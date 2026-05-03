„Nem a következő idényre koncentrálok” – Szoboszlai a Manchester United elleni vereség után

Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)
Előbb betalált, majd gólpasszt adott, csapata mégis üres kézzel távozott Manchesterből.
A magyar játékos szerint a Liverpoolnak a Bajnokok Ligájában a helye, noha az angol címvédő még nem biztosította helyét az elitsorozatban három körrel a Premier League vége előtt. Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni 3–2-es vereséget követően nyilatkozott a Sky Sportsnak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szoboszlai Dominik okos találatával, majd gólpasszával egyenlített a címvédő az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, de a mérkőzés tartogatott még egy fordulatot, így csapata, a Liverpool végül 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester United otthonában, és ezzel szinte biztosan lemondhat a dobogóról. Szoboszlai – aki a mostani idényben 13 gólnál és 10 asszisztnál jár minden sorozatot figyelembe véve – mindössze a harmadik PL-játékos ebben a kiírásban, aki két számjegyű mutatóval rendelkezik mindkét statisztikai adatot (gól+gólpassz) illetően. A másik két futballista Rayan Cherki (Manchester City, 10 gól, 14 gólpassz) és Jarrod Bowen (West Ham, 10 gól, 11 gólpassz). De ez még nem minden, mert a BBC szerint Steven Gerrard óta a magyar válogatott csapatkapitánya az első középpályás, aki ilyen termékeny a Liverpoolban.
Szoboszlai Dominik a Sky Sportsnak nyilatkozott a lefújás után:
Nem volt jó, nulla ponttal megyünk haza, az első félidővel egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Olyannak kellett volna lennünk végig, mint amilyenek a második játékrész elején voltunk.”
A kapott gólokról ezt mondta a magyar játékos:
Az elsőt pontrúgásból kaptuk, a másodikat pedig kontrából. Sokkal jobban kell koncentrálnunk és figyelnünk a részletekre, mert olyan játékszituációkból szerzett két gólt az ellenfél, amelyekről előzetesen beszéltünk.”
Arról, hogy a csapat vezére-e:
Ezt inkább a többiektől kell megkérdezni. Én mindig próbálom a legjobbamat nyújtani, húzni magammal a csapattársaimat, és remélem, hogy minden nap sikerül példát mutatnom. Sok minőségi játékosunk van, igyekszem én is közéjük tartozni, és ha ez működik, akkor boldog vagyok.”
A Liverpool helyzetét, jövőjét így látja:
Elsősorban nem a következő idényre koncentrálok, hanem a bajnokságból hátralevő három meccsre. Szeretnénk a Bajnokok Ligájában szerepelni a következő kiírásban is, mert ott a helyünk, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Remélem, a lehető legjobban egyben maradunk.”
A Manchester United három körrel a vége előtt 64 ponttal a harmadik, míg a negyedik Liverpoolnak, valamint a cikk írásakor ötödik Aston Villának 58 pontja van. A Bajnokok Ligájába az első öt csapat jut be a Premier League-ből.
Fotók: Darren Staples / AFP