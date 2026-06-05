Kiszámoltuk, mennyit kaphat kézhez miniszterelnökként Magyar Péter

Összesen 40 százalékkal csökken az országgyűlési képviselők fizetése, ha a parlament megszavazza a kormány előterjesztését. A tervezet szerint ugyanakkor ez csak azokra a képviselőkre igaz, akik nem bizottsági tagok és nem látnak el egyéb feladatot az Országgyűlés munkájában. Ennek oka, hogy

a Tisza Párt javaslata alapján a különböző tisztségek betöltéséhez kapcsolódó szorzókat is módosítanák, így nem csak az alap tiszteletdíjra vonatkozó összeg változna.

Jelenleg egy képviselő a bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelő díjazásban részesül. Ez júliustól a Hivatalos Értesítőben közzétett 727 496 forint 1,8-szorosára módosulna. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerinti bruttó 2 182 488 forint helyett egy parlamenti képviselő 1 309 492 ezer forintot keres, ha megszavazza a parlament az új díjazást.