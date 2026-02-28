Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
közel - kelet egyesült arab emírségek irán támadás

Irán pusztító ellentámadást indított, Dubaj és Bahrein is tűz alatt: robbanás előtt az egész Közel-Kelet

2026. február 28. 11:29

2026. február 28. 11:29

Folyamatosan érkeznek beszámolók a közösségi médiában arról, hogy Irán pusztító ellentámadást indított.

2026. február 28. 11:29
null

A szombat hajnal óta tartó izraeli és amerikai hadműveletre válaszul Irán nemcsak Izraelt, hanem több közel-keleti országot is tűz alá vett. A közösségi médiában terjedő videók szerint az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is becsapódtak rakéták.

Dubajban a szállodák felett szedik le az iráni rakétákat, az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte. 

Bahreinben rakéták csapódtak be, egy ottani amerikai tengerészeti bázist célzott Irán. Az amerikai nagykövetségek ezekben az országokban, illetve Katarban és Jordániában is arra szólította fel a dolgozókat, hogy siessenek óvóhelyekre. 

Irán a rakétákkal az egész Közel-Keletet beránthatja a háborúba: robbanáspont előtt a térség. 

Nyitókép: Iráni rakétát szedtek le Izrael felett (Fotó: Jack GUEZ / AFP)

 

béka
2026. február 28. 13:16
"Az Iráni rakéták lángba borithatják a kk-et" a szerző normális?
egonsamu-2
2026. február 28. 13:14
Foghatja a fejét mindenki, aki sok pénzzel Dubajba ment virítani.
ZZoltan
2026. február 28. 12:40
"Irán a rakétákkal az egész Közel-Keletet beránthatja a háborúba: robbanáspont előtt a térség." Ti tényleg ennyire hülyének néztek mindenkit? Izrael ránt mindenkit háborúba (szokásához híven). Izrael támadott nem Irán. Komolyan, szürreális amit műveltek a nagy cionizmusotokban, Mandisok..... Irán VÉDI magát. És visszalú a háborús agresszornak.
szilvarozsa
2026. február 28. 12:25
Rövidesen beleszeretnek Nyugat-Európában az iráni menekültekbe. Lesz egy újabb konkurenciája a szíreknek, afgánoknak, fekáknak. Marakodhatnak a migrik, mire eldöntik, hogy Németország síita, vagy szunnita legyen!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!