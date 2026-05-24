Legenda és valóság: ki kínozta meg Petschauer Attilát?

Ezek közül volt Petschauer is. Parancs volt, hogy ezeknek a munkaszolgálatosoknak menni kell. [...] Kitüntetéseit nem téptem le […]”. Még érdekesebb volt viszont Nemes György és Bálint Károly munkaszolgálatosok vallomása. Közülük Nemes az ismertebb, az író és újságíró 1963-tól az Élet és Irodalom főszerkesztője volt. Nemes azt mondja: „tanúja voltam annak, amikor Petschauer 34 orvossal megérkezett. Még világos volt. Molnár elvette tőlük az értékeket, így kerültek be a waggonba, ahogy voltak, felszerelés nélkül”. Bálint szerint pedig „Petschauer bevonulása 34 társával a következőképpen történt: ebéd után jött a vonatuk, felállították őket. Muray Petschauernek azt mondta, hogy jó lesz, ha elteszi a kitüntetéseit, mert még szüksége lehet rájuk”. Ezen tanúk szerint tehát Molnár vette el Petschauer kitüntetéseit, Muray viszont egyenesen arra biztatta a volt olimpikont, hogy tegye félre őket, mert még később jól jöhetnek: a figyelmeztetés egyébként abszolút indokolt volt, hiszen volt olimpikonként Petschauer eleve mentesítve kellett volna, hogy legyen a zsidótörvények alól, így az sem teljesen világos, mit keresett munkaszolgálaton. A fentiek ellenére az 1945 áprilisi NOT-ítélet a tényállás részeként kelezte, hogy „Molnár Tibor […] szemtanúja volt annak, amidőn elsőrendű vádlott [Muray] Petschauer Attila kitüntetéseit letépte”. Molnár Tibor végül megúszta a halálbüntetést, míg Murayt felakasztották. A fent megvizsgált források tükrében nem tűnik egyértelműnek, ki tépte le Petschauer kitüntetéseit, ám valószínűbbnek tűnik, hogy Molnár lehetett az.

Újabban a közösségi médiában az az állítás kezdett terjedni forrásmegjelölés nélkül, hogy bizonyos Cseh Kálmán katonatiszt verhette agyon Petschauert.

A történet gyökere Palásti László cikke lehet, aki szerint Cseh népbírósági perében előkerült egy levele, mely szerint „a szakaszvezető jól elpofozta” a vívót. Talán így történt, talán nem, de még ez a levél – ha létezik – sem bizonyítja, hogy Cseh felelős lett volna Petschauer halálában, aki, mint a szakirodalom már tisztázta, betegségben hunyt el (noha a keretlegénység verései szerepet játszhattak legyengülésében). Palásti állítását nem lehet ellenőrizni, mert Cseh népbírósági pere nincsen meg, soványka népügyészségi iratai pedig nem tisztázzák a kérdést – nem is tisztázhatják, hiszen ezek a vádról szólnak, nem az ítéleti tényállásról. Cseh anyaga sajnos az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába sem került be. Természetesen lehetséges, hogy Csehnek szerepe volt Petschauer megverésében, ám bizonyítékok nélkül nem lehet tényállításként kijelenteni, a kérdés további kutatást igényel.