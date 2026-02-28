Háború a Közel-Keleten: Az iráni rezsim összeomlása a cél, erre lehet számítani!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Izrael megelőző csapást mért Iránra, amit az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac jelentett be szombat reggel. Az izraeli hadvezetés szerint a művelet célja az iráni katonai és nukleáris kapacitások gyengítése.

A támadásba az Egyesült Államok hadereje is bekapcsolódott. Donald Trump amerikai elnök videóüzenetben erősítette meg, hogy Washington „jelentős harci műveleteket” indított Irán ellen. A támadás az első jelentések szerint a rezsim lefejezésére irányult, és erre utalt Trump is a beszédében, amiben kijelentette: „Irán nagyszerű, büszke népének ma este azt mondom, hogy a szabadság órája közeledik. Maradjatok menedékben. Ne hagyjátok el otthonaitokat. Odakint nagyon veszélyes. Bombák fognak hullani mindenfelé. Amikor végzünk, vegyétek át a kormányzást. ”