Tombolnak az olaszok: Meloni döntése miatt egekbe szöknek a benzinárak

Benzinár-robbanás zajlik Olaszországban, indulnak a sztrájkok.
A Magyar Nemzet arról ír, a gázolaj után most a benzin ára is elszállt Olaszországban.
Emlékeztetnek, hogy május elején
a Giorgia Meloni vezette kormány újabb döntést hozott az üzemanyagok árának módosítására:
az új szabályozás kevésbé csökkenti a benzin adóját, mint a gázolajét, ennek eredményeként a benzin ára literenként átlagosan 18 centtel emelkedett. Mint kiderült, az olasz kormány szombaton tette közzé a rendeletet, amely május 22-éig rögzíti az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. A döntés értelmében meghosszabbították a jelentős, 20 centes adócsökkentést a gázolaj esetében, a benzin eddigi kedvezményét azonban megnyirbálták, már csak 5 centtel alacsonyabb az adója a normálnál, tudjuk meg.
A módosítás hatása azonnal megmutatkozott az árakban.
A benzin ára az önkiszolgáló kutakon 1,754-ről 1,890 euróra ugrott. Az autópályákon még rosszabb a helyzet: ott több helyen átlépte a 2 eurós lélektani határt. A dízel ára stabil maradt, az autópályákon 2,2 euró körül mozog – foglalják össze.
A lap információi szerint a benzin áremelkedésének az lett a következménye, hogy
az autósok megrohanták azokat a kutakat, amelyek még nem frissítették az áraikat.
A híradások szerint a nagyvárososokban szinte vadászni kell az olyan töltőállomásokra, ahol 1,90 euró alatt van a benzin.
Az előrejelzések szerint folytatódnak a sztrájkok is. A benzinár-robbanás és az adókedvezmények egyenlőtlen elosztása puskaporos hangulatot teremtett, amelyre
a szakszervezetek és a különböző ágazatok képviselői összehangolt akciókkal válaszolnak.
Május 6-ra és 7-re országos munkabeszüntetést hirdettek a benzinkutasok, az agrár dolgozók és az egyéni vállalkozók – írja a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Marijan Murat/AFP