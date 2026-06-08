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tüntetés jobboldal Magyar Péter Sulyok Tamás

Tüntetések kora

2026. június 08. 10:25

Szombaton a szélsőjobb legjelesebbei mutogatták a nemi szervüket a miniszterelnöknek.

2026. június 08. 10:25
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Németh Péter
Németh Péter
Népszava

„Meglehet egyszer eljön majd ez az idő is, ám Orbán nem tudja ezt kivárni, mert azt gondolja: neki nincs annyi ideje. Feltehetően ebben igaza is van, ezért érzi úgy az emberek többsége, hogy tényleg lejárt az ideje.

De mert most megint nem érzi hol is lenne a helye, azt teszi, amit egy szorosabb választási vereség esetére tervezett: tüntetésre hívja híveit.

Szombaton a szélsőjobb legjelesebbei mutogatták a nemi szervüket a miniszterelnöknek, egy bő tíz évvel ezelőtti szlogent elővéve (migránsok !), vasárnap az általa kiválasztott bábok mellett tüntetve. Minderről, egyelőre csak egy szó jut eszembe: szánalmas.”

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 43 komment

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Sorrend:
ipolypart2
2026. június 08. 12:37
Nemiszerv mutogatás már vóóóót.Pot egy miniszterelnöknek mutatta be az elmebeteg fellépő. Arról nem írtál, vagy az még tetszett is. Középső ujjat meg a mostani miniszterelnök mutatta. Csak neki van egy rofi filmes stábja és mindent úgy vágnak össze, hogy neki jó legyen. A rajongó hívei, meg mindent egesznek tőle. De te újságíró vagy, vagy annak kellene lenned, így szimplán csak nagyon aljas vagy.
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boomaire
2026. június 08. 12:29
"Obsitos Technikus - 2026. június 08. 12:04" A nemi szerv mutogatása alatt a középső ujj felmutatását kell érteni, ahogy Noár mutatott be a FÉ(knews)BUK-jában.
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boomaire
2026. június 08. 12:23
"kovsa2 - 2026. június 08. 11:29" "Hitler és Mussolini is kommunisták voltak" A tévedések elkerülése végett, ők nem voltak kommunisták, hanem Hitler nemzeti szocialista, (azaz nemzeti kommunista), aki épp úgy le akart számolni a gazdagokkal, mint a kommunisták, de közülük csak a zsidókkal, míg Mussolini sosem volt kommunista, csak a nemzeti összefogást (fasció=szőlővessző-nyaláb) hirdette, és csak a "Mindig a győztesek írják a történelmet" elv alapján a győztes kommunisták a nemzeti szocialistából nem a szocialistát, hanem a Hitlerre és Mussolinira egyaránt igaz "nemzeti"-t tették a gyűlölet tárgyává.
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nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:17
Volt ez a tetű szélsőbaloldali Orbán ellenes gyűlésen?????
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