Újabb csörte a parlamentben: több gyermekvédelmi szakembert menesztettek (VIDEÓ)

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A napirenden két olyan ügy is szerepel, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet.
Két olyan ügyet is tárgyal a parlament, amely kormánypárti és ellenzéki konszenzust élvezhet: a képviselők tiszteletdíjának csökkentése, valamint a devizahiteles ügyekben elrendelt végrehajtások felfüggesztése.
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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
Az egyeztetések május 18-án megkezdődtek – mondta Orbán Anita külügyminiszter Bóka János felszólalására reagálva, hozzátéve, sosem lett kitárgyalva a 11 pont, csupán részeredmények voltak. „Szokatlan keményen állt ki a magyar kormány a magyar kisebbség mellett” – idézte a külügyminiszter. A megállapodás egy részét 2026-ban, a másik részét ’27-ben kell érvényesíteni – emelte ki.
Bóka János fideszes képviselő felszólalásában a kárpátaljai magyarok jogainak tervezett bővítésére tért ki, mint mondta, a mostani megállapodás főleg azon a 11 ponton alapszik, amiről az előző kormány tárgyalt. Mint fogalmazott: „jelentős javulás a magyar közösség életében”, ha ez megvalósul. Felidézte: jelenleg egy magyar anyanyelvű háziorvos és betege csak ukránul beszélhet, ám, ha teljesülnek a kérések, akkor megvalósulhat a magyarság nyelvhasználata. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy próbálta az előző kormány is, hogy valamit adnak Ukrajnának, aztán hiába vártak rá, hogy Ukrajna cserébe tegyen valamit – ez esetben a nyelvhasználati jogokat bővítse. Szerinte „a kérdés az, hogy maradt-e egyáltalán eszközünk arra”, hogy kikényszerítsük az ukrán kötelezettségvállalásokat. Azt kérdezi, ki és milyen garanciákat adott a kormánynak, hogy Ukrajna végrehajtja a vállalásait.
A szuverenitás ott kezdődik, hogy elindulnak a választáson, egyszer próbálják ki – mondta Magyar Péter miniszterelnök Juhász Hajnalka felszólalására reagálva. „Ne féljen, ezek nem lesznek végrehajtva” – szögezte le. Kárpátalja kapcsán elmondta, Orbán Viktor be se tette oda a lábát a háború alatt. A kárpátaljai magyarok jogai folyamatosan szűkültek szerinte az Orbán-kormány alatt, mint mondta, ők elérték, amit a korábbi kormány nem tudott tíz év alatt sem. „Önök soha nem akartak megállapodni, mert nem érdekelte a kárpátaljaiak sorsa” – hangsúlyozta. Első sikerüknek nevezte a 6000 milliárd uniós forrás hazahozatala mellett a kárpátaljai magyarok jogainak visszaállítását. „Kedves külhoni testvéreink, mi mindig ott leszünk, ha segíteni kell nektek” – emelte ki.
Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő arról beszélt, az EU elvárja, hogy kivezessék az ársapkákat, a 13-14. havi nyugdíjat, és többek között korlátozzák az energiatámogatásokat is. Juhász szerint az, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának tárgyalásába bekerülhetett a kárpátaljai magyarokra vonatkozó pont, az az Orbán-kormány eredménye. „A legális migráció el fog indulni” Juhász szerint. A Bizottság elnöke fog szerinte dönteni a migránskvóták elosztásáról vis maior esetén. 12 milliárd eurót úgy hozott az előző kormány haza az EU-tól, hogy nem adtak fel a szuverenitásukról.
„Megint összekever minket a Fidesszel” – válaszolta Magyar Péter miniszterelnök, majd ismét leszögezte: nem lesznek illegális migránsok Magyarországon a Tisza-kormány alatt. „Egészen konkrét vállalásaink vannak” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, a lehető legszigorúbban fognak fellépni a migránsok ellen. Utalt arra, hogy Tuskkal beszélt arról, mennyi pénzt kapnak arra az uniótól, hogy távoltartsák Lengyelországtól a migránsokat. Beszélt arról, hogy megerősítik a határkerítést, az elüldözött honfitársakat fogják hazahívni – tette hozzá. „Nem összeszerelőüzemeket szeretnénk” – emelte ki.
„Olyan könnyen kiismerhető ön” – mondta Toroczkai László Magyar Péter miniszterelnöknek, hozzátette: „ön most össze-vissza beszél”. Kitért arra, hogy a miniszterelnök gyakran vádolja őt azzal, hogy konteókat gyárt, miközben szerinte most Magyar Péter gyártotta a legnagyobb konteót, amikor arra utalt, hogy a kerítsét több helyütt fideszesek vágták ki. Ismét meghívta Toroczkai Magyar Pétert Ásotthalomra, majd hogy töltsön el egy éjszakát Magyar a kerítésnél – nem egy szobában – tette hozzá derültséget okozva. Majd kitért arra, 2025-ben a kérelmek 39 százaléka kapott pozitív elbírálást. Az unióban mindössze 20-28 százalék a migránsok kitoloncolási aránya. „A gyermekeket meg kell védeni attól is, amit a Pride-on látunk majd idén” – mondta Toroczkai, aki szerint Családi Büszkeség Menetét szervez a párt. A Meta beavatkozásáról beszél, szerinte Magyar egy egyszerű kommentelés miatt beszólt neki.
