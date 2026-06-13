Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
erdélyi muzsna incidens

Falomlás történt egy középkori erdélyi erődtemplomban

2026. június 13. 14:14

Leomlott a XV. századi evangélikus erődtemplom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, a szombat virradóra történt incidensnek nincsenek áldozatai - közölte szombaton Facebook-oldalán a román kormány kulturális minisztériuma.

2026. június 13. 14:14
null

A Szeben megyei községben éjszaka, 1.40 óra körül történt a falomlás - közölte a szaktárca. Mint írták, a helyi hatóságok arról értesítették őket, hogy a templom körüli, egykor védelmi funkciókat szolgáló kőfal északi, park felőli oldala omlott le, áldozatok nincsenek. Közölték, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a helyi rendőrség az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítette a falomlás helyszínét. 

Az értékes műemléképület látogatására betervezett hétvégi vezetett túrákat is törölték.

 Az egykoron szászok lakta Muzsna műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.

Nyitókép: Kronika.ro

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. június 13. 15:02
Szeben megyében már alig lehet néhány magyar. Nincs aki fenntartsa a magyar műemlékeket.
Válasz erre
2
0
massivement6
2026. június 13. 14:35
A NER ugyanígy hullik szét. Ebből is, abból is kilopták a szubsztanciát, akik építették. Sajnos igy nem lesz újabb 1100 év :(
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!