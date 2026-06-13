Erre mindenki felkapja a fejét: az amerikaiak hajnalban üzentek a világnak

A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő. Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Christian Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket (1–0).

A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Folarin Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették, de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját (2–0).