Magyar Péter beszélt Orbán Viktorról, arról, hogy „magára hagyták a családosakat”. Szólt arról, hogy csak Északkelet-Magyarországon több mint ezer gyerek van szökésben a rendszer elől, sokan drogbandák vagy szexuális bűnözők kezébe kerülnek. „Ha ilyen jó a rendszer, miért mondja ennek az ellenkezőjét minden szakember” – tette fel a kérdést. Megismételte: kétezer nevelőszülő hiányzik a rendszerből, kiemelte, hogy öt év alatt meghatszorzódott a segélyvonalak használata többek közt önsértés miatt szerinte. Kiemelte, nyolc vármegyében és a fővárosban van csak elérhető pszichiátriai ellátás, miközben nőtt a gondozottak száma Magyar Péter szerint.
Gulyás Gergelyhez szólva Magyar azt mondta: előfordulhatnak hibák kitüntetéseknél is, bár a pedofíliáról szóló információ pontosan tudott volt a kitüntetés idején is. „Ha nálunk előfordul ilyen, én leszek az első, aki kiáll, és elnézést kér” – mondta. Megkérdezte továbbá a Fidesztől, hogy miért fáj nekik elnézést kérni. Utalt egy hivatalos jegyzőkönyvre, amiben a BM jelezte, hogy a Fidesz frakció álláspontja szerint a kórházban hagyott egészséges csecsemők kórházi ellátásának finanszírozása nem időszerű. Magyar a beszéd ezen részét Takács Péter volt egészségügyi államtitkárnak címezte. Szólt továbbá arról is, hogy Menczer Tamás meg akarta akadályozni, hogy karácsony előtt a Tisza Párt ajándékot vigyen gyerekvédelmi intézményekbe. Ezek az otthonok ma már el tudják fogadni a civilek ajándékát. Felemlegette, hogy az egyik ilyen otthon a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon volt, ahonnan most 8 gyerek részt vehetett a BL-döntőn.
Bujdosó Andrea felszólalásában kiemelte, nem vonja kétségbe, hogy voltak jó intézkedések, de ezek hatása kérdéses. „A mi feladatunk, hogy minden gyermek egyenlő esélyt kapjon” – szögezte le. A kegyelmi botrány szerinte még jobban ráerősít ezekre a gondolatokra, majd beszélt azokról a szakemberekről, akik a nehézsorsú gyermekek mellett állnak. Arról, hogy megfizetetlenek, kiégés közeli állapotban vannak, és arról, hogy mekkora hiány van a nevelőszülőkből. Átfogó helyzetértékelésre, a gyermekvédelmi rendszer megreformálására van szükség, képzéskorszerűsítésre, a pályaelhagyás okainak feltárására, és mentális támogatás a gyermekvédelemben dolgozók számára – mondta.
Ahelyett, hogy a gyerekvédelem kiemelkedően fontos ügyét tárta volna fel, vádbeszédet mondott, amiben nem volt tekintettel arra, hogy az elmúlt 16 évben rendkívül sok minden történt ezen a területen, mondta Gulyás Gergely. Kitért arra, hogy lényegesen többen nőhetnek fel ma gyerekotthonokban, nagyjából ⅔-a az arra rászoruló gyerekeknek. Azt mondta, hogy a 17 milliárd forintnyi forrás csak egy lépcső volt, nem pedig a teljes terület támogatása. Beszélt arról, hogy ma nyolcszor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Szólt arról is, hogy az intézményeknél nagyon sok pénzt lehetne még felújításra elkölteni, de sok pénzt el is költöttek már, például a gödi Gondviselés házába. Kiemelte, hogy a gyerekszegénység felszámolásában Európában az egyik legnagyobb fejlődést érték el, és az oktatásfejlesztésbe is rengeteg forrás ment. Beszélt továbbá arról is, hogy Magyar Péter felszólalásának a stílusa nem előzmény nélküli, mint kiemelte: annál nagyobb méltánytalanságot senki nem szenvedett el, minthogy teljesen ártatlan embereket a leggusztustalanabb vádakkal vádoltak meg, ezeknek a vádaknak a terjesztésében társak és partnerek voltak, de konkrétumokat nem nevezett meg.
