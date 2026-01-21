Orbán Balázs a Mandiner Klubesten: „Nem szabad hagyni, hogy ez a háború és geopolitikai őrület elvigye a pénzünket és a józan eszünket”

Andrej Babiš: Orbán Viktor Európa legtapasztaltabb és a világ egyik legelismertebb vezetője
A cseh miniszterelnök szerint világszínvonalú, amit a magyar kormányfő elért.
„Van mire büszkének lennünk, és ez a politikai közösség azért megy küzdelembe, hogy ezt megvédje” – mondta el a sorban már tizenkettedik Mandiner Klubesten Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke. A beszélgetés moderátora Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese volt.
Január 21-én, szerdán tartották meg 2026 első Mandiner Klubestjét a Várkert Bazárban, Budapesten. Az esemény házigazdája, Szabó András Csuti ezúttal is izgalmas kvízzel várta a vendégeket a teltházas eseményen, melyet közéleti beszélgetés követetett. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke fejtette ki véleményét napjaink bel- és külpolitikai történéseiről. A moderátor Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese volt.
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy immár ez a 12. klubest, de a következő időszakban több helyen találkozhatnak majd a rendezvénnyel az olvasók: több alkalommal a fővárosban, de ellátogatunk majd Veszprémbe vagy Székesfehérvárra is a tervek szerint.
Lapigazgatónk elárulta melyek voltak a legfontosabb események 2025-ben a Mandiner életében. Elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban a videós tartalmakra minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek, ő pedig Maxima címmel indított beszélgetős portréműsort. Múlt héten Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke a lapnak adta az első nemzetközi interjúját a megválasztása után, de nagy népszerűségnek örvend Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián műsora is.
5,9 millióan tekintették meg a videókat az elmúlt időszakban, de a rövid videók is népszerűek a Facebookon, ezekre 17 milliószor kattintottak. „De az írott szó is nagyon fontos: Szilvay Gergely publicisztikái is megmaradnak, és nyolcoldalas nagyinterjúkkal is készülünk a jövőben” – tette hozzá Szalai Zoltán.
Elhangzott, folytatva a hagyományt, idén is lesz majd a Mandiner-gála, melyen tavaly 42 ezren szavaztak, és a 12 kategóriában mintegy félmillió szavazatot adtak le. A 2025-ös est fényét Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutatóűrhajós beszélgetése is emelte.
Szalai Zoltán kitért arra is, hogy január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. „Az elmúlt 15 évben annyi támogatást kapott a kultúra talán, mint legutóbb Klebelsberg Kunó idejében. Erre a jeles alkalomra a Mandiner is megannyi tartalommal készül” – mondta el.
A lapigazgató végül arra is kitért, hogy 2026 a választás éve.
A tét a minden, miközben a jobboldallal szemben a semmi áll ki. De ezt a küzdelmet is be kell mutatni. A következő hetek, hónapok erről fognak szólni. (…)”.
„Kijelenthető, hogy az elmúlt évtizedek legturbulensebb időszakát éljük, elég csak a venezuelai, a tajvani vagy a strasbourgi eseményekre gondolni. Eközben lassan négy éve a szomszédban háború dúl. Próbálunk mindenről a legalaposabban beszámolni és a legexkluzívabb információkat elhozni” – tekintett előre Szalai.
Kacsoh Dániel a beszélgetés felütésében felidézte, hogy Orbán Balázs korábban kijelentette, hogy egy derűs kampányra készül, miközben mindenki azon szörnyűlködik, hogy soha nem volt ekkora vita és egymásnak feszülés a magyar társadalomban. Erre Orbán azt felelte, még nem nagyon látott olyan győztes pártot, amely befeszüléssel tudott nyerni. „Van okunk büszkeségre. Szokás azt mondani, hogy a politika polarizálódik, az ellenzék olyan, mint a vezetője, a legrosszabb tulajdonságokkal bír. Viszont nemzetközi összehasonlításokban azt tudjuk mondani, hogy Magyarország a béke szigete. Nincsenek lövöldözések, megfigyelések, lekapcsolások a kampányban.
Ez a politikai közösség, amibe tartozunk, azért megy egy küzdelembe, hogy ezt biztosítsuk. S ezt csak nyugodtan, higgadtan, derűvel lehet tenni”
– szögezte le.
„Ezek szerin az önmerénylet és a berepülő drónok hiányoznak a Fidesz kampányeszköztárából „– vetette fel a Mandiner főszerkesztő-helyettese. „Nehéz a fától látni az erdőt, de ha hátra lépünk, és megpróbálunk és onnan nézzük az ellenfél nyilatkozatait, akkor azt láthatjuk, hogy fél évvel ezelőtt azt hallgattuk a Tisza Párttól, hogy fognak kétharmaddal, háromnegyeddel nyerni”.
„Nekik az volt az A tervük, hogy ez emberek megszavazzák majd a brüsszeli miniszterelnök-jelöltet. Most, hogy kezd ez az A terv semmissé válni egy B terven gondolkodnak. Ha a magyarok újra választják a nemzeti kormányt, akkor nyomás alá kell helyezni azt. Ezért van szükség egy csalás narratívára, és az sem érdekli őket, hogy immár 16 éve ugyanazok a választási szabályok. Kígyót, békát fognak kiáltani, de mi nem fogjuk magunkat hagyni.
Politikai értelemben egy ellenszer van: jó nagyot kell győzni, és akkor a csalás alternatíva semmissé válik.
Ez történt 2022-ben, Márki-Zay Péter esetében is” – emlékeztetett a Fidesz kampányfőnöke.
Erre Kacsoh úgy reagált, hogy Róna Dániel, a 21 Intézet igazgatója most visszakérdezne, hiszen az ő méréseik szerint masszívan vezet Magyar Péterék pártja. „Ezt mondják és tartják, de kilóg a lóláb. Hiszen Magyar Péter már álnéven meg is írta, hogy nem is olyan nagy baj, ha nem nyer a Tisza, majd erős ellenzék lesznek a következő négy évben. Aztán ott a domain-cirkusz is, már foglalják le a 2030-as végűeket is” – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, aki azt is felidézte, hogy a Medián 2022-ben 15 százalékot tévedett.
„A hazugság falát egyre nehezebben tudják tartani, miközben a kormánypártiként és az ellenzékiként is elkönyvelt kutatók azt méri, hogy a megkérdezettek zöme arra számít, hogy a 2026-os választást a Fidesz nyeri. (…) A közvélemény-kutató szakma nagyon szomorú, mert több közülük a politika szolgálólányává váltak” – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.
Arra is kitértek, hogy Magyar Péter mintegy fél év után a napokban visszatért a munkahelyére, és „nagyon komolyan” gondolja a gazdák és a rezsicsökkentés védelmét. „Ez az ámokfutás, amit Magyar rendez, az a választók számára is szórakoztató. Pedig nagyon fontos dolgokról van szó”.
„A Mercosur-egyezmény rosszabb helyzetbe hozná a mostaninál is az európai gazdákat. Ugyanez történt annak idején, mikor az ukrán gabona behozatalát is engedélyezték, az pedig dömpingszerűen elárasztotta az európai piacot. Az Európai Néppárt ráadásul kezdeményezésére
– sorolta.
Orbán Balázs hangsúlyozta, ezek hosszú évtizedek óta tartó csaták, amit nem a Facebookon kell megvívni. A magyar mezőgazdaságot az fogja megmenteni, ha a mostani brüsszeli vezetést le tudják cserélni.
„Ursula von der Leyent is le lehetett volna már rég szedni, de a DK, a Tisza és az Európai Néppárt is mindig bevédte. Holnap (csütörtökön – szerk.) is ezt fogják” – hangzott el.
„De ennek a távozásnak előbb-utóbb be kell következnie, mert ez a hölgy nem képes az európaiak érdekét az ukránok vagy a migránsok elé helyezni
Ahogy az összes migráns- és háborúpárti politikust le tudtuk tolni a színpadról, vele is ez fog történni”
– tekintett előre a politikus.
