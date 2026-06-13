Falomlás történt egy középkori erdélyi erődtemplomban

A Szeben megyei községben éjszaka, 1.40 óra körül történt a falomlás - közölte a szaktárca. Mint írták, a helyi hatóságok arról értesítették őket, hogy a templom körüli, egykor védelmi funkciókat szolgáló kőfal északi, park felőli oldala omlott le, áldozatok nincsenek. Közölték, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a helyi rendőrség az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítette a falomlás helyszínét.

Az értékes műemléképület látogatására betervezett hétvégi vezetett túrákat is törölték.

Az egykoron szászok lakta Muzsna műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.