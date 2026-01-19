Az év szenzációja: Hann Endre megmentéséért érkezhet Magyarországra Donald Trump

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője humorosan hozzátette:

Egyébként Donald Trump még lehet, hogy Hann Bandi bácsival is jót tesz. Mert hogyha eljön és támogatja Orbán Viktort, utána már lehet azt mondani, hogy most már a Fidesz fog győzni a választáson.

Vagy ha nem is mondja, de a választáson győz a Fidesz, utána erre lehet fogni, hogy ez volt a váltópillanat. Tehát lehet, hogy mindenkivel jót tesz majd”.

