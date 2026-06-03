Akcióba lendültek a zöld szervezetek a ferihegyi környezetvédelmi engedély ellen

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Az MTVSZ szerint a hatósági döntés nem kezeli kellő súllyal a repülőtér működésének egészségügyi és környezeti hatásait.
A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezést nyújtott be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen. A szervezet szerint a hatósági döntés nem kezeli kellő súllyal a repülőtér működésének egészségügyi és környezeti hatásait – derül ki az MTVSZ és a Fenntarthatóság Felé Egyesület közleményéből, amelyet az Infostart szemlézett.
Az MTVSZ úgy látja, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata több ponton hiányos, és jogszerűsége is vitatható. Szerintük nem biztosít megfelelő garanciákat sem a lakosság egészségének, sem az éghajlatvédelmi célok védelmére. A fellebbezés célja, hogy a döntés felülvizsgálatával olyan engedély szülessen, amely a környezeti terhelések teljes körét figyelembe veszi,
és korlátokat szab a további forgalomnövekedésnek.
Éger Ákos, az MTVSZ ügyvezető elnöke szerint gond, hogy a határozat a várható forgalomnövekedést és az abból eredő zaj-, légszennyezési és klímaterhelést nem a működés közvetlen következményeként kezeli. A 2030-ra becsült forgalmi adatok ráadásul üzleti titoknak minősülnek, így nem ellenőrizhetők. A szervezetek kifogásolják azt is, hogy
a döntés akár felmentést adhat a környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedések alól, ha azok túl költségesek.
A civil szervezetek emlékeztetnek: a repülőtér mintegy 2,5 évig működött környezetvédelmi engedély nélkül, miközben a légi közlekedés a legszennyezőbb közlekedési módok közé tartozik. Az utasforgalom 20 év alatt megháromszorozódott, a légi áruszállítás nyolcszorosára nőtt, ami jelentősen növelte a zaj- és légszennyezést Budapest és környéke számára. A két szervezet szerint a döntéseknél nemcsak gazdasági, hanem környezeti, klímavédelmi és egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd