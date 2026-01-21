Orbán Balázs a Mandiner Klubesten: „Nem szabad hagyni, hogy ez a háború és geopolitikai őrület elvigye a pénzünket és a józan eszünket”

Mit diktál a magyar nemzeti érdek?

Orbán Balázs arról is szólt, hogy „a magyar egy szelíd nép, de nem birka. Behoztak két szakembert, egy olyan bankárt, Kármán Andrást, aki egy külföldi banknál töltött be vezető szerepet, és már évekkel ezelőtt is a bankadó kivezetését hajtogatta. Az energetikai multiból pedig Kapitány Istvánt, a Shell egykori globális alelnökét. Annak a Shellnek, amely hatalmas hasznot húzott az elmúlt években a nyugati energetikai helyzetből” – hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Davos kapcsán Kacsoh Dániel azt a kérdést is feltette, miért nem „a közös európai izmokat növesszük”, miért Trumppal vagyunk szövetségben. Orbán Balázs erre azt felelte,

rövid válasz: ez a magyar nemzeti érdek. Hosszabban pedig az egyik szál az Ukrajna, hiszen nekünk nemzetstratégiai értelemben a legnagyobb kihívás a szomszédban dúló háború, és hatalmas győzelem lenne, ha véget érne, és ezt a magyar gazdaság is meghálálná”.

A miniszterelnök politikai igazgatója azt is megjegyezte, „hallgassunk a józan eszünkre: ha az oroszok és az ukránok négy éve háborúznak, akkor valószínű, hogy nem akarnak békét, bármit mondanak. Arra kell tehát hallgassunk, aki később jött, és van ahhoz elég ereje, hogy a két félt rávegye a harcok lezárására, és ez Donald Trump” – hangzott el.

„Ezzel szemben a nyugat-európai vezetők Ukrajna ügynökei, és háborús pszichózisban tartják a társadalmat. A szándékaik nem békések, és a háború fenntartásán dolgoznak. Ezekkel nem tarthatunk együtt, mert ez ellentétes a magyar nemzeti érdekkel”– szögezte le.

„Ha a világrendnek vége van, akkor az azt fenntartó intézmények is válságba kerülnek. Nem véletlen, hogy az ENSZ is válságban van. Épp ezért hozta létre Trump a Béketanácsot, melybe Magyarországot is meghívták. Ez pedig csak erősíti a mi nemzetközi helyzetünket” – magyarázta Orbán Balázs.

Orbán arra is emlékeztett, hogy az elmúlt öt évben Brüsszel összeveszett Moszkvával és Pekinggel is, most pedig Grönland miatt Amerikával is szemben találhatja magát. „Közben eldöntötték, hogy minden pénzünket adjuk oda az ukránoknak. Grönland kapcsán pedig higgadtság, nyugodtság, két NATO-tagállam, beszéljék meg.

Nekünk sem Ukrajnában, sem Grönlandon nincs dolgunk”

– hangzott el.

Orbán Balázs végül megjegyezte, hogy az ukránok négy éve óriási frontot tartanak fel, hetente több ezer ember hal meg. „Ha valaki arról beszél, hogy addig kell folytatni ezt a háborút, amíg az ukránok nem kapják meg a nekik járó békét, akkor felmerül a kérdés, hogy ki fog harcolni. (…) senki nem gondolkodik úgy, hogy egy nukleáris nagyhatalommal akar összeakaszkodni, amit ők csinálnak az egy hübrisz, de bő egy évszázada is ebből lett egy első és egy második világháború” – figyelmeztetett.



Végül Orbán Viktor kormányfőt idézve leszögezte,

nem szabad hagyni, hogy ez a háború és geopolitikai őrület elvigye a pénzünket és a józan eszünket”.

Az estét Radics Gigi és Curtis zenés műsora zárta.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton



