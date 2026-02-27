Ukrán miniszterelnök-helyettes: meg fogunk egyezni Magyarországgal, bárki is alakít kormányt

Rekordszintű bevándorlás az Európai Unióban – milliószámra özönlöttek a kontinensre nem uniós országokból
A politikus szerint Ukrajna és Magyarország a közös pragmatikus érdekek miatt fog megegyezni.
Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes úgy látja, hogy Ukrajna és Magyarország között számos közös, gyakorlati cél húzódik meg, ezért a két ország végül megegyezésre juthat egymással – írta meg az Ukrinform. A politikus egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy a magyarországi választási kampány időszakában elhangzó kijelentéseket fenntartásokkal kell kezelni.
„Ami Magyarországot illeti, még túl korai lenne kijelenteni, hogy bármibe is beleegyeznek, mivel jelenleg a választási kampány közepén vannak. Mint tudják, a választási kampány során a politikusok szavai mindig a kampány részét képezik, ezért halljuk ezeket a nyilatkozatokat és álláspontokat Magyarországról. Amit most mondanak, azt nagyon nehéz komolyan venni. Meglátjuk, mi történik április 12-e után. Bárki is nyer, a választások után rutinmunka kezdődik” – mondta.
Kacska Ukrajna EU-s csatlakozásával összefüggésben nyilatkozott, amelyet a magyar kormány jelenleg nem támogat. Ennek ellenére bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.
Hiszem, hogy így vagy úgy, de meg fogunk állapodni Magyarországgal, mert sok közös pragmatikus célunk van, különösen az energia, a közlekedés, a logisztika, sőt az agrárpolitika területén"
– mondta Kacska.
A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna uniós tagságát, ugyanakkor a régebbi tagállamok körében több kérdés is felmerül. Különösen Németország és Franciaország esetében érzékelhetők fenntartások, mivel ezek az országok az EU bővítését hosszú távú, alapos ellenőrzésekhez kötött folyamatnak tekintik. Álláspontjuk szerint csak akkor zárulhat le a csatlakozás, ha a reformok megvalósulnak és visszafordíthatatlanul működnek, mindenekelőtt a jogállamiság területén.
