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vb 2026 Paraguay világbajnokság Egyesült Államok

Erre mindenki felkapja a fejét: az amerikaiak hajnalban üzentek a világnak

2026. június 13. 07:04

Paraguaynak esélye sem volt a társházigazda ellen a labdarúgó-világbajnokság szombat hajnali meccsén. Az amerikaiak 1930 óta először nyertek meg vb-meccset legalább háromgólos különbséggel.

2026. június 13. 07:04
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A társházigazda amerikai válogatott könnyedén, 4–1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának nyitó fordulójában.

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Hengereltek az amerikaiak Paraguay ellen (Fotó: Patrick T. Fallon / AFP)

Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első egyesült államokbeli meccset is egy kilencvenperces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar, vagy éppen a Csillagok háborúja sci-fi filmek megalkotója, George Lucas.

A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő. Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Christian Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket (1–0).

A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Folarin Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették, de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját (2–0).

A szünetig hátralévő időben is nyomasztó fölényben és nagy kedvvel futballozott az Egyesült Államok, Pulisic rendre megbolondította a paraguayi védelem jobb oldalát, de nem ebből, hanem Balogun egyéni akciójából született az újabb gól, aki a cselei után tíz méterről lőtte ki a jobb felső sarkot, így ő lett az első duplázó a tornán (3–0).

A térfélcserét követően visszavettek a tempóból az amerikaiak, amit már az is előre jelzett, hogy lecserélték Pulisicet, igaz, ennek kisebb sérülés állt a hátterében.

Kaptam egy rúgást az első félidőben, de nagyon remélem, hogy nincs semmi gond, és a következő napokban már jól leszek. A vádlim sérült meg, de voltak már hasonló problémáim, úgyhogy pozitív maradok

– mondta utóbb a Milan támadója.

Christian Pulisic (jobbra) nem szerzett gólt, de a pályán töltött egy félideje alatt így is őrületbe kergette a paraguayi védőket (Fotó: Patrick T. Fallon / AFP)

Paraguay a szünet után kiegyenlítetté tette a játék képét, sőt néhány könnyelmű amerikai megoldás után akár szépíthetett volna. Az Egyesült Államok később újra elkezdte kontrollálni a meccset, de már korántsem rohamozott olyan vehemensen, mint az első játékrészben. A dél-amerikaiak a hajrá kezdete előtt váratlanul ugyan szépítettek a brazíliai születésű Maurício révén (3–1), de többre nem futotta az erejükből, így nem tudták izgalmassá tenni az utolsó perceket. A slusszpoént a csereként beállt Giovanni Reyna találata jelentette, aki külsővel tekert látványosan a paraguayi kapuba a hosszabbítás utolsó pillanataiban (4–1).

Az amerikai válogatott az első, 1930-as vb-n Belgium és Paraguay felett aratott 3–0-s győzelmei után harmadszor nyert meg világbajnoki meccset legalább háromgólos különbséggel.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

Egyesült Államok–Paraguay 4–1 – a mérkőzés rövid összefoglalója

 

 

Összesen 2 komment

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pandalala
2026. június 13. 08:26
" A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar " És, a figyelmesebbek észrevehették, hogy néhány pillanatra még Allah is felűnt a VIP páholyban ....
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gyzoltan-2
2026. június 13. 07:27
A közölt képek alapján az Egyesült Államok csapata igencsak afrikai benyomást kelt, akik, hogy mutassák humanitárius hozzáállásukat, nagyvonalúan bevettek egy fehért is mutatóba...
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2
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