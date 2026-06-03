Akcióba lendültek a zöld szervezetek a ferihegyi környezetvédelmi engedély ellen

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) fellebbezést nyújtott be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen. A szervezet szerint a hatósági döntés nem kezeli kellő súllyal a repülőtér működésének egészségügyi és környezeti hatásait – derül ki az MTVSZ és a Fenntarthatóság Felé Egyesület közleményéből, amelyet az Infostart szemlézett.

Az MTVSZ úgy látja, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata több ponton hiányos, és jogszerűsége is vitatható. Szerintük nem biztosít megfelelő garanciákat sem a lakosság egészségének, sem az éghajlatvédelmi célok védelmére. A fellebbezés célja, hogy a döntés felülvizsgálatával olyan engedély szülessen, amely a környezeti terhelések teljes körét figyelembe veszi,