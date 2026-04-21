Nem kérnek az erdélyiek a tiszás üzletemberből, akit Kocsis Máté árulónak nevezett

2026. április 21. 17:40

Mégsem tart erdélyi előadássorozatot Balogh Levente. Elmondása szerint nagyot csalódott az erdélyi emberekben, ugyanis úgy gondolja, ő az egyetlen ismert magyar ember, aki teljes szívéből kiállt mellettük és megvédte őket.

null

Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója és tulajdonosa lemondta teljes erdélyi előadássorozatát – derül ki a Transtelex cikkéből. A vállalkozó a portálnak nyilatkozva azt állította, azért visszakozott, mert fenyegetéseket kapott.

Balogh azt is mondta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nagy nagy csalódás nekem az erdélyi emberekben!”

Az üzletember a Transtelexnek többek között azzal indokolta a csalódását, hogy 

én voltam az egyetlen magyar ismert ember, aki teljes szívéből kiállt az erdélyi magyarok mellett és megvédte őket!”

Hogy utóbbi állítását Balogh hogyan értette pontosan, az az erdélyi liberális portál cikkéből nem derül ki. A Transtelex arra azonban rákérdezett: milyen jellegű fenyegetésekről van szó – online üzenetekről, konkrét személyektől érkező figyelmeztetésekről, fizikai biztonságot érintő kockázatokról?

Balogh erre annyit pontosított: 

magánszemélyektől érkeztek, és hátterükben az áll, hogy „nem a Fideszt támogattam… elárultam az erdélyi embereket.” 

Arra a kérdésre, hogy pontosan kik küldtek fenyegetéseket, azt írta: „Pontosan nem tudom, hogy kik, mert nem ismerem, hogy ki kicsoda Önöknél.”

Mint ismert, az üzletember néhány nappal az országgyűlési választás előtt hirtelen a Fidesz-KDNP ellen foglalt állást és a Tiszára való szavazásra buzdított. Mivel a külhoni magyarság, köztük az erdélyiek is túlnyomó többségben a Fidesz-KDNP-t támogatták a választáson, nem meglepő, hogy Balogh azóta nem népszerű arrafelé.

Emlékezetes, a fideszes Kocsis Máté a napokban hosszú Facebook-bejegyzésben foglalkozott a Fidesz-KDNP választási vereségével. A politikus ebben árulókat is emlegetett. Balogh Leventével kapcsolatban úgy fogalmazott: „akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az rtl-en, hogy változás kellene.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Bús Csaba/MTI

Összesen 71 komment

westend
2026. április 21. 20:20
"Hovány Csoport 2024. május 10. Átadtuk a vadonatúj Mercedes-AMG GT-t a Mercedes-Benz Hovány 2024-es év márkanagykövetének, Balogh Leventének! Gratulálunk, egyben biztonságos, élménydús vezetést kívánunk! 🌐🗺️🚀 A 2024-es év Mercedes-Benz Hovány márkanagykövete a „Vízkirály”, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, egyben ismert televíziós személyiség a „Cápa” Balogh Levente lett. Az új Mercedes-AMG GT tökéletes partnere lesz, hisz Levente szenvedélyesen szereti a Mercedes autókat. Ugyanazon értékek, prémium imázs és a legjobbra való törekvés jellemzi mindkettőjüket." Poloskás kaliber abszolút.
kipi137-2
2026. április 21. 20:19
Erdélyben az árulók nem népszerűek.
kulakman
2026. április 21. 20:16
Láttak már azok elég románt ahhoz, hogy egy ilyen drága embernek nehiggyenek!
westend
2026. április 21. 20:16 Szerkesztve
"Balogh Levente a tragikus napon a barátjával – aki egyébként rendőr volt – Kecskemét Széchenyi városrészé­ben szórakozott, majd egy kis alkohol elfogyasztása után ültek autóba. A Szeged felé vezető úton a később milliárdossá váló sofőr a Habselyem Kötöttárugyárnál nem megfelelően választotta meg a sebességet, így egy kanyarnál lesodródtak az útról egy Alfa Romeóval, amelyet egy villanyoszlop állított meg. A szörnyű ütközés után barátja elhunyt, a 26 éves Sz. Balázs házas volt, feleségével egy gyermeket neveltek... B.L. a kiszabható maximális büntetést kapta vétkes sofőrként, ám az ítélet végrehajtását végül felfüggesztették, így Leventének egyetlen napra sem kellett a rácsok mögé vonulnia..." Leventénk eszerint "egyenlőbb" az egyenlők közt - van az a pénz ugye. És ő ad prémium életvezetési tanácsokat 17900-ért...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!