Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
cpac hungary donald trump budapest

Megvan a dátum: ekkor látogathat Magyarországra Donald Trump

2026. január 15. 16:12

Értesülések szerint a CPAC Hungary konferencia vendége lehet az Egyesült Államok elnöke is.

2026. január 15. 16:12
null

2026-ban ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, immár ötödik alkalommal. A nemzetközi konzervatív konferenciára március 21-én, szombaton kerül sor.

A CPAC Hungary a konzervatív és jobboldali politikai közösségek egyik legjelentősebb nemzetközi találkozója, amely évről évre politikusokat, gondolkodókat és támogatókat hoz össze a világ számos pontjáról. A rendezvény célja a konzervatív értékek, a politikai stratégiák, valamint a nemzeti és nemzetközi politika aktuális kérdéseinek megvitatása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A Blikk értesülései szerint a szervezők tervei alapján a márciusi konferencián Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megjelenhet.

Ennek kapcsán a lap megkereste Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, hogy megerősítse vagy cáfolja az értesülést, aki azonban nem adott egyértelmű megerősítést Donald Trump személyes részvételéről, ugyanakkor hangsúlyozta a rendezvény nemzetközi súlyát.

Ezt is ajánljuk a témában

A főigazgató emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump az elmúlt években minden alkalommal exkluzív videóüzenetben köszöntötte a magyar CPAC-et és hozzátette: a rendezvény színvonala és nemzetközi jelentősége idén sem változik. Szavai szerint Orbán Viktor miniszterelnök politikájának köszönhetően Budapest mára megkerülhetetlen tényezővé vált a nemzetközi jobboldalon, a konferencia pedig továbbra is a „háborúpárti globalista elit” és annak hazai képviselői elleni fellépést tűzi zászlajára.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 15. 16:20
Ha Tr. tényleg eljönne Bp-re, akkor UvdL is meghivatja magát, mert az EU-s hierarchiát be kell tartani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!