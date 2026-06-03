Elszabadult a vita, feloszlatta magát Vértesszőlős önkormányzata

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Miről is szól valójában a kormányzás?
Több, a múltban gyökerező nézeteltérés áll a háttértben.
Vértesszőlős önkormányzatának hat képviselője lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, majd ennek elmaradása után rendkívüli ülésen a képviselők megszavazták a testület feloszlatását – írta közösségi oldalán a Tatabányával szomszédos község alpolgármestere.
A független Szamos Boglárka tájékoztatása szerint a döntést mind a hat független képviselő megszavazta, többen lemondtak juttatásaikról. Az időközi választásokig a testület tagjai ügyvivő szerepkörben látják el feladatukat.
A közösségi oldalra feltöltött dokumentumok szerint a feloszlatott testület tagjai az egyeztetés hiányát, az önkormányzati bizottságok feladat nélkül maradását rótták fel a polgármesternek, valamint kifogásolták, hogy a település vezetője a tisztséget a testületi döntések végrehajtása helyett egyéni akaratának megvalósítására használja.
Bogár István független polgármester szintén közzétett válaszában leírta, hogy az együttműködés az alpolgármesterrel azóta akadozik, hogy a férjét nem alkalmazta tovább informatikai szakemberként a községházán.
A település vezetője beszámolt arról is, hogy nem támogatta a testület elképzeléseit egy egyházi ingatlan felújításához való tízmillió forintos hozzájárulásról, valamint nézeteltérésük volt egy kisebb sportlétesítmény helyszínének kijelölésében, az avarégetésben és a fűnyírásban.
Vértesszőlős Tatabánya szomszédságában található az 1-es út mentén, a régióban az egyik legjobban fejlődő és legkeresettebb településsé vált. A községben 3600-an élnek, a népesség az elmúlt évtizedben 600 fővel gyarapodott.
(MTI)
Nyitókép: Vértesszőlős Önkormányzatának oldala