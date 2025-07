Megvan az új csapata a Barcelona BL-győztes magyar kapusának – már be is mutatták

Most pedig megérkezett a hivatalos bejelentés: Yaakobishvili Áron a következő idényt a spanyol másodosztály egyik újoncánál, az FC Andorra csapatában kezdi meg.

Az U21-es magyar válogatott futballista komoly teljesítményt tett le az asztalra a mögöttünk hagyott évadban azzal, hogy a Barca U19-es gárdájával bajnok és kupagyőztes lett, valamint az UEFA Youth League-et, vagyis az ifjúsági Bajnokok Ligáját is megnyerte úgy, hogy több találkozón is kiválóan védett. Emellett bemutatkozhatott a Barcelona B csapatában is.