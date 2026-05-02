Rosszul öregedő mondatok Magyar Péter szájából: „Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek fel” (VIDEÓ)
„Uram-bátyám világ”.
Kiváló alkalom ez a helytartónak, hogy folytassa a már bevált influenszer-politizálást.
„A későn átálló Wáberer Györgynek jutott a hálátlan szerep: rajta demonstrálhatja az »erényességét« a helytartó. Nem mintha egy pillanatig is sajnálnám az üzletembert, hiszen a stílus és hangnem, ahogyan a pálfordulását végrehajtotta, finoman szólva is gyomorforgató volt.
Nyilvánvaló, hogy az utolsó pillanatban felajánlott, »rongyos« százmillió forint még a titokzatos kül- és belföldi szponzorok által összehordott választási büdzséhez képest is csak morzsa – különösen úgy, hogy a kassza kulcsa immár négy évre a Helytartótanács kezébe került.
Másfelől viszont kiváló alkalom ez a helytartónak, hogy folytassa a már bevált influenszer-politizálást. Ezzel a módszerrel – Mandula Viktor szavaival élve – »a média számára jól eladható, lájkvadász, populista és teátrális gesztusokkal hajszolja a népszerűséget, hogy minden figyelmet elszívjon mások elől.« Így kényelmesen elkerülheti, hogy valóban fontos kormányzati kérdésekről kelljen nyilatkoznia.
A recept eddig működött. A Helytartótanács mögé rendelt – immár kormánypárti – média gőzerővel közvetíti és értékesíti a helytartó legújabb show-műsorát. A belpesti értelmiség hallgat, a Tisza választói pedig egyelőre mindent megbocsátanak. Utóbbiak érthető módon hárítanak: ha ugyanis kellemetlen kérdéseket tennének fel, saját döntésüket és ezzel együtt a politikai kompetenciájukat kellene megkérdőjelezniük.
Hamarosan eljön a helytartó és a tanács beiktatási ceremóniája. Tartok tőle, hogy a Honvédség asszisztálásával megrendezett cirkuszi előadásra a főszereplő katonai egyenruhában érkezik – méghozzá valamelyik történelmi hősünk gúnyáját ölti magára, amelyet külön erre az alkalomra hozatott ki a Hadtörténeti Múzeumból.”
„Uram-bátyám világ”.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
