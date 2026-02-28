Darabokra szaggathatják Iránt – szakértő gyorselemzése a Mandinernek!

Miközben amerikai repülők süvítettek el az ország ege fölött, Izrael felszólította a saját lakosságát, hogy keressenek óvóhelyet. Mi is éppen a bunkerben értük utol Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértőt, aki azt mondta: dacára annak, hogy most óvóhelyeken lapul mindenki, jó, sőt szinte vidám a hangulat Izraelben.

„Van egyfajta megkönnyebbülés bennünk, hogy végre eldőlt a dolog, mert volt egy félelem, hogy Irán meg tudja vezetni Trumpot, mint korábban Obamáékat. De most megvan a remény, hogy az iráni fenyegetés Izrael ellenében végre egy időre lekerülhet az asztalról” – fogalmaz a szakértő.