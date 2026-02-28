Ft
Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét

olaj tóth máté irán orosz teherán egyesült államok izrael

Lángba borulhat a világ: nem tudni, hol lesz a vége az újabb háború következményeinek – az energiajogász elmondta a három legfontosabb kérdést a jövő tükrében

2026. február 28. 13:10

Tóth Máté kiemelte, hogy nagyon szükségünk lenne az orosz olajra, hiszen nélküle nekünk is be tud tenni rendesen az iráni háborús eszkaláció.

2026. február 28. 13:10
null

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadás után átmenetileg el fog indulni felfelé az olaj ára, de első körben nem számít nagy emelkedésre Tóth Máté. Az energiajogász legújabb bejegyzésében leírta, mi az a három kérdés, amit felvet az újabb háború kitörése.

Milyen ereje maradt Iránnak a válaszcsapásra, hogy értékelik a szomszédai mindazt, ami történik, és Izraelnek milyen rövid távú céljai vannak most a térségben?”

 – tette fel a három legszorítóbb kérdést a szakértő. Egy iráni rakéta már be is csapódott Ammánban (Jordánia), ami az USA és Izrael szövetségese évek óta Irán ellen, és Bahrein felé is épp rakéták tartanak. Izrael Hezbollah-célpontokat támad, a húszik pedig bejelentették, hogy Irán oldalán belépnek a háborúba. Így nem tudni, hol lesz a vége – ha megint előkerül a Hormuzi-szoros kérdése is, már egészen más világpiaci árról fogunk beszélgetni – szögezte le Tóth Máté.

Az energiajogász emlékeztetett: Magyarország eközben blokád alatt áll és ötödik hete nem engedik jogellenesen az olajat az ukránok a Barátság vezetéken. A horvátok is szintén jogellenesen megtagadták, hogy ott hozzuk fel az orosz olajat. 

Innentől mi is a korábbinál lényegesen kitettebbé válunk a világpiaci áraknak, így az iráni eszkalációnak is.

 – emelte ki. Hozzátette, hogy egy tipikus Arabs Light olajszállítmány termékára nagyban a mostani iráni események alakulásától is függeni fog, a tengeri szállítás esetében pedig akár többszöröse lehet a költség a mostaninak, amíg Omisalj kikötőjéig hozzák a szállítmányt. Erre pedig még rájön a borsos horvát tranzitdíj.

Szóval: nagyon kellene az az orosz olaj. Nélküle nekünk is be tud tenni rendesen az iráni háborús eszkaláció”

 – hangsúlyozta Tóth Máté.

Nyitókép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán

 

