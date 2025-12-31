Ft
háború Háború Ukrajnában Tisza Párt orbán balázs Brüsszel Ursula von der Leyen Manfred Weber orosz-ukrán háború Magyar Péter

Egy pillanat alatt összeállt a teljes kép: ez lehet Von der Leyen és Weber terve Magyar Péterékkel

2025. december 31. 13:28

Nincsenek véletlenek Orbán Balázs szerint.

2025. december 31. 13:28
Ursula von der Leyen

„Komoly figyelmeztetést kaptak az európai emberek: a megszorítások csak a kezdet! A nemzetközileg elismert német gazdaságkutató intézet, a Kiel Institute for the World Economy tanulmánya arra jut: a háborúkat mindig megszorítások előzik meg” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Orbán Balázs.

„A kutatás az elmúlt 150 év tapasztalatait vizsgálta 20 ország adatai alapján, és kimutatta, hogy a háborúkat megelőzően először rendszerint az állami eladósodás ugrik meg, majd ennek finanszírozására jelentős adóemelések következnek, amelyek hosszú távon beépülnek az adórendszerbe – vagyis a fiskális terhek tartósan magas szinten maradnak,

miközben a jóléti kiadások fokozatos leépítése válik általánossá.

Pontosan ezt látjuk most szerte Európában: széles körű megszorításokat vezetnek be azok az országok, amelyek vezetői politikailag elköteleződtek egy európai–orosz háború megvívása mellett.

Magyarország ma Európán belül a legerősebb háborúellenes ország, ezért Brüsszel teljes erővel támogatja saját szövetségeseit, hogy egy kormányváltás esetén Magyarországot is be tudják terelni a háborús blokkba.

Nem véletlen, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is egy európai mintába illeszkedő, átfogó megszorítócsomag bevezetésére készül”

állapította meg a hír kapcsán a miniszterelnök politikai igazgatója.

