Magyarország búcsút intett a kegyetlen szovjet halálosztónak (GALÉRIA)

A típus a nyolcvanas évek végén élte fénykorát, amikor harminckilenc Mi–24-es szolgált az MN 87. Harcihelikopter Dandár állományában. A délszláv háború időszakában a Mi–24-esek részt vettek a déli határ biztosításában, később pedig a Die Hard filmsorozat ötödik részében is feltűntek: a forgatás során egy korábban megsérült helikoptert felrobbantottak, míg a 333-as oldalszámú példány és személyzete a filmben is szerepet kapott.

A Mi–24-esek nemcsak hazai környezetben, hanem NATO-missziós feladatok során Afganisztánban is bizonyították képességeiket. Az elmúlt 48 év során a típussal több mint 210 ezer felszállást hajtottak végre, a repült órák száma meghaladta a 85 ezret. Az évtizedek alatt balesetek következtében összesen három Mi–24-es semmisült meg.

Az alaptípus közel 17 méter hosszú, páncélozott helikopter, amely 335 km/órás maximális sebességre és 4500 méteres repülési magasságra képes. Hasznos belső és külső terhelése 1500, illetve 2400 kilogramm, deszantterében akár nyolc fő is elfér. Titán védőpáncélzata a pilótafülkét és a hajtóműveket óvja, üzemeltetési paraméterei magyar viszonylatban két és fél órás alap repülési időt tesznek lehetővé, amely 4×450 literes póttartállyal akár négy órára is növelhető.

Mi–24: a végső bevetés

2025. október 27-én a 334-es oldalszámú, 2018-ban nagyjavításon átesett Mi–24P a Bakony térségében, Várpalota–Hajmáskér–Veszprém körzetében szállt fel, hogy részt vegyen utolsó éleslövészetén. A gyakorlat résztvevői – így a Mandiner újságírója is – ekkor még megtekinthették a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúinak működését, majd következett a könnyes búcsú: az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Harci Helikopter Zászlóaljának parancsnoka vezetésével, H225M típusú helikopterek kötelékében indult utolsó szolgálati útjára a Mi–24.