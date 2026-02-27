Orbán Viktor szúrós mondatokkal nyitotta fel Zelenszkij szemét: „Magyarországot nem lehet zsarolni!”

Válaszul Robert Fico és Orbán Viktor kormányai ellenlépéseket jelentettek be Ukrajnával szemben: Magyarország felfüggesztette a Volodimir Zelenszkij vezette országba irányuló dízelszállításokat, Szlovákia pedig az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export korlátozásáról döntött.

Telefonos egyeztetést követően a két kormányfő pénteken beszámolt arról is, hogy Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot fog Ukrajnába küldeni, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozza a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz energiahordozók elmaradását.