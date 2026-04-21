Nem kérnek az erdélyiek a tiszás üzletemberből, akit Kocsis Máté árulónak nevezett

Hogy utóbbi állítását Balogh hogyan értette pontosan, az az erdélyi liberális portál cikkéből nem derül ki. A Transtelex arra azonban rákérdezett: milyen jellegű fenyegetésekről van szó – online üzenetekről, konkrét személyektől érkező figyelmeztetésekről, fizikai biztonságot érintő kockázatokról?
Balogh erre annyit pontosított:
magánszemélyektől érkeztek, és hátterükben az áll, hogy „nem a Fideszt támogattam… elárultam az erdélyi embereket.”
Arra a kérdésre, hogy pontosan kik küldtek fenyegetéseket, azt írta: „Pontosan nem tudom, hogy kik, mert nem ismerem, hogy ki kicsoda Önöknél.”
Mint ismert, az üzletember néhány nappal az országgyűlési választás előtt hirtelen a Fidesz-KDNP ellen foglalt állást és a Tiszára való szavazásra buzdított. Mivel a külhoni magyarság, köztük az erdélyiek is túlnyomó többségben a Fidesz-KDNP-t támogatták a választáson, nem meglepő, hogy Balogh azóta nem népszerű arrafelé.