A beszélgetés során elhangzott, hogy európai összehasonlításban a lakosságot Magyarország védi a legjobban a lakossági energiaárakat illeti. De az elmúlt hetek extrém hidege egy vis major helyzet, amire extrém megoldást kellett találni. „Szerdán a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy az extrém fogyasztás miatt energiafogyasztás költsége nem terhelheti a magyar családokat, ezért a magyar állam, amit csak át fog vállalni” – ragált a szerdán bejelentett rezsistopra.
Orbán Balázs arról is szólt, hogy „a magyar egy szelíd nép, de nem birka. Behoztak két szakembert, egy olyan bankárt, Kármán Andrást, aki egy külföldi banknál töltött be vezető szerepet, és már évekkel ezelőtt is a bankadó kivezetését hajtogatta. Az energetikai multiból pedig Kapitány Istvánt, a Shell egykori globális alelnökét. Annak a Shellnek, amely hatalmas hasznot húzott az elmúlt években a nyugati energetikai helyzetből” – hívta fel a hallgatóság figyelmét.
Davos kapcsán Kacsoh Dániel azt a kérdést is feltette, miért nem „a közös európai izmokat növesszük”, miért Trumppal vagyunk szövetségben. Orbán Balázs erre azt felelte,
rövid válasz: ez a magyar nemzeti érdek. Hosszabban pedig az egyik szál az Ukrajna, hiszen nekünk nemzetstratégiai értelemben a legnagyobb kihívás a szomszédban dúló háború, és hatalmas győzelem lenne, ha véget érne, és ezt a magyar gazdaság is meghálálná”.
A miniszterelnök politikai igazgatója azt is megjegyezte, „hallgassunk a józan eszünkre: ha az oroszok és az ukránok négy éve háborúznak, akkor valószínű, hogy nem akarnak békét, bármit mondanak. Arra kell tehát hallgassunk, aki később jött, és van ahhoz elég ereje, hogy a két félt rávegye a harcok lezárására, és ez Donald Trump” – hangzott el.
„Ezzel szemben a nyugat-európai vezetők Ukrajna ügynökei, és háborús pszichózisban tartják a társadalmat. A szándékaik nem békések, és a háború fenntartásán dolgoznak. Ezekkel nem tarthatunk együtt, mert ez ellentétes a magyar nemzeti érdekkel”– szögezte le.
„Ha a világrendnek vége van, akkor az azt fenntartó intézmények is válságba kerülnek. Nem véletlen, hogy az ENSZ is válságban van. Épp ezért hozta létre Trump a Béketanácsot, melybe Magyarországot is meghívták. Ez pedig csak erősíti a mi nemzetközi helyzetünket” – magyarázta Orbán Balázs.
Orbán arra is emlékeztett, hogy az elmúlt öt évben Brüsszel összeveszett Moszkvával és Pekinggel is, most pedig Grönland miatt Amerikával is szemben találhatja magát. „Közben eldöntötték, hogy minden pénzünket adjuk oda az ukránoknak. Grönland kapcsán pedig higgadtság, nyugodtság, két NATO-tagállam, beszéljék meg.
Nekünk sem Ukrajnában, sem Grönlandon nincs dolgunk”
– hangzott el.
Orbán Balázs végül megjegyezte, hogy az ukránok négy éve óriási frontot tartanak fel, hetente több ezer ember hal meg. „Ha valaki arról beszél, hogy addig kell folytatni ezt a háborút, amíg az ukránok nem kapják meg a nekik járó békét, akkor felmerül a kérdés, hogy ki fog harcolni. (…) senki nem gondolkodik úgy, hogy egy nukleáris nagyhatalommal akar összeakaszkodni, amit ők csinálnak az egy hübrisz, de bő egy évszázada is ebből lett egy első és egy második világháború” – figyelmeztetett.
Végül Orbán Viktor kormányfőt idézve leszögezte,
nem szabad hagyni, hogy ez a háború és geopolitikai őrület elvigye a pénzünket és a józan eszünket”.
Az estét Radics Gigi és Curtis zenés műsora zárta.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton