Végtelen háború: mindannyiunk tragédiája, hogy a kőbaltás ember rakétára kapott

Mindenesetre a világ fegyverkezik, és a folyamatnak még nem látszik a vége. Háborús hisztériakeltés zajlik, vagy éppen háborús felkészítés? Az egyik volt szovjet tagállam fenyegetése valós és halálos, a másiké csak kampánycélra pácolt propaganda? Tényleg, a propaganda: kétezer kilométerre Putyintól legitimebb rettegni, mint kétszázra Zelenszkijtől? S ki mondja meg, kinek a sérelmei megalapozottabbak, kinek a félelmei méltányolandóbbak?
A világ fegyverkezik, különösen Európának azon a részén, ahol militarista vészmadárnak volt bélyegezve mindenki, aki meg merte említeni, hogy a barátunk már nem a barátunk talán, s minden ezzel ellentétes híresztelés dacára a történelem sem ért véget. Bár a hübrisszel és küldetéstudattal telt liberális demokráciák, paranoiás autokráciák, és legfőképpen a tavalyi 2887 milliárd amerikai dollár gazdái bármikor dönthetnek úgy, hogy véget vetnek neki. Természetesen mindig a nagyobb jó érdekében.