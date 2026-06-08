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magyar válogatott Yaakobishvili Áron Barcelona

Magyar válogatott játékossal kezdheti a felkészülést a Barcelona

2026. június 08. 15:54

A Barcelona ismét kölcsönadná 20 éves kapusát, Yaakobishvili Áron. A magyar válogatottban a minap debütáló játékosért a hírek szerint már be is futott két ajánlat.

2026. június 08. 15:54
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Ha addig nem köttetik meg egy újabb kölcsönszerződés, akkor július 13-án Yaakobishvili Áronnal a keretében kezdheti meg a felkészülést az új idényre a Barcelona labdarúgócsapata.

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Yaakobishvili Áron látványos védésekkel debütált a magyar válogatottban (Fotó: MLSZ)

A magyar válogatottban a Finnország elleni felkészülési mérkőzésen (2–1) bemutatkozó kapus 2018 óta nevelkedik a katalán klubnál, a felnőttek között tétmeccsen még nem kapott lehetőséget, de a hírek szerint Hansi Flick vezetőedző bízik benne a jövőt illetően. A tehetséges kapuvédő a legutóbbi idényt kölcsönben a spanyol másodosztályú Andorránál töltötte, amelynél februárig első számú kapusnak számított, zsinórban három vereséget követően azonban kiszorult a kapuból, és utána már nem védett.

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A Barcánál ennek ellenére elégedettek Yaakobishvili fejlődésével, de úgy látják, továbbra is rendszeres játéklehetőségre és tapasztalatgyűjtésre van szüksége, mielőtt számításba vennék az első csapatnál, ezért ismét kölcsönadnák egy olyan együttesnek, amely ezeket a feltételeket biztosítani tudja a számára.

Az átigazolási hírekben mindig megbízható Fabrizio Romano a minap arról számolt be, 

a katalán klub két kölcsönvételi ajánlatot már kapott is a 20 éves magyar kapusért,

akinek a sorsáról hamarosan döntés születhet, ám azt egyelőre nem tudni, hogy mely klubok jelentkeztek be érte.

 

Yaakobishvili szerződése 2028 nyaráig érvényes a Barcelonánál.

Nyitókép: MLSZ

 

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