A gyermekvédelmi rendszerben „ugyanolyan gyerekek vannak, mint a mi kis gyerekeink, de tőlük nem kérdézik meg, mi volt velük az iskolában” – jelentette ki felszólalásában Rétvári Bence. Szerinte a legfontosabb a megelőzés, hogy a gyerekeket a vérszerinti szüleik neveljék fel, ha ők nem tudják, akkor nevelőszülők. Kitért arra: szigorították a jelzőrendszert, a kórházban hogyott gyermekek kapcsán elmondta: őket gyorsított eljárásban lehet örökbe adni – ezt is ők szigorították meg. Szólt arról, hogy míg 2010-ben 18 milliárd forintot fordítottak gyermekvédelemre, addig ma már 129 milliárd forintot. A gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán elmondta: az elkövetőknek börtönben a helye. Ezért tették el nem évülő bűncselekménnyé ezeket, és ezért tették kötelezővé a pszichikai alkalmassági szűréseket valamint hozták létre a pedofilnyilvántartást. Rétvári elmondta: nettó 15 ezer forintról 234 ezerrel forintra nőtt az egy gyereket nevelő nevelőszülők díjazása.
Toroczkai László a migrációs paktumról kérdezte a miniszterelnököt és meghívta Ásotthalomra.
Ha több szakemberre lesz szükség, lesz rá pénz – összegezte Magyar Péter, miután felsorolta, kik távoznak a pozícióikból:
Emellett egymilliárd forintos kártalanítási alap felállításáról is döntöttek, ami orvosi és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. „Az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédni nem tudtuk őket” – mondta Magyar.
„Új férőhelyeket hozunk létre” – ígérte, ahogy azt is, hogy megerősítik a gyermekvédelmi szolgálatokat. Véget vetnek annak, hogy ezeket az intézményeket elzárták a külvilágtól. Minden tisztességes magyar ember tudja, hogy ezt a munkát nem lehet egyik napról a másikra elvégezni. „Nem fogunk tudni minden sebet begyógyítani, de soha többé nem fogjuk hagyni, hogy egy germek segélykiáltása eltűnjön a miniszteri kommunikék útvesztőjében” – hangsúlyozta.
Balásy Gyulára volt pénz, egészségügyre, oktatásra, gyermekvédelemre már nem. „Az önök gyermekvédelmi rendszer kudarcot vallott” – mondta a kórházban rekedt gyerekek kapcsán. „Azért, mert a magyar állam nem tudta, vagy nem akarta megszervezni, amire kötelessége lett volna” – jelentette ki. Beszélt a szakemberhiányról, és kiemelte, a rendszer nem adott az ott dolgozóknak elég fizetést, megbecsültséget, mint mondta, kétezer szakember hiányzik a rendszerből. „Szégyellem magam, hogy ez megtörténhetett” – rögzítette. Szólt arról, hogy a gyerekek 1,5 évet is várnak, hogy megfelelő helyre kerülhessenek, ők azok, akik nem kapnak a magyar államtól semmit. Több örökbefogadó volt, mint örökbefogadott hosszú időn keresztül, ma ez már fordítva van, „az Orbán-kormány családpolitikája után”. Miniszteri biztost neveznek ki, hogy feltárja az elmúlt évek visszaéléseit, és biztosítsa, hogy többé egyetlen magyar gyermek segítségkiáltása sem vesszen el.
„Azt ígértük, hogy nyilvánosságra hozzuk a kegyelmi ügy aktáit, a mi feladatunk, hogy feltárjuk, mi történt a gyermekvédelemben” – jelentette ki. „Hogyan jutottunk el odaáig, hogy a gyermekotthonokból hiányoznak a szakemberek?” – tette fel a kérdést. Mint mondta, arra kérte a családügyi minisztériumot, tegyenek le egy rendszervizsgálatot, de „nem tehetjük meg, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket” – emelte ki. Ezért hoz létre a kormány vizsgálóbizottságot. „Meg fogjuk kérdezni, ki hagyta cserben ezeket a gyerekeket név szerint is” – hangsúlyozta. Kitért arra, hogy évekig süket fülekre talált a gyermekvédelem jelzőrendszere. Mint mondta: elkezdtük a feltárást, „a kép katasztrofális” – jelentette ki. 1600 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyet kapjon a szakellátásban. „A rendszer túlcsordult, egyre többen kerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe” – hangsúlyozta.
A bicskei gyermekotthon öt évvel a vallomása után öngyilkos lett áldozatára emlékezett Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtti felszólalásában. Az igazgató felelősségét emlegetve utalt a kegyelmi botrányra, amelyre mint saját politikai útja indulására is célzott. „Hazug, álszent, farizeus, gonosz orbáni gyermekvédelmi kommunikációt” emlegetett, és azt mondta, az akkori felelősök most is ott ülnek a Parlamentben. Magyarország nem fogja elfelejteni és a gyermekek sem fogják elfelejteni – mondta.
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője, valamint Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes a 13 órai üléskezdet előtt tart sajtótájékoztatót – írta az Index. Bujdosó a sajtótájékoztatón elárulta, hogy
Bujdosó Andrea azt is elárulta, hogy éjszaka megjelennek a friss vagyonnyilatkozatok, majd benyújtják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítására vonatkozó előterjesztésüket. A további törvényjavaslatokat Melléthei-Barna Márton ismertette.