Magyar Péter kém barátja kitálalt: természetes, hogy az ukrán hadsereget segíti

Hosszú interjút adott Magyar Péter kém barátja, Tseber Roland az ukrán újságírónak, Volodimir Zolkinnak – a beszélgetés minőségéről mindent elmond, hogy a Facebook-oldalán közzétett 37 percben a riporter (!) mondta például azt, hogy akik Orbán Viktort támogatják Magyarországon, azok mind oroszbarát választópolgárok, a magyar kormányfő pedig egy „mocsok”, aki „a nyelvét Vlagyimir Putyin seggébe dugja”, ezért őt egyáltalán nem zavarná, ha Tseberhez hasonlóan kitiltanák az országból, ahol egyébként még sohasem járt. Mindezt abból vezette le, hogy a magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és hadseregének finanszírozását.

A Kárpátalján Tisza-szigetet alapító Tseber hosszasan panaszkodott amiatt, hogy nem csupán Magyarországról, hanem az Európai Unió teljes területéről tiltották ki, pedig ő szeretett volna eljutni az Európai Parlamentbe, de nem engedték át a szlovák határon.