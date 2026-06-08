„Meglehet egyszer eljön majd ez az idő is, ám Orbán nem tudja ezt kivárni, mert azt gondolja: neki nincs annyi ideje. Feltehetően ebben igaza is van, ezért érzi úgy az emberek többsége, hogy tényleg lejárt az ideje.

De mert most megint nem érzi hol is lenne a helye, azt teszi, amit egy szorosabb választási vereség esetére tervezett: tüntetésre hívja híveit.

Szombaton a szélsőjobb legjelesebbei mutogatták a nemi szervüket a miniszterelnöknek, egy bő tíz évvel ezelőtti szlogent elővéve (migránsok !), vasárnap az általa kiválasztott bábok mellett tüntetve. Minderről, egyelőre csak egy szó jut eszembe: szánalmas.”