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ebola ebolavírus járvány

Anya és a lánya az ebolajárvány első áldozatai Kongóban

2026. június 13. 18:27

Kongóban már 676 igazolt fertőzést és 136 halálesetet jelentettek, a járvány pedig a szomszédos Ugandában is megjelent.

2026. június 13. 18:27
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Két ebolás elhunytról számolt be az ENSZ menekültügyi ügynöksége, amelyeket egyaránt egy kelet-kongói menekülttáborban azonosítottak. A katasztrofális állapotok között egy fertőzött nő és a lánya esett a járvány áldozatául. A beszámolók szerint a segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy a szörnyű körülmények között hamar elszabadulhat az ebolajárvány.

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A kongói Kpang táborban közel harmincezer menekült körében tombol a vírus, amely már három tartományra is átterjedt, mióta az Egészségügyi Világszervezet május 17-én nemzetközi közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett.

A cikk szerint, amikor a humanitárius dolgozók megtalálták a holttesteket, és megpróbálták megközelíteni a helyszínt, a helyiek kövekkel és tárgyakkal dobálták meg a járműveiket – írja a Reuters.

Kongó péntekig 676 igazolt fertőzést és 136 halálesetet jelentett, miközben a járvány a szomszédos Ugandában is megjelent. Ott eddig 19 esetet regisztráltak.

A mostani járványt az ebola ritka Bundibugyo-törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, így a helyzet hamarosan kritikussá válhat.

Fotó: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham

Összesen 7 komment

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bagira004
2026. június 13. 19:24
Ursula - Magyar már világgá kürtölte a határ nyitva .
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SzaboGeza
2026. június 13. 19:04
Fura mód mindig Afrikában üti fel a fejét ez a dögvész!!! Csak egyszer kell kiderülni, hogy nem véletlenül van, ATOMVILLANÁS lesz belőle!!!! AZ ALAPOKIG LESZ ELTAKARÍTVA A VÉLETLEN!!!!+
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magyar-1977
2026. június 13. 18:54
Ezeket telepítette volna be a bukott cigány!
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Obsitos Technikus
2026. június 13. 18:39
Eb óla fakó! Nem megyünk Kongóba majmot vacsorázni.
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