben ebben a városban is nagyot domborító David Beckham, Hollywood állócsillaga, Tom Cruise, illetve a korábbi NFL-játékos, Pat McAfee társaságában fotózkodott a korábbi ír válogatott támadó, aki öt szezonon át szerepelt a tengerentúli ligában az LA Galaxy színeiben.