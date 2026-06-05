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tisza párt forsthoffer ágnes országgyűlés képviselők Magyar Péter

Kiszámoltuk, mennyit kaphat kézhez miniszterelnökként Magyar Péter

2026. június 05. 19:27

Nem minden képviselőnek csökken ugyanakkora mértékben a fizetése.

2026. június 05. 19:27
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Összesen 40 százalékkal csökken az országgyűlési képviselők fizetése, ha a parlament megszavazza a kormány előterjesztését. A tervezet szerint ugyanakkor ez csak azokra a képviselőkre igaz, akik nem bizottsági tagok és nem látnak el egyéb feladatot az Országgyűlés munkájában. Ennek oka, hogy

a Tisza Párt javaslata alapján a különböző tisztségek betöltéséhez kapcsolódó szorzókat is módosítanák, így nem csak az alap tiszteletdíjra vonatkozó összeg változna.

Jelenleg egy képviselő a bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelő díjazásban részesül. Ez júliustól a Hivatalos Értesítőben közzétett 727 496 forint 1,8-szorosára módosulna. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerinti bruttó 2 182 488 forint helyett egy parlamenti képviselő 1 309 492 ezer forintot keres, ha megszavazza a parlament az új díjazást.

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Jelentősen árnyalja a képet, ha egy képviselő valamely parlamenti bizottság tagja, ebben az esetben a jelenlegihez képest csak 10 százalékkal kapna kevesebbet. Azok a képviselők, akik a Törvényalkotási Bizottság tagjai, vagy legalább két bizottságban is tagok, 14,5 százalékkal kapnának kisebb fizetést. A parlamenti frakciók vezetői 20,5 százalékkal keresnének kevesebbet.

Jóval nagyobb tiszteletdíj-csökkenéssel kell számolniuk az Országgyűlés alelnökeinek, ők 28 százalékkal kevesebb bruttó összeget kapnának, míg a jegyző keresete 22,4 százalékkal csökkenne.

A legnagyobb fizetéscsökkenéssel Magyar Péter miniszterelnöknek és Forsthoffer Ágnes házelnöknek kell számolnia, az ő díjazásuk megegyezik. 

Jelenleg ez az összeg bruttó 8 074 488 forint, vagyis Magyarország miniszterelnöke és az Országgyűlés elnöke most ekkora bruttó fizetést kap. Az új díjazás szerint ez 36,6 százalékkal bruttó 5 119 492 forintra csökkenne. 

A két politikus a tisztségéért járó díjazáson felül ugyanis a képviselői fizetésre is jogosult.

  • Magyar Péter nettó keresete a három gyermek után járó teljes családi adókedvezmény összegét is figyelembe véve, így nettó 3 602 462 forintot kaphat kézhez kormányfőként az új szabályok szerint.
  • Forsthoffer Ágnes a két gyermek után járó 80 ezer forintos családi adókedvezmény érvényesítésével 3 484 462 forintot kereshet a jövő hónaptól. A Fidesz-kormány által bevezetett szja-mentesség fokozatos bevezetésének köszönhetően 2027-től a 40 és 50 év közötti, legalább két gyermeket nevelő édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. 

A házelnök tehát januártól az szja-mentesség kiterjesztésének köszönhetően havonta nettó 768 ezer forinttal többet kap majd kézhez.

Az egyéb juttatásokon is szigorítana a kormány. A képviselők például mobiltelefon-költségként a képviselői fizetésük legfeljebb 5 százalékát számoltathatták el, ez a kedvezmény teljesen megszűnne júliustól. Ez havonta közel 110 ezer forint további keresetcsökkenést jelent annak a politikusnak, aki teljes mértékben igénybe vette ezt a keretet. Változhatnak az üzemanyag- és közösségi közlekedés költségeinek elszámolására vonatkozó részletszabályok is.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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magyar-1977
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