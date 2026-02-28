Ft
02. 28.
szombat
nemzeti tömörülés quentin deranque franciaország macron

Elszabadult a pokol Franciaországban: megint gyilkolt a szélsőbal

2026. február 28. 12:12

Quentin Deranque a jobboldal mártírjává vált a pattanásig feszült francia közéletben.

2026. február 28. 12:12
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Egyszerűen agyonverték: a legalantasabb ösztönök szabadultak el a minap a franciaországi Lyon utcáin, amikor szélsőbalos aktivisták egy csoportja rátámadt egy jobboldali, konzervatív értékek mellett tüntető fiatal csoportosulásra, s a sarokba szorítva halálra ütlegelte és rugdosta a 23 éves Quentin Deranque-ot. 

A tragikus eset és körülményei újra felszínre hozták és világosan megmutatták az amúgy is forrongó francia társadalmon belüli törésvonalakat s különösen a fiatalok egyes szubkultúrái közötti, végletes és végzetes konfliktusokat. 

Franciaország a legtöbb nagy nyugati hatalomhoz képest sokszínű politikai palettával és élénk, nyitott, vitára kész nyilvánossággal bír, a közéletben a radikális jobboldaltól a centristákon át a liberálisokig és a szélsőbalig minden hang megtalálható – és mind hallható is. Az utóbbi tíz-húsz évben fokozatos átalakulás következett be a francia politikában, ahogy a régi gaulle-ista jobboldal helyét nagyrészt átvette a szélről induló, de a franciák közhangulatának fősodrába kerülő, Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés; s a mérsékeltebb szocialisták helyére benyomult a szélsőbaloldali koalíció a Jean-Luc Mélenchon vezette Engedetlen Franciaország (LFI) nevű formációval. Középen pedig tíz éve tart Emmanuel Macron elnök különös kísérlete a mérsékelt baloldal, jobboldal és a liberális tábor egyesítésére az elnöki párttal – kérdés, mi lesz a jövője Macron két ciklus utáni visszavonulásával. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

A francia nagypolitikai – és társadalmi – változások már a fiatal nemzedékekben is kitermelték a hangadó erőket és vezéreiket. És épp a fiatal generációk a változás hajtóerői: köreikben a politika iránt érdeklődőknél egyértelműen a Nemzeti Tömörülés és a szélsőbal a két kedvelt – és egymással élesen szemben álló – erő, amely két ellentétes jövő­képet kínál Franciaországnak.

Az egyik a szuverén, nemzeti, saját gyökereire és kultúrájára, identitására büszke Franciahont, a másik egy minden progresszív törekvés élére álló, hagyományellenes, migrációpárti, egyenlősítő, internacionalista országot szeretne megvalósítani. 

polárüveg
2026. február 28. 12:51
A hagyományos francia társadalmat, amelyik a kultúráját, értékeit, életmódját fenna akarja tartani, ragaszkodik hozzá, és büszke rá, - most harapófogóba került. A harapófogó egyik pofája a saját kormánya, amelyik idegen külföldi internacionalista érdekek megvalósításán dolgozik a saját népe ellen. Ennek során a népnek egyre rosszabb lesz, egyre nehezebben él, egyre jobban eladósodik, és a végén a munkáját, hitelét, tulajdonait elvesztve függő, napról napra élő lumpenné csúszik le. A harapófogó másik pofája a nemzetközi bankárok által finanszíroztatott, finanszírozott szervezett csőcselék, akikkel a bankárok által mozgatott kormányok intézkedései ellen lázongókat verik széjjel, vagy akár verik halálra. Nehezen lehet azt mondani, hogy nem támogatással, hiszen a terror agyonveréseket végző antifa terroristákat képviselői hellyel mentették ki akkor, amikor már a bírósági eljárás elkerülhetetlen volt. Merthogy korábban bármit megtehettek büntetlenül. A fogót egy: a bankárkéz szorítja.
sanya55-2
2026. február 28. 12:50
Lenin, Sztálin, Rákosi, Kádár az utolsó 120 év legsikeresebb tömeggyilkosai, egytől-egyig vérbeli komcsik ( pénzért mindent ) , ŐSANTIFÁK Szarba Ukrajna
akitiosz
2026. február 28. 12:46
Az úgynevezett ellentüntetést be kellene tiiltani és börtönnel büntetni. Tüntessen aki, ahol, amikor akar, de ne éppen ott, ne éppen akkor, ne éppen az ellen, amiért mások már tüntetnek. Azért, mert ez erőszakhoz vezet, veszélyes a közbiztonságra.
Majdmegmondom
2026. február 28. 12:19
Ilyen bátor az, aki mögött egy nagyobb hatalom áll. Az antifa sem másabb, mint az ukrán vezérkar...
