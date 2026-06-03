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repülőtér mtvsz engedély

Akcióba lendültek a zöld szervezetek a ferihegyi környezetvédelmi engedély ellen

2026. június 03. 21:04

Az MTVSZ szerint a hatósági döntés nem kezeli kellő súllyal a repülőtér működésének egészségügyi és környezeti hatásait.

2026. június 03. 21:04
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A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezést nyújtott be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen. A szervezet szerint a hatósági döntés nem kezeli kellő súllyal a repülőtér működésének egészségügyi és környezeti hatásait – derül ki az MTVSZ és a Fenntarthatóság Felé Egyesület közleményéből, amelyet az Infostart szemlézett.

Az MTVSZ úgy látja, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata több ponton hiányos, és jogszerűsége is vitatható. Szerintük nem biztosít megfelelő garanciákat sem a lakosság egészségének, sem az éghajlatvédelmi célok védelmére. A fellebbezés célja, hogy a döntés felülvizsgálatával olyan engedély szülessen, amely a környezeti terhelések teljes körét figyelembe veszi, 

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és korlátokat szab a további forgalomnövekedésnek.

Éger Ákos, az MTVSZ ügyvezető elnöke szerint gond, hogy a határozat a várható forgalomnövekedést és az abból eredő zaj-, légszennyezési és klímaterhelést nem a működés közvetlen következményeként kezeli. A 2030-ra becsült forgalmi adatok ráadásul üzleti titoknak minősülnek, így nem ellenőrizhetők. A szervezetek kifogásolják azt is, hogy 

a döntés akár felmentést adhat a környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedések alól, ha azok túl költségesek.

A civil szervezetek emlékeztetnek: a repülőtér mintegy 2,5 évig működött környezetvédelmi engedély nélkül, miközben a légi közlekedés a legszennyezőbb közlekedési módok közé tartozik. Az utasforgalom 20 év alatt megháromszorozódott, a légi áruszállítás nyolcszorosára nőtt, ami jelentősen növelte a zaj- és légszennyezést Budapest és környéke számára. A két szervezet szerint a döntéseknél nemcsak gazdasági, hanem környezeti, klímavédelmi és egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 5 komment

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Sorrend:
cint04
2026. június 03. 21:49
Mindeközben a homoszexuális közlekedési miniszter megtiltotta a mezőgazdasági "területekre" utak nélküli (?) területekre épített lakóparkokat. Természetes, hiszen még zsúfoltabb, élhetetlenebb városokat akar. Rohadt munkásgettókat. Nem új negyedeket, nem szellősebb élhetőbb városi környezetet, nagy parkokkal, hanem egymás szájába érő mocskos koszos zsúfolt gettókat, ahol a földszintes kis házak mellé 4-5 emeletes épületeket építenek (gyengébbek kedvéért amíg egy új területen építkeznek nagyon nem érdemes aszfaltozni mert a teherautók 2 naponta szarrávágják) . Dávidasszony persze nem ilyen helyen lakik. Ez a rohadék volt aki a főpolgármesetri kampányban azt javasolta hogy a (valamikori) Deák Ferenc koleszt alakítsák lakásokká. Ez az az épület (kb 10 emeletes torony) ami mellett északra kb 8 méterre dübörög az M7-M1 bevezető, Délről Kelenföld mocska szipuzható .. Ideális hely fiatal kisgyerekes családoknak.
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1
0
cint04
2026. június 03. 21:46
Nyilván rosszul venné ki magát ha nem a Bécs Schwehát - Pozsony repterek, hanem a Budapesti reptér lenne a régió központja. Miért gondoltuk, hogy ez másképp lesz? Vannak még tippjeim mibe fog beleállni a zöldremeszelt vagy állatvédő hazaárulók csürhéje..
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1
0
Bitrex®
2026. június 03. 21:23
Legyen minden második repülőgép elektromos, de az akkumulátorokat ne nálunk gyártsák. És legyenek méhlegelők a kifutópályák mellett legalább 10 méter szélességben.
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5
0
Takagi
2026. június 03. 21:20
Zárjuk be? Nem hiszem el, hogy minden giliszta egyszerre előmászik és okoskodik.
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3
0
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