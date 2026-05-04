Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
sebastian junger dollár fegyver ukrajna

Végtelen háború: mindannyiunk tragédiája, hogy a kőbaltás ember rakétára kapott

2026. május 04. 05:18

Hübrisszel és küldetéstudattal telt liberális demokráciák és paranoiás autokráciák terelnek minket a történelem vége felé, s már azt is gép dönti el, hogy holt hústömeggé darálja-e az embert.

Veczán Zoltán
Mintegy 2887 milliárd amerikai dollár, azaz bő tizenegy évnyi magyar nettó nemzeti össztermék – ennyit költöttek fegyverekre világszerte 2025-ben egy minapi tanulmány szerint. Tizenegy esztendeje zsinórban minden évben többet, mint az azt megelőzőben. Emberek dolgoznak érte, aztán emberek halnak általa; a dollárok pedig szenvtelenül gurulnak e folyamatnak köszönhetően olyan emberekhez, akiket sem az erőszakos vég, sem a kétkezi munka réme nem fenyeget.

Régóta kering a neten egy sokatmondó kép, különféle formákban: egy amerikai katona lő ki egy vállról indítható FGM–148 Javelin típusú rakétát egy közel-keleti külsejű férfi fedezéke irányába, fölötte Sebastian Junger haditudósító elhíresült mondatával arról, hogy 

milyen abszurd, hogy minden ilyen rakéta 80 ezer dollárba kerül, amit egy olyan ember lő ki, aki egy év alatt sem keres ennyi pénzt, egy olyanra, aki pedig egész életében sem.

Junger könyvét, a Wart 2010-ben adták ki, azóta azért nagyot fejlődött a világ. Például újabb százezrek élete árán sikerült elérni, hogy egy új Javelin már 240 ezer dollárt kóstáljon (ami amúgy aprópénz azokhoz a haditechnikai eszközökhöz képest, amikre el lehet puffogtatni ezeket a rakétákat).

„Szerencsére”, még mielőtt a költségeket látván egyes döntéshozók eltántorodtak volna egy-egy konfliktus megindításától, berobbant az AI és jöttek az olcsó harci robotok. Az orosz-ukrán háború lényegében azt hozta el a drónhadviselésben, amit az első világháború a repülésben: az eleinte gyengécske felderítőeszközből a leghalálosabb, ráadásul olcsón tömeggyártható fegyver lett. Ukrajna kráterszaggatta erdőiben a fák tépett koronáit pókhálóként borítják be a drónokat vezérlő – rádiós zavarás elleni újításként bevezetett – optikai szálak. De már nem csak szanaszét röpködnek a gyilkos acélfecskék. 

Lánctalpakon, sőt, két- és négy lábon, esetenként a vízfelszín alatt is közlekednek, s ami még rémisztőbb: olyan nyolc-tíz esztendővel ezelőtt már megjósolták, most pedig egyes esetekben be is vezethették a harci robotok döntési autonómiáját adott helyzetekben.

Vagyis már nem hogy nem áll szemben a gazdagabb ország szegényebb honpolgára mezítlábas célpontjával, de még csak nem is kézzel irányítja egy bunkerből az eszközt, amivel likvidálja a nála szerencsétlenebbet. A gép, az istenadta gép dönti el, hogy egy embert holt hústömeggé darál-e, vagy előbb felszólítja megadásra szegény ördögöt – már ha éppen nem akkor fut rajta egy automatikus szoftverfrissítés a hangkártyájához. 

Mindenesetre a világ fegyverkezik, és a folyamatnak még nem látszik a vége. Háborús hisztériakeltés zajlik, vagy éppen háborús felkészítés? Az egyik volt szovjet tagállam fenyegetése valós és halálos, a másiké csak kampánycélra pácolt propaganda? Tényleg, a propaganda: kétezer kilométerre Putyintól legitimebb rettegni, mint kétszázra Zelenszkijtől? S ki mondja meg, kinek a sérelmei megalapozottabbak, kinek a félelmei méltányolandóbbak? 

A világ fegyverkezik, különösen Európának azon a részén, ahol militarista vészmadárnak volt bélyegezve mindenki, aki meg merte említeni, hogy a barátunk már nem a barátunk talán, s minden ezzel ellentétes híresztelés dacára a történelem sem ért véget. Bár a hübrisszel és küldetéstudattal telt liberális demokráciák, paranoiás autokráciák, és legfőképpen a tavalyi 2887 milliárd amerikai dollár gazdái bármikor dönthetnek úgy, hogy véget vetnek neki. Természetesen mindig a nagyobb jó érdekében.

(Nyitókép: Nem lehet elég korán kezdeni – ukrán fegyverkiállítás Lembergben. Forrás: YURIY DYACHYSHYN / AFP)

szimpibetti
•••
2026. május 04. 07:30 Szerkesztve
Tehetős Totószimpibetti 2026. május 04. 07:17 Te nagyobb vesztes vagy, csak túl hüje (sic!) vagy ahhoz, hogy felfogjad. Jó nélkülözést!" Persze fidkány.😜🤦‍♂️Savanyú a szőlő te bukott szar?Hol a 2/3 otok te nyomorult amit itt vízionáltatok 1 éven keresztűl, és a kereshetitek az új messiást,meg a többi degenerált ömlengésetek ?😜🤦‍♂️ Na takarodj ahová való vagy, te bukott moslék.😜👍Ja és a "hüje" ly nal írandó te tanulatlan paraszt.😜👍Még ha szándékosan is teszed.
szimpibetti
•••
2026. május 04. 06:57 Szerkesztve
ördöngös pepecselés 2026. május 04. 06:10 a nácik és a komcsik után a libsiknek is van joguk rekordot dönteni emberek kiirtásában" A LIBSIKNEK 🤦‍♂️Ha a nyomorult vesztes fajtádról van szó teljesen mindegy ki teszi meg.👍👏
oberennsinnen49
•••
2026. május 04. 06:31 Szerkesztve
Ami a hübriszt illeti, abban Orbán Viktor is részes, bár ő azért nem akarta önmagát az istenek fölé emelni, addig nem jutott el, ellentétben a Magyar (Erőss Péter) nevű álversenyzővel. (Valójában idegen ügynökkel.) És egyébként, ami történik, csak folytatás. Folytatása a Rothschild London City örök háborújának a kereszténység ellen és úgy anblok a korlátlan terrorhatalom gyakorlásáért az egész világon. Természetesen a Rothschild Wall Street is ugyanúgy a buli része, azaz: A világ bűneiért mindenekelőtt Rothschild-cég eme kettő nagyvállalata a főbűnös. Úgy, hogy ők választáson soha, sehol nem indultak el. Legalábbis formailag nem. Jó lenne, ha ezzel minden keresztény ember tisztában lenne, amíg nem késő. Nem akarjuk Rothschildot, semmit, amihez közük van!
ördöngös pepecselés
2026. május 04. 06:10
a nácik és a komcsik után a libsiknek is van joguk rekordot dönteni emberek kiirtásában(bár szerintem az abortusszal már eddig is toronymagasan megnyerték a tömeggyilkos kerestetik valóságshowt) ami biztos az az, hogy az életet nem fogják tudni elpusztítani legfeljebb az emberiséget.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!