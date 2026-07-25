Trump visszatért az eseményre, ahol áprilisban rálőttek

– aztán hozzátette, hogy csak viccelt. Elmondta, hogy a médiaipar tönkre fog menni hivatali ideje után, mert „nem lesz senki, akiről írhatnának” – aztán feltett egy „Trump 2028” feliratú sapkát. A viccelődést aztán azzal folytatta, hogy bejelentette indulását a negyedik elnöki ciklusáért is.

Emellett az elnök díjakat is átadott az újságíróknak, köztük a Wall Street Journal egy riportercsapatának is, aki épp Trump és Jeffrey Epstein kapcsolatáról tényfeltárt. „A nézeteltéréseinket nem golyókkal, hanem nyílt és élénk vitával rendezzük el” – fogalmazott az elnök, hozzátéve: „Ezen sosem fog változtatni egy őrült fegyveres lúzer.”

Az újságírók ugyanakkor ismét nem úszták meg komoly trumpi beszólások nélkül. Az USA elnöke nem felejtette el közölni, hogy