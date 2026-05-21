Csúnyán kikapott Wáberer György a Magyar Sí Szövetség tisztújító gyűlésén

Ez lehet Wáberer György bosszúja: kiderült, mi történhetett a színfalak mögött
Egy elképesztő információ látott napvilágot.
Kőrössy Krisztián 56, míg az üzletember 11 voksot szerzett.
A Magyar Sí Szövetség csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással Kőrössy Krisztiánt választotta elnöknek.
A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sport Házában rendezett eseményen, míg a szintén az elnöki posztért induló üzletember, Wáberer György 11 voksot szerzett.
A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett.
(MTI)
