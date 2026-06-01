Tovább csökkennek az üzemanyagárak

Ismét csökken az üzemanyagok ára: keddtől a benzin és a gázolaj is átlagosan 12 forinttal lesz olcsóbb a Holtankoljak.hu információi szerint. A keddi árcsökkenés után

a benzin literenkénti átlagára 629 forint,

a gázolajé 646 forint lesz azoknak, akik nem jogosultak a védett árra,

amely változatlanul 595 és 615 forint.

Májusban jelentősen csökkent mindkét üzemanyagfajta ára, az előző hónap elején a benzin ára 700 forint körül alakult, a gázolajé pedig 740 forint körül.