Elszabadult a vita, feloszlatta magát Vértesszőlős önkormányzata

Bogár István független polgármester szintén közzétett válaszában leírta, hogy az együttműködés az alpolgármesterrel azóta akadozik, hogy a férjét nem alkalmazta tovább informatikai szakemberként a községházán.

A település vezetője beszámolt arról is, hogy nem támogatta a testület elképzeléseit egy egyházi ingatlan felújításához való tízmillió forintos hozzájárulásról, valamint nézeteltérésük volt egy kisebb sportlétesítmény helyszínének kijelölésében, az avarégetésben és a fűnyírásban.

Vértesszőlős Tatabánya szomszédságában található az 1-es út mentén, a régióban az egyik legjobban fejlődő és legkeresettebb településsé vált. A községben 3600-an élnek, a népesség az elmúlt évtizedben 600 fővel gyarapodott.