Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
támadás egyesült államok donald trump izrael

Háború a Közel-Keleten: Az iráni rezsim összeomlása a cél, erre lehet számítani!

2026. február 28. 11:11

Megtörtént, amire már hetek óta vártak az elemzők: Izrael és az Egyesült Államok megelőző támadást hajtott végre az iráni iszlamista rezsim ellen. Most a világ feszülten figyeli, hogy mi lesz a következő lépés.

2026. február 28. 11:11
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Izrael megelőző csapást mért Iránra, amit az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac jelentett be szombat reggel. Az izraeli hadvezetés szerint a művelet célja az iráni katonai és nukleáris kapacitások gyengítése.

A támadásba az Egyesült Államok hadereje is bekapcsolódott. Donald Trump amerikai elnök videóüzenetben erősítette meg, hogy Washington „jelentős harci műveleteket” indított Irán ellen. A támadás az első jelentések szerint a rezsim lefejezésére irányult, és erre utalt Trump is a beszédében, amiben kijelentette: „Irán nagyszerű, büszke népének ma este azt mondom, hogy a szabadság órája közeledik. Maradjatok menedékben. Ne hagyjátok el otthonaitokat. Odakint nagyon veszélyes. Bombák fognak hullani mindenfelé. Amikor végzünk, vegyétek át a kormányzást. ”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron
Trump a közösségi oldalán jelentette be: az Egyesült Államok hadműveletet indított Irán ellen/ Chris DELMAS / AFP

A hadművelet a „Hatalmas Düh” (Epic Fury) fedőnevet kapta a Pentagontól. Az izraeli beszámolók szerint a rezsim több vezető tagját sikeresen kilőtték, köztük Amir Hatami, iráni védelmi minisztert, és a hadsereg több vezető tagját. 

A támadással kapcsolatban több fontos kérdés is felmerül: 

  • Mit válaszol a rezsim?
  • Bekapcsolódnak-e Irán mellett a szövetségesei? 
  • Hogyan reagálnak az iráni tüntetők? 

Ha a reszimváltás a cél a nagy kérdés az, hogy ez vajon megvalósítható-e pusztán légitámadásokkal. 

Irán válasza

Az izraeli média beszámolója szerint Irán rakétákat lőtt ki a zsidó állam területe felé. Izraeli idő szerint 10 óra után telefonos riasztások és szirénák szólaltak meg Izrael egész területén, és több millió ember menekült óvóhelyekre, miközben Irán rakétákat lőtt ki az ország felé. 

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán válasza pusztító lesz.

Izrael több napos konfliktusra készül Iránnal – mondta egy izraeli tisztviselő a Times of Israelnek

Óvóhelyen imádkoznak az izraeliek. Ilia YEFIMOVICH / AFP

A tavalyi 12 napos háború, már adott egy lehetséges forgatókönyvet, hogy mire lehet számítani: akkor az izraeli hadsereg hullámokban támadta meg Iránt, és ahogy teltek a napok egyre mélyebbre repültek be a vadászgépei. Most az amerikai segítség miatt egyesek még gyorsabb hadműveletre számítanak. A helyi média jelentése szerint becsapódások halatszottak Izraelben, de egyelőre nincs hír sebesültekről. Izraelben tartozkódók arról számoltak be, hogy mindenki óvóhelyekre vonult le, amíg a hatóságok engedélyt nem adnak. 

Videó a teheráni légitámadás után maradt törmelékről:

Irán rakétákat lőtt ki Katar felé is, amelyek az amerikai katonai létesítményeket célozták, de az amerikai légvédelem hatástalanította a támadást. 

Az NBC News beszámolója szerint Irán Bahreinre és az Egyesült Arab Emirátusokra is rálőtt. Dubajban több videó látott napvilágot, hogy rakétákat hatástalanítanak a szállodák felett.

Bekapcsolódik-e más?

Iránnak két fontos szövetésgese van a régióban: a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah. Az előbbi nem elég erős, hogy jelentős kihívást jelentsen Amerikának vagy Izraelnek, sokkal nagyobb kérdés az, hogy a Hezbollah miként reagált. Az elmúlt napokban Izrael már odacsapott Hezbollah cépontoknak, ami valószínűleg üzenet volt, hogy ne avatkozzanak be. 

Libanon miniszterelnöke szombaton arra figyelmeztetett egy nyilatkozatban, hogy az országot ne vonják be egy szélesebb körű konfliktusba, és közvetett üzenetet küldött az Irán által támogatott Hezbollah terrorista szervezetnek, hogy ne kapcsolódjanak be. 

Hogy reagálnak a tüntetők?

Míg Izrael elsődleges céljaként az iráni katonai és nukleáris kapacitások meggyengítését nevezte meg, addig Trump egyértelműen utalt arra, hogy rezsimváltás a cél. 

Az iráni ellenzék megosztott és a hatalmas tüntetési hullámok ellenére, nincs egyértelmű vezetője.

Ennek következtében sokan aggódnak, hogy ha le is tudja fejezni a Közel-Keleten destabilizáló rezsimet Amerika, vajon ki veszi át Irán irányítását? A diaszpóra egy része a koronaherceg visszatérését szeretnék, de kérdés az iráni nép támogatná-e ezt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az interneten már terjednek videók, amelyeken iráni fiatalok azt ünneplik, hogy az izraeli és amerikai vadászgépek eltakálták a rezsim célpontjait: 

Benjamin Netanjhau héberül intézett beszédet az izraeliekhez, amelyben ő is utalt a rezsim megdöntésére: „47 éve az ajatollah rezsimje „Halál Izraelre” és „Halál Amerikára” jelszavakat skandál. Vérünket ontotta, sok amerikait meggyilkolt, és saját népét mészárolta le. Nem szabad megengedni, hogy ez a gyilkos terrorista rezsim nukleáris fegyverekkel szerelkezzen fel, amelyekkel az egész emberiséget fenyegethetné.

Közös fellépésünk megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vehesse sorsát.

Eljött az idő, hogy Irán minden népcsoportja – a perzsák, a kurdok, az azeriek, a beludzsok és az ahvázik – megszabaduljon a zsarnokság igájától, és létrehozza a szabad és békét kereső Iránt” – mondta az izraeli miniszterelnök. 

Nyitókép: AHMAD GHARABLI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ZZoltan
2026. február 28. 12:52
És a világot terrorizáló izraeli rezsim mikor bukik meg már? Mert ők okozzák a legtöbb háborút....
Válasz erre
0
1
namégmitnem
2026. február 28. 12:27
Egyre inkább úgy tűnik, hogy egy törpe, ám nagy ambiciókat ringató.. Amerikát kezéből etető atomhatalomnak pallosjoga lesz a világ felett. Vajon Kina mit gondol erről?? Ma még titok.
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
•••
2026. február 28. 11:45 Szerkesztve
akitiosz 2026. február 28. 11:37 Kétlem, hogy az iráni népet kérdeznék meg. Stabil nyugatbarát rezsimet akarnak, ehhez pedig a sah tökéletes. Demokratikus választgatásokon akárki is nyerhet, ami kockázatot jelent. A sah, aki az USA bábja, mint anno a népnyúzó apja. Hülyegyerek.
Válasz erre
0
3
egonsamu-2
2026. február 28. 11:42
Mindent megtesznek, hogy Európát egy újabb katasztrofális menekültáradat rohanja le.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!