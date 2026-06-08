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m7 budapesti autósok motoros baleset felvétel

Megdöbbentő képsorok az M7-esen: majdnem áthajtottak egy földön fekvő motoroson (Videó)

2026. június 08. 15:18

A baleset az M7-esen történt.

2026. június 08. 15:18
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A Budapesti Autósok Youtube-csatornájára nemrég felkerült egy videó, melyen egy, az M7-es autópályán történt baleset látható, amit egy olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített. A felvételből kiderült, hogy a forgalom a 80-as kilométerkő közelében lassulni kezdett, azonban a mögöttük érkező motoros ezt későn észlelte, és már nem tudta elkerülni az ütközést.

Az autós az eset kapcsán azt írta, „a 80-as kilométerkő előtt már látszódott, hogy le fog lassulni a haladás, ezért elkezdtem csökkenteni a sebességem. Sajnos a mögöttünk haladó motoros nem érzékelte ezt időben, túl későn fékezett és már nem tudott eléggé lelassítani”.

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A motoros így nagy sebességkülönbséggel érkezett a lassuló járművekhez, majd az utolsó pillanatban próbált fékezni, végül azonban beleütközött az előtte haladó furgon hátuljába és elesett.

A baleset után a kamerás autó sofőrje azonnal megállt és a sérült segítségére sietett, miközben felesége értesítette a mentőket – írta a Budapesti Autósok a videóhoz fűzött kísérőszövegében. Hozzátették, hogy egy helyszínen lévő volt mentős is segített az elsősegélynyújtásban. A videót beküldő autós elmondása szerint közel húsz percen keresztül szorította a sérült sebét, amíg a mentők meg nem érkeztek és át nem vették az ellátását.

Azonban a fordulatok még nem értek véget, a felvételen ugyanis egy szomorú jelenetsor is látszott:

a sérült motoroson kis híján áthajtott egy másik motor, amin ketten ültek.

 Meglepő mód ők nem álltak meg, hanem továbbhajtottak.

A felvételt alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
robogo72
2026. június 08. 17:27
Öreg FJ Yamaha. Ilyet az használ aki már rengeteget túrázott és még rengeteget szeretne. Be is volt öltözve ahogy kell. Valszínűleg rövid követési távolságot tartott. A piros furgonos elbambult, utolérte a vészvillogót használó sötét autót, satuféket nyomott. A motoros ezt nem láthatta előre, a furgon kitakarta számára az előttes forglamat. Szerencsétlen fószer. Én is motoros vagyok, részben az ilyenek miatt messze elkerülöm az autópályákat. A másik motoros jól mentett, de hogy nem állt meg, arra nincsenek szavak. Nekem nagyon nem ez a tapasztalatom a motoros-társakkal, sőt.
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cint04
2026. június 08. 17:24
"3. A követési távolság tartásnak nincs nálunk kultúrája. " Én motorozom azért inkább úgy mondanám a motorosoknak nincs nálunk semmiféle kulturája. Egészen döbbenetes amit nap - napután lát az ember mintha nemteljesen értené az aki motoron ül hogy biztosan ő fogja a rövidebbet húzni minden létező esetnél. nem Gondolom ez a tag sem 130-al ment. És biztosan ne az utat figyelte...
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Fregoli
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2026. június 08. 16:01 Szerkesztve
Azért vegyük ketté. 1. Ez segítségnyújtás elmulasztása lehet. Bár nem kell mindenkinek megállni, aki csak arrajár...lenne akkor 50 fős csődület a helyszinen. 2. A kikerülés a részéről is vészreakció volt. A piros autó satufékezett, be is riszált. A motoros nem tartott követésit, a napban, piros autón a féklámpát is lehet, későn észlelte. A második motor előtt egyszer csak ott volt egy álló furgon, a másik sávban pedig a kihúzódó autó előtt egy földön fekvő ember. Mire felfogta, mi történt, nem sok választasa maradt. A vészfékez, ő is bukhat, esetleg pont a sérültre. Kihozta a helyzetből, amit lehetett. 3. A követési távolság tartásnak nincs nálunk kultúrája. Persze, ha fékeznek előtted, akkor te is meg tudsz állni. De egy baleset olyan, mintha hirtelen egy fal teremne előtted, és ezzel nem számolnak. Motornál pedig még több kellene, mert a kikerülés, mint inkább alkalmas manőver, nem mindig lehetséges.
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cutcopy
2026. június 08. 15:38
Majdnem átmentek rajta viszont legalább visszanéztek rá tovább hajtás előtt..
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