Megkezdődött a kitelepülés: elindultak a magyar katonák, hamarosan a Gripenek is felszállnak

A magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!”

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf csütörtök este bejelentette, az energetikai infrastruktúra védelméről egyeztető törzs ülése után az a döntés született, hogy Magyarország katonai jelenléttel erősíti meg a kijelölt energetikai végpontokat. Ezen felül a térség légtéri elhárítási képességei is megerősítésre kerülnek, valamint több elektronikus zavaróeszközzel is biztosítják az energetikai infrastruktúra védelmét.