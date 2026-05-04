Végtelen háború: mindannyiunk tragédiája, hogy a kőbaltás ember rakétára kapott

Mintegy 2887 milliárd amerikai dollár, azaz bő tizenegy évnyi magyar nettó nemzeti össztermék – ennyit költöttek fegyverekre világszerte 2025-ben egy minapi tanulmány szerint. Tizenegy esztendeje zsinórban minden évben többet, mint az azt megelőzőben. Emberek dolgoznak érte, aztán emberek halnak általa; a dollárok pedig szenvtelenül gurulnak e folyamatnak köszönhetően olyan emberekhez, akiket sem az erőszakos vég, sem a kétkezi munka réme nem fenyeget.

Régóta kering a neten egy sokatmondó kép, különféle formákban: egy amerikai katona lő ki egy vállról indítható FGM–148 Javelin típusú rakétát egy közel-keleti külsejű férfi fedezéke irányába, fölötte Sebastian Junger haditudósító elhíresült mondatával arról, hogy