Anya és a lánya az ebolajárvány első áldozatai Kongóban

Visszatért a rettegett ebolavírus: minden, amit a járványról tudni lehet!
Félő, hogy túl lassan ismerték fel a halálos járvány terjedését, ami még inkább kockáztatja, hogy a határokon túlra is átterjedt a vírus.
Kongóban már 676 igazolt fertőzést és 136 halálesetet jelentettek, a járvány pedig a szomszédos Ugandában is megjelent.
Két ebolás elhunytról számolt be az ENSZ menekültügyi ügynöksége, amelyeket egyaránt egy kelet-kongói menekülttáborban azonosítottak. A katasztrofális állapotok között egy fertőzött nő és a lánya esett a járvány áldozatául. A beszámolók szerint a segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy a szörnyű körülmények között hamar elszabadulhat az ebolajárvány.
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Félő, hogy túl lassan ismerték fel a halálos járvány terjedését, ami még inkább kockáztatja, hogy a határokon túlra is átterjedt a vírus.
A kongói Kpang táborban közel harmincezer menekült körében tombol a vírus, amely már három tartományra is átterjedt, mióta az Egészségügyi Világszervezet május 17-én nemzetközi közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett.
A cikk szerint, amikor a humanitárius dolgozók megtalálták a holttesteket, és megpróbálták megközelíteni a helyszínt, a helyiek kövekkel és tárgyakkal dobálták meg a járműveiket – írja a Reuters.
Kongó péntekig 676 igazolt fertőzést és 136 halálesetet jelentett, miközben a járvány a szomszédos Ugandában is megjelent. Ott eddig 19 esetet regisztráltak.
A mostani járványt az ebola ritka Bundibugyo-törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, így a helyzet hamarosan kritikussá válhat.
Fotó: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham