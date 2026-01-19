Az év szenzációja: Hann Endre megmentéséért érkezhet Magyarországra Donald Trump

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Az elemzők fantáziáját is beindította, hogy Donald Trump nemsokára Magyarországra érkezik.
A Mesterterv legutóbbi adásában Donald Trump amerikai elnök közelgő magyarországi látogatása és Hann Endre „megmentése” is szóba került. Mutatjuk, pontosan milyen kontextusban.
Az Egyesült Államok elnökének látogatását illetően G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: „a mindenkori amerikai elnök a mi fejünkben, a mi képzeletünkben, a mi lelkünkben
a világ leghatalmasabb, vagy legerősebb embere. Az amerikai elnök tervezi, hogy ide jön. A magyar miniszterelnök kedvéért, őt támogatva, a magyarokat támogatva, Magyarországot támogatva.”
Mint kifejtette: „az egy nem kis dolog, hogy Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok baráti országa, szövetségese és az amerikai elnök támogatni akarja ezt azt az országot. Szerintem ezek a lelki motívumok, ezek a döntőek. Nem Hann Bandi bácsi számai.”
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője humorosan hozzátette:
Egyébként Donald Trump még lehet, hogy Hann Bandi bácsival is jót tesz. Mert hogyha eljön és támogatja Orbán Viktort, utána már lehet azt mondani, hogy most már a Fidesz fog győzni a választáson.
Vagy ha nem is mondja, de a választáson győz a Fidesz, utána erre lehet fogni, hogy ez volt a váltópillanat. Tehát lehet, hogy mindenkivel jót tesz majd”.
