Eldőlt: Orbán Viktor nem engedett Von der Leyenék zsarolásának – amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel

Óriási a brüsszeli olajcsata tétje: a rezsicsökkentés és a magyar családok megélhetése forog kockán
A Tisza brüsszeli döntései és az ukrán olajblokád egyszerre formálják az energiahelyzetet.
Amíg Brüsszelnek fontosabb az ukrán háború finanszírozása, mint a tagállamok biztonsága, ellenállásra számíthat, nemcsak Orbán Viktor, de Robert Fico részéről is.
Másfél órás egyeztetés után a 27 tagállamból 25 elfogadott egy zárókövetkeztetést az Ukrajnának szánt 90 milliárdos uniós kölcsönre vonatkozóan. Magyarország és Szlovákia nem írta alá a dokumentumot – számol be az Euractiv.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviden, videón keresztül csatlakozott a megbeszéléshez.
A magyar és a szlovák fél tiltakozása jól mutatja, hogy az uniós vezetők számára fontosabb a háború további finanszírozása és a kontinens adósságba verése, mint a tagállamok energiabiztonsága. Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is jelezte, hogy addig nem járul hozzá a kölcsön finanszírozásához, amíg nem indítják újra a magyar és a szlovák energiabiztonságról gondoskodó Barátság-kőolajvezetéket.
Brüsszelben rendre arra hivatkoznak, hogy a vezeték kérdése független az ukrajnai kölcsön kérdésétől, csakhogy előbbivel látszólag nem is akarnak foglalkozni.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos