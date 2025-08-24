Győzelmi jelentéseket közölnek a frontról az ukránok

Megnyílt a poklok kapuja Ukrajnában: Pokrovszknak hívják
Egy ukrán szakértő szerint 100 ezer orosz katona állomásozik a város környékén.
Az ukrán hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij tábornok szerint igazán nehéz a helyzet Pokrovszknál, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja.
Az ukrán csapatok több települést visszafoglaltak a keleti Donyeck megyében, Pokrovszk térségében heves harcok folynak – jelentette be vasárnap az ukrán hadsereg főparancsnoka. Olekszandr Szirszkij tábornok a Telegramon azt írta: az ukrán erők átvették az irányítást Mihajlivka, Zelenij Haj és Volodimirivka felett.
Zelenij Haj visszafoglalását már szombaton jelezte a hadsereg – a település Dnyipropetrovszk megye határán fekszik, míg a másik két falu Pokrovszk közelében található, ahol hónapok óta heves összecsapások dúlnak.
Szirszkij „igazán nehéznek” nevezte a helyzetet Pokrovszknál, amely az orosz előrenyomulás egyik fő célpontja. „Az ellenség fő erőit Pokrovszk környékére összpontosítja, de nekünk minden áron tartanunk kell a védelmi vonalat” – fogalmazott.
Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) külön közleményben tudatta, hogy egy katonai egységgel közösen Novomihajlivka települést is visszafoglalták Pokrovszktól délre.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka