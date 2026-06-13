Anya és a lánya az ebolajárvány első áldozatai Kongóban

Két ebolás elhunytról számolt be az ENSZ menekültügyi ügynöksége, amelyeket egyaránt egy kelet-kongói menekülttáborban azonosítottak. A katasztrofális állapotok között egy fertőzött nő és a lánya esett a járvány áldozatául. A beszámolók szerint a segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy a szörnyű körülmények között hamar elszabadulhat az ebolajárvány.