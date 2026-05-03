„Nem a következő idényre koncentrálok” – Szoboszlai a Manchester United elleni vereség után

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Szoboszlai Dominik okos találatával, majd gólpasszával egyenlített a címvédő az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, de a mérkőzés tartogatott még egy fordulatot, így csapata, a Liverpool végül 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester United otthonában, és ezzel szinte biztosan lemondhat a dobogóról. Szoboszlai – aki a mostani idényben 13 gólnál és 10 asszisztnál jár minden sorozatot figyelembe véve – mindössze a harmadik PL-játékos ebben a kiírásban, aki két számjegyű mutatóval rendelkezik mindkét statisztikai adatot (gól+gólpassz) illetően. A másik két futballista Rayan Cherki (Manchester City, 10 gól, 14 gólpassz) és Jarrod Bowen (West Ham, 10 gól, 11 gólpassz). De ez még nem minden, mert a BBC szerint Steven Gerrard óta a magyar válogatott csapatkapitánya az első középpályás, aki ilyen termékeny a Liverpoolban.

Manchester United–Liverpool: Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza sem volt elég a sikerhez ezúttal