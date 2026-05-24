Hivatalos üzenetet kapott a Mol Amerikából, Hernádi pedig azonnal üzent Szerbiának – a válaszra sem kellett sokat várni

Az üzlet a végső szakaszába lépett.
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója rövid közleményben üzente meg, hogy pénteken hivatalos engedélyt kaptak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. június 6-ig folytassák a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról.
Mint fogalmazott a közleményben Hernádni, „az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattunk a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értünk el.
A rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptünk. Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni.
Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához.”
A szerb Forbes az eset kapcsán arról írt, hogy szerintük „nehéz elhinni, hogy fél hónap alatt sikerülhet megoldani azt, amit az előző fél évben nem sikerült”. „A határidők minden további kitolása nemcsak új működési engedélyeket tesz szükségessé a NIS számára, hanem meghosszabbítja azt az időszakot is, amelyben a vállalat gyakorlatilag rendkívüli állapotban működik. Ez az állapot az államnak sem kedvez, különösen úgy, hogy képviselői hetek óta azt állítják: nem tudnak megállapodni a Mollal a jövőbeli viszonyrendszerről. Ez elsősorban a pancsovai finomító működési kapacitását érinti, de más feltételeket is, amelyekkel Szerbia kisebbségi tulajdonosként saját érdekeit szeretné védeni” – írták.
