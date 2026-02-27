Megkezdődött a kitelepülés: elindultak a magyar katonák, hamarosan a Gripenek is felszállnak

Rendkívüli bejelentés a honvédelmi minisztertől: ezeket az intézkedéseket teszik az energetikai rendszer védelmében
A honvédelmi miniszter szerint Magyarország egy zsarolóállam olajblokádja alatt áll Szlovákiával együtt.
„A magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!” – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Péntek reggel a magyar katonák megkezdték a kitelepülést, hogy részt vegyenek a hazai energetikai létesítmények védelmében – közölte közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A tárcavezető hangsúlyozta:
A magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!”
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtök este bejelentette, az energetikai infrastruktúra védelméről egyeztető törzs ülése után az a döntés született, hogy Magyarország katonai jelenléttel erősíti meg a kijelölt energetikai végpontokat. Ezen felül a térség légtéri elhárítási képességei is megerősítésre kerülnek, valamint több elektronikus zavaróeszközzel is biztosítják az energetikai infrastruktúra védelmét.
„Megdupláztuk azt a helikopteres képességet, amit korábban telepítettünk a keleti országrészbe. Ha lassan és alacsonyan repülő eszközök lépnek be a légtérbe, amelyek annyira lassúak, hogy a Gripenek nem tudják elhárítani, akkor ezeket a helikopterek hárítják el” – mondta a miniszter.
Az intézkedések célja, hogy megelőzzük, szükség esetén elhárítsuk a magyarországi energetikai infrastruktúrát érő légi és szárazföldi támadásokat, így biztosítva a magyar gazdaság és közlekedés alapvető eszközeit, valamint a magyar emberek biztonságát”
– tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Nyitókép: Facebook / Magyar Honvédség