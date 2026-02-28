Irán pusztító ellentámadást indított, Dubaj és Bahrein is tűz alatt: robbanás előtt az egész Közel-Kelet

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Folyamatosan érkeznek beszámolók a közösségi médiában arról, hogy Irán pusztító ellentámadást indított.
A szombat hajnal óta tartó izraeli és amerikai hadműveletre válaszul Irán nemcsak Izraelt, hanem több közel-keleti országot is tűz alá vett. A közösségi médiában terjedő videók szerint az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is becsapódtak rakéták.
Dubajban a szállodák felett szedik le az iráni rakétákat, az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte.
Bahreinben rakéták csapódtak be, egy ottani amerikai tengerészeti bázist célzott Irán. Az amerikai nagykövetségek ezekben az országokban, illetve Katarban és Jordániában is arra szólította fel a dolgozókat, hogy siessenek óvóhelyekre.
Irán a rakétákkal az egész Közel-Keletet beránthatja a háborúba: robbanáspont előtt a térség.
Nyitókép: Iráni rakétát szedtek le Izrael felett (Fotó: Jack GUEZ / AFP)