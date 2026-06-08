Magyar válogatott játékossal kezdheti a felkészülést a Barcelona

Ha addig nem köttetik meg egy újabb kölcsönszerződés, akkor július 13-án Yaakobishvili Áronnal a keretében kezdheti meg a felkészülést az új idényre a Barcelona labdarúgócsapata.

Yaakobishvili Áron látványos védésekkel debütált a magyar válogatottban (Fotó: MLSZ)

A magyar válogatottban a Finnország elleni felkészülési mérkőzésen (2–1) bemutatkozó kapus 2018 óta nevelkedik a katalán klubnál, a felnőttek között tétmeccsen még nem kapott lehetőséget, de a hírek szerint Hansi Flick vezetőedző bízik benne a jövőt illetően. A tehetséges kapuvédő a legutóbbi idényt kölcsönben a spanyol másodosztályú Andorránál töltötte, amelynél februárig első számú kapusnak számított, zsinórban három vereséget követően azonban kiszorult a kapuból, és utána már nem védett.