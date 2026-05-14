hajdúhadház hepatitis járvány önkormányzat hepatitis járvány

Hepatitis A-járvány ütötte fel a fejét Hajdúhadházon

2026. május 14. 21:56

Az önkormányzat szerint húsz megbetegedettről és több száz kontaktszemélyről lehet szó.

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön. Lakossági tájékoztatójukban azt írták,

a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki.

A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban.

Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával.

Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el

– jelezték a lakossági tájékoztatóban.

(MTI)

Nyitókép: ROBYN BECK / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
duro_dorka
2026. május 14. 22:50
Ukrán "import" a Hep A, mint száj és körömfájás?
wadcutter
2026. május 14. 22:27
fürgyé, purgyé B+
Obsitos Technikus
2026. május 14. 22:11
Szaroskéz-betegség..
