Orbán Viktor szúrós mondatokkal nyitotta fel Zelenszkij szemét: „Magyarországot nem lehet zsarolni!”

Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)
A kormányfő elítélte a magyar és a szlovák energiabiztonságot veszélyeztető ukrán cselekedetet.
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.
A kormányfő bejegyzésében mindenkit emlékeztetett: „Ukrajna veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát” – utalva ezzel a Barátság kőolajvezeték működésének politikai célú szabotálására.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy januárban, Ukrajna területén történt támadás következtében leállt az orosz nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Bár a vezeték műszaki helyreállítása azóta megtörtént, az ukrán fél politikai nyomásgyakorlás eszközeként nem indította újra a tranzitot, és továbbra is visszatartja a szállításokat. Ez a helyzet Magyarország és Szlovákia kőolaj-ellátásának biztonságát is érinti.
Válaszul Robert Fico és Orbán Viktor kormányai ellenlépéseket jelentettek be Ukrajnával szemben: Magyarország felfüggesztette a Volodimir Zelenszkij vezette országba irányuló dízelszállításokat, Szlovákia pedig az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export korlátozásáról döntött.
Telefonos egyeztetést követően a két kormányfő pénteken beszámolt arról is, hogy Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot fog Ukrajnába küldeni, annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozza a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz energiahordozók elmaradását.
