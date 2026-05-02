tisza helytartótanács wáberer györgy Magyar Péter

A későn átálló Wáberer Györgynek jutott a hálátlan szerep: rajta demonstrálhatja az „erényességét” a helytartó

2026. május 02. 09:59

Kiváló alkalom ez a helytartónak, hogy folytassa a már bevált influenszer-politizálást.

2026. május 02. 09:59
Kötter Tamás
„A későn átálló Wáberer Györgynek jutott a hálátlan szerep: rajta demonstrálhatja az »erényességét« a helytartó. Nem mintha egy pillanatig is sajnálnám az üzletembert, hiszen a stílus és hangnem, ahogyan a pálfordulását végrehajtotta, finoman szólva is gyomorforgató volt.

Nyilvánvaló, hogy az utolsó pillanatban felajánlott, »rongyos« százmillió forint még a titokzatos kül- és belföldi szponzorok által összehordott választási büdzséhez képest is csak morzsa – különösen úgy, hogy a kassza kulcsa immár négy évre a Helytartótanács kezébe került.

Másfelől viszont kiváló alkalom ez a helytartónak, hogy folytassa a már bevált influenszer-politizálást. Ezzel a módszerrel – Mandula Viktor szavaival élve – »a média számára jól eladható, lájkvadász, populista és teátrális gesztusokkal hajszolja a népszerűséget, hogy minden figyelmet elszívjon mások elől.« Így kényelmesen elkerülheti, hogy valóban fontos kormányzati kérdésekről kelljen nyilatkoznia.

A recept eddig működött. A Helytartótanács mögé rendelt – immár kormánypárti – média gőzerővel közvetíti és értékesíti a helytartó legújabb show-műsorát. A belpesti értelmiség hallgat, a Tisza választói pedig egyelőre mindent megbocsátanak. Utóbbiak érthető módon hárítanak: ha ugyanis kellemetlen kérdéseket tennének fel, saját döntésüket és ezzel együtt a politikai kompetenciájukat kellene megkérdőjelezniük.

Hamarosan eljön a helytartó és a tanács beiktatási ceremóniája. Tartok tőle, hogy a Honvédség asszisztálásával megrendezett cirkuszi előadásra a főszereplő katonai egyenruhában érkezik – méghozzá valamelyik történelmi hősünk gúnyáját ölti magára, amelyet külön erre az alkalomra hozatott ki a Hadtörténeti Múzeumból.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
turul-895
2026. május 02. 12:02
Júdás pénze sem kellett a főpapoknak !
Apik
2026. május 02. 12:01
Kötter Tamás irasai az egyik legjobbak! Mindig raerez az igazsagra es a vegen megspekeli egy kis humorral is. Minden szavaval tudok azonosulni.
Apik
2026. május 02. 11:49
Leszneknmeg itt dolgok, W gyuri eleg bosszuallo alarcsak pötike . Zsak es a foltja.
sagirdilsiz-2
2026. május 02. 11:19
Az a kérdés, hogy hová küldte a 100 milliót, csak akkor kellene feltüntetni név szerint, ha a párt számlájára küldte. Somogyi Zoltán remélem ír egy szösszenetet, hogy a Tisza ( vagy valamelyik alapítványa) tegye ki a banki bizonylatot az összeg visszautalásáról.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!