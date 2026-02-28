Elszabadult a pokol Franciaországban: megint gyilkolt a szélsőbal

Egyszerűen agyonverték: a legalantasabb ösztönök szabadultak el a minap a franciaországi Lyon utcáin, amikor szélsőbalos aktivisták egy csoportja rátámadt egy jobboldali, konzervatív értékek mellett tüntető fiatal csoportosulásra, s a sarokba szorítva halálra ütlegelte és rugdosta a 23 éves Quentin Deranque-ot.

A tragikus eset és körülményei újra felszínre hozták és világosan megmutatták az amúgy is forrongó francia társadalmon belüli törésvonalakat s különösen a fiatalok egyes szubkultúrái közötti, végletes és végzetes konfliktusokat.

Franciaország a legtöbb nagy nyugati hatalomhoz képest sokszínű politikai palettával és élénk, nyitott, vitára kész nyilvánossággal bír, a közéletben a radikális jobboldaltól a centristákon át a liberálisokig és a szélsőbalig minden hang megtalálható – és mind hallható is. Az utóbbi tíz-húsz évben fokozatos átalakulás következett be a francia politikában, ahogy a régi gaulle-ista jobboldal helyét nagyrészt átvette a szélről induló, de a franciák közhangulatának fősodrába kerülő, Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés; s a mérsékeltebb szocialisták helyére benyomult a szélsőbaloldali koalíció a Jean-Luc Mélenchon vezette Engedetlen Franciaország (LFI) nevű formációval. Középen pedig tíz éve tart Emmanuel Macron elnök különös kísérlete a mérsékelt baloldal, jobboldal és a liberális tábor egyesítésére az elnöki párttal – kérdés, mi lesz a jövője Macron két ciklus utáni visszavonulásával.