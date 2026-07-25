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cbs news hilton whca weijia jiang donald trump

Trump visszatért az eseményre, ahol áprilisban rálőttek

2026. július 25. 18:18

Nem finomkodott az újságírókkal.

2026. július 25. 18:18
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Ismét részt vett a fehér házi tudósítók vacsoráján Donald Trump amerikai elnök.

Ez volt az a rendezvény, ahol áprilisban rálőttek az elnökre; az akkor félbeszakadt évenkénti vacsorát pótolták most be.

A rendezvény híres arról, hogy Trump ott viccelődik a róla kritikusan író újságírókkal – most például úgy köszönt be nekik, hogy jelezte, „legtöbbjüket” tiszteli.

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Weijia Jiang, a CBS News újságírója és a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének (WHCA) elnöke jelezte: jövőre már a lövöldözés helyszínén, a Washington Hiltonban rendezik majd meg ismét a rendezvényt, mert nem hajlandók „hagyni, hogy egy erőszakos cselekmény szólja az utolsó szót”, ám a Hilton elégtelen biztonsági intézkedései miatt most a közeli Waldorf Astoriában gyűltek össze, a szokásos kétezer helyett csak mintegy hétszáz fővel.

Trump beszédében elmondta:

„akárcsak az elnökségem esetében, a második alkalom mindig jobb – és a harmadik alkalom még annál is jobb lesz”

– aztán hozzátette, hogy csak viccelt. Elmondta, hogy a médiaipar tönkre fog menni hivatali ideje után, mert „nem lesz senki, akiről írhatnának” – aztán feltett egy „Trump 2028” feliratú sapkát. A viccelődést aztán azzal folytatta, hogy bejelentette indulását a negyedik elnöki ciklusáért is.

Emellett az elnök díjakat is átadott az újságíróknak, köztük a Wall Street Journal egy riportercsapatának is, aki épp Trump és Jeffrey Epstein kapcsolatáról tényfeltárt. „A nézeteltéréseinket nem golyókkal, hanem nyílt és élénk vitával rendezzük el” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: „Ezen sosem fog változtatni egy őrült fegyveres lúzer.”

Az újságírók ugyanakkor ismét nem úszták meg komoly trumpi beszólások nélkül. Az USA elnöke nem felejtette el közölni, hogy 

ez a hely az, ahol a legtöbb Trump-elmezavarban szenvedő ember van együtt egyszerre”,

s még azzal is poénkodott: „Gyanítom, néhányuk számára szerencse, hogy az előző vacsoránk félbeszakadt, mert Önöknek mentem volna”.

Nyitókép: AFP/Jim Lo Scalzo

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 25. 19:00
Gubbio 2026. július 25. 18:58 A sok liberális újságíró ingyenvacsorára ácsingózott, de Trump mócsingos üzeneteket dobott a szájukba. Rágódhatnak rajtuk, amíg - remélhetőleg soha többé - a demokraták vissza nem csalják magukat a hatalomba. Hát persze, te hatökör. Elcsalták, mint az oroszok Trump javára 2016-ban.
Válasz erre
0
2
Gubbio
2026. július 25. 18:58
A sok liberális újságíró ingyenvacsorára ácsingózott, de Trump mócsingos üzeneteket dobott a szájukba. Rágódhatnak rajtuk, amíg - remélhetőleg soha többé - a demokraták vissza nem csalják magukat a hatalomba.
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3
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 25. 18:56
Szépen megrendezett "merénylet" volt. Sajnos két éve nem sikerült ezt a férget likvidálni.
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0
2
templar62
2026. július 25. 18:44
bullseye
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0
0
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