Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mi – 24 honvédség helikopter magyar honvédség legenda

Magyarország búcsút intett a kegyetlen szovjet halálosztónak (GALÉRIA)

2026. február 09. 21:15

A Magyar Honvédség végleg nyugdíjazta legendás helikoptereit. Lezárult a Mi–24 közel ötvenéves itthoni pályafutása.

2026. február 09. 21:15
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Közel öt évtizedes aktív szolgálat után, a magyar üzemeltetés során immár második alkalommal, ám minden jel szerint ezúttal véglegesen, visszafogott körülmények között, a kíváncsi tekintetek elől elzárva búcsúzott el a Magyar Honvédség aktív állományától egy valódi harcihelikopter-legenda, a Mi–24-es, valamint az általa biztosított képességek, miután a helikopterek naptári üzemideje lejárt, írta meg a Világgazdaság.

Lezárult a Mi–24 közel ötvenéves itthoni pályafutása
Lezárult a Mi–24 közel ötvenéves itthoni pályafutása

Ezt is ajánljuk a témában

Az LHSN.hu információi szerint február 5-én éjfélkor járt le a Magyar Honvédség utolsó Mi–24-es harcihelikoptereinek naptári üzemideje is, majd egy február 4-én végrehajtott, zárt körű búcsúrepülést követően a gépeket a szolnoki katonai repülőtér valamelyik, földsánccal körbevett állóhelyére vonták be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A Mi–24-es harci helikopter 1978. július 26-án állt rendszerbe Magyarországon, amikor a Magyar Néphadsereg első négy, szovjet gyártású Mi–24D típusa megérkezett a Szentkirályszabadja repülőterén települő MN 87. Közepes Szállítóhelikopter Ezredhez, a későbbi MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezredhez. Az új típust az 1. harcihelikopter-század mutatta be a PAJZS–79 hadgyakorlaton, Deák Imre százados vezetésével, majd 1980-ban hajtották végre vele az első éleslövészetet. Az alakulat az évtizedek során többször átalakult, a Mi–24-es és annak különböző variánsai azonban mindvégig hadrendben maradtak. Az LHSN felidézi:

  • Magyarországon még sokan élnek azok közül, akik az elmúlt 48 évben szerves részei voltak a Mi–24-esek üzemeltetésének és a haza védelmének.
  • Emellett létezik egy jelentős létszámú civil közösség is, amelynek szívügye a honvédelem és a helikopteres repülés, különösen a Legenda, a Mi–24-es. Évtizedeken át figyelemmel kísérték a típust a laktanyák kerítésén kívül, együtt éltek vele, és sokan őrangyalként tekintettek rá és az üzemeltető állományra, amikor baj adódott.
Könnyes búcsú: a Mi–24 lezárta csaknem ötvenéves magyarországi pályafutását

Könnyes búcsú: a Mi–24 lezárta csaknem ötvenéves magyarországi pályafutását

És végleg legendává vált a honvédség és a hazai katonai repülés történetében

Egyszer már elkerülte a nyugdíjazást a helikoptertípus

Kiemelték, hogy 2012-ben már egyszer úgy tűnt, végleg búcsút inthetünk a világ egyik legjelentősebb harcihelikopter-típusának. Végül 2017 végétől a Magyar Honvédség nyolc Mi–24-esét oroszországi ipari nagyjavításra szállították, és tíz hónapnyi munkát követően a típus további hét éven át biztosította a honvédség forgószárnyas levegő–föld tűztámogató képességét. A lap értesülései szerint napirenden volt az is, hogy a honvédség legalább még két nagyjavítási ciklust kihasználjon a Mi–24-esekkel, amelyhez a fedélzeti avionika és a fegyverrendszerek átfogó korszerűsítése, valamint modern páncéltörő rakéták integrálása is társult volna. Bár ez jelentős költséggel járt volna, időarányosan még így is kedvezőbb megoldást kínált volna, mint egy új nyugati típus beszerzése, miközben időt biztosított volna a váltótípus rendszeresítésére.

A típus a nyolcvanas évek végén élte fénykorát, amikor harminckilenc Mi–24-es szolgált az MN 87. Harcihelikopter Dandár állományában. A délszláv háború időszakában a Mi–24-esek részt vettek a déli határ biztosításában, később pedig a Die Hard filmsorozat ötödik részében is feltűntek: a forgatás során egy korábban megsérült helikoptert felrobbantottak, míg a 333-as oldalszámú példány és személyzete a filmben is szerepet kapott.

A Mi–24-esek nemcsak hazai környezetben, hanem NATO-missziós feladatok során Afganisztánban is bizonyították képességeiket. Az elmúlt 48 év során a típussal több mint 210 ezer felszállást hajtottak végre, a repült órák száma meghaladta a 85 ezret. Az évtizedek alatt balesetek következtében összesen három Mi–24-es semmisült meg.

Az alaptípus közel 17 méter hosszú, páncélozott helikopter, amely 335 km/órás maximális sebességre és 4500 méteres repülési magasságra képes. Hasznos belső és külső terhelése 1500, illetve 2400 kilogramm, deszantterében akár nyolc fő is elfér. Titán védőpáncélzata a pilótafülkét és a hajtóműveket óvja, üzemeltetési paraméterei magyar viszonylatban két és fél órás alap repülési időt tesznek lehetővé, amely 4×450 literes póttartállyal akár négy órára is növelhető.

Mi–24: a végső bevetés

2025. október 27-én a 334-es oldalszámú, 2018-ban nagyjavításon átesett Mi–24P a Bakony térségében, Várpalota–Hajmáskér–Veszprém körzetében szállt fel, hogy részt vegyen utolsó éleslövészetén. A gyakorlat résztvevői – így a Mandiner újságírója is – ekkor még megtekinthették a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúinak működését, majd következett a könnyes búcsú: az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Harci Helikopter Zászlóaljának parancsnoka vezetésével, H225M típusú helikopterek kötelékében indult utolsó szolgálati útjára a Mi–24.

A honvédség következő helikoptergenerációja azonban már korszerűbb fegyverzettel rendelkezik: a H145M és H225M típusú helikopterekre szerelhető 70 milliméteres rakéták hamarosan megérkeznek.

A Mi–24P (Hind-F) a szocialista blokk európai államai közül kizárólag a Német Demokratikus Köztársaságban állt rendszerben. Az ott szolgáló tizenkét példány a német újraegyesítést követően a Luftwafféhez került, ahonnan hat gép jutott a Magyar Honvédséghez. Ezek a helikopterek közel egy évtizedig használaton kívül, szabadtéren álltak, majd 2004-ben két példányt a Dunai Repülőgépgyár Rt.-nél, 2017–2018-ban pedig ismét Oroszországban újítottak fel.

A Mi–24-es ezzel végleg legendává vált a Magyar Honvédség és a hazai katonai repülés történetében.

Képek forrása: Mandiner

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. február 09. 21:16
Orosz gazdi tud róla?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!