Kiszámoltuk, mennyit kaphat kézhez miniszterelnökként Magyar Péter

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Nem minden képviselőnek csökken ugyanakkora mértékben a fizetése.
Összesen 40 százalékkal csökken az országgyűlési képviselők fizetése, ha a parlament megszavazza a kormány előterjesztését. A tervezet szerint ugyanakkor ez csak azokra a képviselőkre igaz, akik nem bizottsági tagok és nem látnak el egyéb feladatot az Országgyűlés munkájában. Ennek oka, hogy
a Tisza Párt javaslata alapján a különböző tisztségek betöltéséhez kapcsolódó szorzókat is módosítanák, így nem csak az alap tiszteletdíjra vonatkozó összeg változna.
Jelenleg egy képviselő a bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelő díjazásban részesül. Ez júliustól a Hivatalos Értesítőben közzétett 727 496 forint 1,8-szorosára módosulna. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerinti bruttó 2 182 488 forint helyett egy parlamenti képviselő 1 309 492 ezer forintot keres, ha megszavazza a parlament az új díjazást.
Jelentősen árnyalja a képet, ha egy képviselő valamely parlamenti bizottság tagja, ebben az esetben a jelenlegihez képest csak 10 százalékkal kapna kevesebbet. Azok a képviselők, akik a Törvényalkotási Bizottság tagjai, vagy legalább két bizottságban is tagok, 14,5 százalékkal kapnának kisebb fizetést. A parlamenti frakciók vezetői 20,5 százalékkal keresnének kevesebbet.
Jóval nagyobb tiszteletdíj-csökkenéssel kell számolniuk az Országgyűlés alelnökeinek, ők 28 százalékkal kevesebb bruttó összeget kapnának, míg a jegyző keresete 22,4 százalékkal csökkenne.
A legnagyobb fizetéscsökkenéssel Magyar Péter miniszterelnöknek és Forsthoffer Ágnes házelnöknek kell számolnia, az ő díjazásuk megegyezik.
Jelenleg ez az összeg bruttó 8 074 488 forint, vagyis Magyarország miniszterelnöke és az Országgyűlés elnöke most ekkora bruttó fizetést kap. Az új díjazás szerint ez 36,6 százalékkal bruttó 5 119 492 forintra csökkenne.
A két politikus a tisztségéért járó díjazáson felül ugyanis a képviselői fizetésre is jogosult.
A házelnök tehát januártól az szja-mentesség kiterjesztésének köszönhetően havonta nettó 768 ezer forinttal többet kap majd kézhez.
Az egyéb juttatásokon is szigorítana a kormány. A képviselők például mobiltelefon-költségként a képviselői fizetésük legfeljebb 5 százalékát számoltathatták el, ez a kedvezmény teljesen megszűnne júliustól. Ez havonta közel 110 ezer forint további keresetcsökkenést jelent annak a politikusnak, aki teljes mértékben igénybe vette ezt a keretet. Változhatnak az üzemanyag- és közösségi közlekedés költségeinek elszámolására vonatkozó részletszabályok is.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert