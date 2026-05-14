Hepatitis A-járvány ütötte fel a fejét Hajdúhadházon

Az önkormányzat szerint húsz megbetegedettről és több száz kontaktszemélyről lehet szó.
Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön. Lakossági tájékoztatójukban azt írták,
a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki.
A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban.
Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával.
Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el
– jelezték a lakossági tájékoztatóban.
(MTI)
