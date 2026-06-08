Megdöbbentő képsorok az M7-esen: majdnem áthajtottak egy földön fekvő motoroson (Videó)

A Budapesti Autósok Youtube-csatornájára nemrég felkerült egy videó, melyen egy, az M7-es autópályán történt baleset látható, amit egy olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített. A felvételből kiderült, hogy a forgalom a 80-as kilométerkő közelében lassulni kezdett, azonban a mögöttük érkező motoros ezt későn észlelte, és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Az autós az eset kapcsán azt írta, „a 80-as kilométerkő előtt már látszódott, hogy le fog lassulni a haladás, ezért elkezdtem csökkenteni a sebességem. Sajnos a mögöttünk haladó motoros nem érzékelte ezt időben, túl későn fékezett és már nem tudott eléggé lelassítani”.