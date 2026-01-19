Ft
Az év szenzációja: Hann Endre megmentéséért érkezhet Magyarországra Donald Trump

2026. január 19. 19:52

Az elemzők fantáziáját is beindította, hogy Donald Trump nemsokára Magyarországra érkezik.

2026. január 19. 19:52
null

A Mesterterv legutóbbi adásában Donald Trump amerikai elnök közelgő magyarországi látogatása és Hann Endre „megmentése” is szóba került. Mutatjuk, pontosan milyen kontextusban.

Az Egyesült Államok elnökének látogatását illetően G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: „a mindenkori amerikai elnök a mi fejünkben, a mi képzeletünkben, a mi lelkünkben

a világ leghatalmasabb, vagy legerősebb embere. Az amerikai elnök tervezi, hogy ide jön. A magyar miniszterelnök kedvéért, őt támogatva, a magyarokat támogatva, Magyarországot támogatva.”

Mint kifejtette: „az egy nem kis dolog, hogy Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok baráti országa, szövetségese és az amerikai elnök támogatni akarja ezt azt az országot. Szerintem ezek a lelki motívumok, ezek a döntőek. Nem Hann Bandi bácsi számai.”

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője humorosan hozzátette:

Egyébként Donald Trump még lehet, hogy Hann Bandi bácsival is jót tesz. Mert hogyha eljön és támogatja Orbán Viktort, utána már lehet azt mondani, hogy most már a Fidesz fog győzni a választáson.

Vagy ha nem is mondja, de a választáson győz a Fidesz, utána erre lehet fogni, hogy ez volt a váltópillanat. Tehát lehet, hogy mindenkivel jót tesz majd”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

jump-ing
2026. január 20. 18:05
Hann a fél Hannibál (lecter)
gullwing
2026. január 20. 15:10
Szegény Hann papa, megint epét fog hányni mikor elbukik az általa favorizált szarosgatyás és agyhalott csapata...
kobi40
2026. január 20. 05:01
Vigye magával, ingyen adjuk.
kobi40
2026. január 20. 04:01 Szerkesztve
“ Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok baráti országa, szövetségese” Mint Közép-Európa “szervező” országa. Hogy azt mondja: Magyarország-Szlovákia-Csehország. Potenciálisan Ausztria. Milyen szerepet szánnak ebben a Habsburgoknak?
