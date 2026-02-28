Magyar Péter kém barátja kitálalt: természetes, hogy az ukrán hadsereget segíti

Ha csak egy filmet néz meg Ukrajnáról, ez legyen az
Történelmi alapozás az ukrán államiság és nemzettudat kérdéséről.
Az EU teljes területéről kitiltott Tseber Roland szerint sok barátja van Magyarországon és az Európai Parlamentben, a kényszersorozásokat felfújják, Orbán Viktornak pedig támogatnia kellene Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását. A vele interjút készítő újságíró szerint a magyar kormányfő egy „mocsok”.
Hosszú interjút adott Magyar Péter kém barátja, Tseber Roland az ukrán újságírónak, Volodimir Zolkinnak – a beszélgetés minőségéről mindent elmond, hogy a Facebook-oldalán közzétett 37 percben a riporter (!) mondta például azt, hogy akik Orbán Viktort támogatják Magyarországon, azok mind oroszbarát választópolgárok, a magyar kormányfő pedig egy „mocsok”, aki „a nyelvét Vlagyimir Putyin seggébe dugja”, ezért őt egyáltalán nem zavarná, ha Tseberhez hasonlóan kitiltanák az országból, ahol egyébként még sohasem járt. Mindezt abból vezette le, hogy a magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását és hadseregének finanszírozását.
A Kárpátalján Tisza-szigetet alapító Tseber hosszasan panaszkodott amiatt, hogy nem csupán Magyarországról, hanem az Európai Unió teljes területéről tiltották ki, pedig ő szeretett volna eljutni az Európai Parlamentbe, de nem engedték át a szlovák határon.
Nagyon sok kiküldetésen voltam előtte, az Európai Parlamentben, a Bundestagban, más európai országok parlamentjében, jó ismerettségeim vannak, és ezek az emberek mind segítenek Ukrajnának. Magyarországon is ez a helyzet, nagyon sok barát, ismerős, politikus, európai parlamenti képviselő segít
– jelentette ki Tseber, aki kitalált történetnek nevezte, hogy az ő közvetítésével jutott 5 millió euró a Tisza Pártnak kampánycélokra. Márpedig sajtóhírek szerint igenis jelentős forrásokhoz jutott Magyar Péter pártja a Kelet-Európára fókuszáló, „demokráciákat támogató” programokon keresztül.
Az ukrán kém a brutális kényszersorozásokkal kapcsolatban azt mondta, nem állítja, hogy a toborzók sohasem sértenek meg emberi jogokat, de minden szituációt külön és objektíven kell értékelni, Magyarország pedig ne szóljon bele Ukrajna belügyeibe – a Kárpátalján élő magyarok, például Sebestyén József tragédiájáról pedig azt mondta, nem mozgósítás történt, hanem behívás, a kiképzés közben pedig „rosszul lett”. A riporter erre azt felelte, „vicc”, hogy ennyire felfújják a mozgósításokkal kapcsolatos történeteket.
Aki a valóságra kíváncsi az ukrajnai borzalmakról, a kém beszámolója helyett ajánlanánk a Mandiner dokumentumfilmjeit, amelyek állításait az ukránok csak tagadni tudták, cáfolni nem.
Ezt is ajánljuk a témában
Történelmi alapozás az ukrán államiság és nemzettudat kérdéséről.
Az interjúban Zolkin arról is beszélt, hallott már arról, hogy Ukrajna „megsérti valamiféle magyarok jogait”, akik ott élnek, de ő erről még nem látott nyilvános vitát. Tseber erre azt felelte, Magyarország (!) nem akarja megoldani a helyzetet – tehát azt, hogy Ukrajna brutális tempóban, kíméletlenül vette el a magyar kisebbség jogait –, és egyébként is, ha Orbán Viktor támogatná a Kárpátalján élőket, akkor mindent meg kellene tennie azért, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba.
Ezt egyébként a magyar választók jelentős többsége elutasítja, Magyarországon csupán a Tisza Párt tudja felmutatni azt tényként, hogy a szavazótáborának többsége támogatja Kijev EU-csatlakozását, ez derült ki a Nemzet hangja nevű közvélemény-kutatáson.
„Én reálisan a magyarok semmiféle elnyomásáról nem hallottam még soha Ukrajnában. Nem mindig értem, hogy mit mondanak, de nem gondolom, hogy elnyomás alatt élnek” – reagált Tseber kijelentésére az újságíró.
Ezt is ajánljuk a témában
Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését.
Magyar Péter kém barátja egyébként azon is felháborodott az interjúban, hogy a magyar sajtó megírta, hogy segít az ukrán hadseregnek.
Kinek kell segítenem? Mondja meg! Úgy mutatják be, mintha furcsa lenne, hogy Magyar Péter barátja az ukrán hadsereget segíti
– mondta Tseber, majd újra megkérdezte, mégis kinek kellene segítenie. Sajtóhírek szerint a Magyar Péter kijevi útját megszervező Tseber titokban magasrangú ukrán katonákkal is összeismertette a Tisza Párt elnökét.
Az ukrán kém az interjúban azt ígérte: továbbra is aktívan igyekszik bemutatni a „valóságot” Ukrajna és Magyarország kapcsolatában, és megismételte, több magyar barátja és szervezet van, akik és amelyek támogatják őt.
Ezt is ajánljuk a témában
Konkrét feladattal bízhatták meg a Tisza Párt elnökét.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ellenpont terjedelmes írásban ismertette Tseber Roland magyarországi és nyugat-európai mozgásait, melyekből kiderült, hogy a hazánkból kiutasított politikus fegyverüzleteket bonyolított le német útjai során, és több éve azon dolgozott, hogy befolyást gyakoroljon a magyar belpolitikára.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala