Háború a Közel-Keleten: Az iráni rezsim összeomlása a cél, erre lehet számítani!

Iránnak két fontos szövetésgese van a régióban: a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah. Az előbbi nem elég erős, hogy jelentős kihívást jelentsen Amerikának vagy Izraelnek, sokkal nagyobb kérdés az, hogy a Hezbollah miként reagált. Az elmúlt napokban Izrael már odacsapott Hezbollah cépontoknak, ami valószínűleg üzenet volt, hogy ne avatkozzanak be.
Libanon miniszterelnöke szombaton arra figyelmeztetett egy nyilatkozatban, hogy az országot ne vonják be egy szélesebb körű konfliktusba, és közvetett üzenetet küldött az Irán által támogatott Hezbollah terrorista szervezetnek, hogy ne kapcsolódjanak be.
Hogy reagálnak a tüntetők?
Míg Izrael elsődleges céljaként az iráni katonai és nukleáris kapacitások meggyengítését nevezte meg, addig Trump egyértelműen utalt arra, hogy rezsimváltás a cél.
Az iráni ellenzék megosztott és a hatalmas tüntetési hullámok ellenére, nincs egyértelmű vezetője.