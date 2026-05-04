Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
benzin giorgia meloni Olaszország benzinár

Tombolnak az olaszok: Meloni döntése miatt egekbe szöknek a benzinárak

2026. május 04. 06:34

Benzinár-robbanás zajlik Olaszországban, indulnak a sztrájkok.

2026. május 04. 06:34
null

A Magyar Nemzet arról ír, a gázolaj után most a benzin ára is elszállt Olaszországban.

Emlékeztetnek, hogy május elején 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a Giorgia Meloni vezette kormány újabb döntést hozott az üzemanyagok árának módosítására: 

az új szabályozás kevésbé csökkenti a benzin adóját, mint a gázolajét, ennek eredményeként a benzin ára literenként átlagosan 18 centtel emelkedett. Mint kiderült, az olasz kormány szombaton tette közzé a rendeletet, amely május 22-éig rögzíti az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. A döntés értelmében meghosszabbították a jelentős, 20 centes adócsökkentést a gázolaj esetében, a benzin eddigi kedvezményét azonban megnyirbálták, már csak 5 centtel alacsonyabb az adója a normálnál, tudjuk meg.

 A módosítás hatása azonnal megmutatkozott az árakban.

A benzin ára az önkiszolgáló kutakon 1,754-ről 1,890 euróra ugrott. Az autópályákon még rosszabb a helyzet: ott több helyen átlépte a 2 eurós lélektani határt. A dízel ára stabil maradt, az autópályákon 2,2 euró körül mozog – foglalják össze.

A lap információi szerint a benzin áremelkedésének az lett a következménye, hogy

 az autósok megrohanták azokat a kutakat, amelyek még nem frissítették az áraikat. 

A híradások szerint a nagyvárososokban szinte vadászni kell az olyan töltőállomásokra, ahol 1,90 euró alatt van a benzin.

Az előrejelzések szerint folytatódnak a sztrájkok is. A benzinár-robbanás és az adókedvezmények egyenlőtlen elosztása puskaporos hangulatot teremtett, amelyre

 a szakszervezetek és a különböző ágazatok képviselői összehangolt akciókkal válaszolnak. 

Május 6-ra és 7-re országos munkabeszüntetést hirdettek a benzinkutasok, az agrár dolgozók és az egyéni vállalkozók – írja a Magyar Nemzet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Marijan Murat/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. május 04. 06:51
Folyt. köv, itt Magyarországon is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!