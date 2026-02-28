Irán pusztító ellentámadást indított, Dubaj és Bahrein is tűz alatt: robbanás előtt az egész Közel-Kelet

A szombat hajnal óta tartó izraeli és amerikai hadműveletre válaszul Irán nemcsak Izraelt, hanem több közel-keleti országot is tűz alá vett. A közösségi médiában terjedő videók szerint az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is becsapódtak rakéták.

Dubajban a szállodák felett szedik le az iráni rakétákat, az Egyesült Arab Emírségeket is támadás érte.