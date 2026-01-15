Megvan a dátum: ekkor látogathat Magyarországra Donald Trump

A főigazgató emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump az elmúlt években minden alkalommal exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et és hozzátette: a rendezvény színvonala és nemzetközi jelentősége idén sem változik. Szavai szerint Orbán Viktor miniszterelnök politikájának köszönhetően Budapest mára megkerülhetetlen tényezővé vált a nemzetközi jobboldalon, a konferencia pedig továbbra is a „háborúpárti globalista elit” és annak hazai képviselői elleni fellépést tűzi zászlajára.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP