Ukrán miniszterelnök-helyettes: meg fogunk egyezni Magyarországgal, bárki is alakít kormányt

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes úgy látja, hogy Ukrajna és Magyarország között számos közös, gyakorlati cél húzódik meg, ezért a két ország végül megegyezésre juthat egymással – írta meg az Ukrinform. A politikus egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy a magyarországi választási kampány időszakában elhangzó kijelentéseket fenntartásokkal kell kezelni.

„Ami Magyarországot illeti, még túl korai lenne kijelenteni, hogy bármibe is beleegyeznek, mivel jelenleg a választási kampány közepén vannak. Mint tudják, a választási kampány során a politikusok szavai mindig a kampány részét képezik, ezért halljuk ezeket a nyilatkozatokat és álláspontokat Magyarországról. Amit most mondanak, azt nagyon nehéz komolyan venni. Meglátjuk, mi történik április 12-e után. Bárki is nyer, a választások után rutinmunka kezdődik” – mondta.