Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovákia magyarország barátság Zelenszkij ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor szúrós mondatokkal nyitotta fel Zelenszkij szemét: „Magyarországot nem lehet zsarolni!”

2026. február 27. 14:52

A kormányfő elítélte a magyar és a szlovák energiabiztonságot veszélyeztető ukrán cselekedetet.

2026. február 27. 14:52
null

„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzésében mindenkit emlékeztetett: „Ukrajna veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát” – utalva ezzel a Barátság kőolajvezeték működésének politikai célú szabotálására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy januárban, Ukrajna területén történt támadás következtében leállt az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bár a vezeték műszaki helyreállítása azóta megtörtént, az ukrán fél politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem indította újra a tranzitot, és továbbra is visszatartja a szállításokat. Ez a helyzet Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásának biztonságát is érinti.

Válaszul Robert Fico és Orbán Viktor kormányai ellenlépéseket jelentettek be Ukrajnával szemben: Magyarország felfüggesztette a Volodimir Zelenszkij vezette országba irányuló dízelszállításokat, Szlovákia pedig az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export korlátozásáról döntött.

Telefonos egyeztetést követően a két kormányfő pénteken beszámolt arról is, hogy Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot fog Ukrajnába küldeni, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozza a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz energiahordozók elmaradását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskusz-4
2026. február 27. 15:07
Kellene adni neki egy olyan vekkert, amit csak egyszer húznak fel. Aztán megkérni, hogy mondjon olyan utolsó mondatot, ami emlékezetes lesz.
Válasz erre
1
0
macskusz-4
2026. február 27. 15:05
Z egy idióta színész, ha holnap azt mondanák neki londonból, hogy balerinát kell játszania, akkor táncikàlni kezdene virággal a szájában.
Válasz erre
4
0
iphone-13
2026. február 27. 15:03
MOCSKOS ZSIDÓ NÁCI A KÉPEN!
Válasz erre
2
0
szantofer
2026. február 27. 15:03
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” Sajnos lehet. És van is mivel.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!