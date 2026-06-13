Erre mindenki felkapja a fejét: az amerikaiak hajnalban üzentek a világnak

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Paraguaynak esélye sem volt a társházigazda ellen a labdarúgó-világbajnokság szombat hajnali meccsén. Az amerikaiak 1930 óta először nyertek meg vb-meccset legalább háromgólos különbséggel.
A társházigazda amerikai válogatott könnyedén, 4–1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának nyitó fordulójában.
Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első egyesült államokbeli meccset is egy kilencvenperces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar, vagy éppen a Csillagok háborúja sci-fi filmek megalkotója, George Lucas.
A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő. Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Christian Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket (1–0).
A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Folarin Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették, de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját (2–0).
A szünetig hátralévő időben is nyomasztó fölényben és nagy kedvvel futballozott az Egyesült Államok, Pulisic rendre megbolondította a paraguayi védelem jobb oldalát, de nem ebből, hanem Balogun egyéni akciójából született az újabb gól, aki a cselei után tíz méterről lőtte ki a jobb felső sarkot, így ő lett az első duplázó a tornán (3–0).
A térfélcserét követően visszavettek a tempóból az amerikaiak, amit már az is előre jelzett, hogy lecserélték Pulisicet, igaz, ennek kisebb sérülés állt a hátterében.
Kaptam egy rúgást az első félidőben, de nagyon remélem, hogy nincs semmi gond, és a következő napokban már jól leszek. A vádlim sérült meg, de voltak már hasonló problémáim, úgyhogy pozitív maradok
– mondta utóbb a Milan támadója.
Paraguay a szünet után kiegyenlítetté tette a játék képét, sőt néhány könnyelmű amerikai megoldás után akár szépíthetett volna. Az Egyesült Államok később újra elkezdte kontrollálni a meccset, de már korántsem rohamozott olyan vehemensen, mint az első játékrészben. A dél-amerikaiak a hajrá kezdete előtt váratlanul ugyan szépítettek a brazíliai születésű Maurício révén (3–1), de többre nem futotta az erejükből, így nem tudták izgalmassá tenni az utolsó perceket. A slusszpoént a csereként beállt Giovanni Reyna találata jelentette, aki külsővel tekert látványosan a paraguayi kapuba a hosszabbítás utolsó pillanataiban (4–1).
Az amerikai válogatott az első, 1930-as vb-n Belgium és Paraguay felett aratott 3–0-s győzelmei után harmadszor nyert meg világbajnoki meccset legalább háromgólos különbséggel.
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP
Egyesült Államok–Paraguay 4–1 – a mérkőzés rövid összefoglalója