Lángba borulhat a világ: nem tudni, hol lesz a vége az újabb háború következményeinek – az energiajogász elmondta a három legfontosabb kérdést a jövő tükrében

Az energiajogász emlékeztetett: Magyarország eközben blokád alatt áll és ötödik hete nem engedik jogellenesen az olajat az ukránok a Barátság vezetéken. A horvátok is szintén jogellenesen megtagadták, hogy ott hozzuk fel az orosz olajat.

Innentől mi is a korábbinál lényegesen kitettebbé válunk a világpiaci áraknak, így az iráni eszkalációnak is.

– emelte ki. Hozzátette, hogy egy tipikus Arabs Light olajszállítmány termékára nagyban a mostani iráni események alakulásától is függeni fog, a tengeri szállítás esetében pedig akár többszöröse lehet a költség a mostaninak, amíg Omisalj kikötőjéig hozzák a szállítmányt. Erre pedig még rájön a borsos horvát tranzitdíj.

Szóval: nagyon kellene az az orosz olaj. Nélküle nekünk is be tud tenni rendesen az iráni háborús eszkaláció”

– hangsúlyozta Tóth Máté.