Lecsapott a rendőrség: újabb népszerű budapesti szórakozóhelyet zárattak be

Kábítószer-kereskedőt fogtak el február 21-én a főváros IX. kerületében, egy Soroksári úti szórakozóhelyen, az Arzenálban – írta meg a Police.hu.

Az intézkedés során a rendőrök egy 22 éves férfit ellenőriztek, akinek alsóneműjéből 69 darab ecstasy tabletta került elő. A nyomozók ezt követően a gyanúsított lakásán is kutatást tartottak, ahol további tablettákat találtak.