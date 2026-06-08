Újabb csörte a parlamentben: több gyermekvédelmi szakembert menesztettek (VIDEÓ)

Ahelyett, hogy a gyerekvédelem kiemelkedően fontos ügyét tárta volna fel, vádbeszédet mondott, amiben nem volt tekintettel arra, hogy az elmúlt 16 évben rendkívül sok minden történt ezen a területen, mondta Gulyás Gergely. Kitért arra, hogy lényegesen többen nőhetnek fel ma gyerekotthonokban, nagyjából ⅔-a az arra rászoruló gyerekeknek. Azt mondta, hogy a 17 milliárd forintnyi forrás csak egy lépcső volt, nem pedig a teljes terület támogatása. Beszélt arról, hogy ma nyolcszor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Szólt arról is, hogy az intézményeknél nagyon sok pénzt lehetne még felújításra elkölteni, de sok pénzt el is költöttek már, például a gödi Gondviselés házába. Kiemelte, hogy a gyerekszegénység felszámolásában Európában az egyik legnagyobb fejlődést érték el, és az oktatásfejlesztésbe is rengeteg forrás ment. Beszélt továbbá arról is, hogy Magyar Péter felszólalásának a stílusa nem előzmény nélküli, mint kiemelte: annál nagyobb méltánytalanságot senki nem szenvedett el, minthogy teljesen ártatlan embereket a leggusztustalanabb vádakkal vádoltak meg, ezeknek a vádaknak a terjesztésében társak és partnerek voltak, de konkrétumokat nem nevezett meg.