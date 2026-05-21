Liverpool Premier League szurkolók szavazás Szoboszlai Dominik

Innentől már a szurkolókon múlik Szoboszlai sorsa – nagy döntést kell hozniuk

2026. május 21. 20:34

A szurkolók is összeállíthatják az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság mostani idényének álomcsapatát. A 18 középpályás között Szoboszlai Dominik is ott van, ő rá is lehet szavazni.

Az angol Premier League megnevezte azt a 60 futballistát, akiknek esélyük lehet bekerülni a szurkolói álomcsapatba. Nem meglepő módon a Liverpoolból Szoboszlai Dominikra is lehet szavazni a középpályások között.

Szoboszlai a legjobbak között (Fotó: Darren Staples)

A Vörösök összesen négy játékost adnak a listára, és természetesen a magyar válogatott csapatkapitánya is ott van.

A liga meghatározta a felállást (4–3–3), így összesen három középpályást lehet beválasztani a csapatba. Íme, a 18-as névsor!

  • Declan Rice (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Youri Tielemans (Aston Villa)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Moises Caicedo (Chelsea)
  • Adam Wharton (Crystal Palace)
  • Harry Wilson (Fulham)
  • Anton Stach (Leeds United)
  • Szoboszlai Dominik (Liverpool)
  • Bernardo Silva (Manchester City)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Bruno Guimaraes (Newcastle United)
  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
  • Granit Xhaka (Sunderland)

Szavazni az álomtizenegyre a regisztrációt követően lehet.

Vajon bekerül Szoboszlai?

A szakértők szerint az idény legjobb játékosának járó elismerés Bruno Fernandes és Declan Rice között dől el, így nagy valószínűséggel ők ketten a szurkolóknál is bekerülnek az álomcsapatba. Ha ez így lesz, akkor már csak az a kérdés, hogy ki lesz a harmadik (védekező?) középpályás.

Szoboszlai a mostani PL-idényben eddig 35 mérkőzést játszott, ezeken hat gólt és hét gólpassz jegyez.

Nyitókép: Peter Powell/AFP

manus-manum-lavat
2026. május 21. 21:50
Azt tudja valaki, hogy a szezonban hány bajnokin játszott középpályásként, és hányszor más pozíciókban? Csodálkoznék, ha a középpályás lenne a többségben...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!