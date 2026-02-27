Ft
kábítószer kereskedelem arzenál rendőrség drog

Lecsapott a rendőrség: újabb népszerű budapesti szórakozóhelyet zárattak be

2026. február 27. 15:59

A rendőrség a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló jogszabály alapján az Arzenál bezárásáról döntött.

2026. február 27. 15:59
null

Kábítószer-kereskedőt fogtak el február 21-én a főváros IX. kerületében, egy Soroksári úti szórakozóhelyen, az Arzenálban – írta meg a Police.hu.

Az intézkedés során a rendőrök egy 22 éves férfit ellenőriztek, akinek alsóneműjéből 69 darab ecstasy tabletta került elő. A nyomozók ezt követően a gyanúsított lakásán is kutatást tartottak, ahol további tablettákat találtak. 

A lefoglalt kábítószer értéke összesen mintegy félmillió forint volt.

A fiatal férfit – S. Andrást – kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított nagyobb tételben, részben a klubban szerezte be az ecstasy-t, amelyet „foci” néven ott is értékesített.

Az ügyben egy másik férfit is kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak meg, aki a rendőrség szerint szintén a szórakozóhelyen kínálta társainak az illegális szert. Emellett további kilenc olyan embert hallgattak ki kábítószer birtoklása miatt, akik a helyszínen vásárolták, illetve fogyasztották a drogot.

A rendőrség a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló jogszabály alapján az Arzenál ideiglenes bezárásáról is döntött: a klub 2026. február 27. és április 27. között nem tarthat nyitva.

A hatóság közlése szerint az intézkedés célja a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása és a hasonló esetek megelőzése.

A rendőrség közleményére maga a klubb is reagált. A szórakozóhely Facebook-oldalán jelezte, a kényszerű zárva tartás azonnali és jelentős károkat okoz a vendégeknek, a szervezőknek, a fellépőknek és a teljes stábnak.

A klub hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben, ugyanakkor vendéglátó- és rendezvényhelyszínként nincs jogosultsága hatósági jellegű ellenőrzéseket lefolytatni a vendégekkel szemben, különösen akkor, ha tiltott szerek rejtett módon kerülnek be a helyszínre.

Álláspontjuk szerint a bezárás igazságtalan, mivel olyan helyzet miatt sújtja a működésüket, amely ellen szerintük nem tudnak teljes hatékonysággal védekezni.

Jelezték: a jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek a határozatnak, de fellebbeznek, és minden rendelkezésre álló jogi lehetőséget igénybe vesznek.

Nyitókép: Facebook / Arzenál

Laszlo_dk
2026. február 27. 17:45
Tudom én hogy a "mocskosfidesz" onnan jön hogy a jelen kormány nem engedi hogy drogozzatok. Jobban szeretnétek egy másikat amely nem kriminalizálja az életformátokat. Érthetö, de arra gondoltatok már hogy a "másik" kormány meg majd elveszi a pénzeteket és így nem lesz pénzetek drogot venni? Simán találhattok egy másik várost az UY-ban ahol annyit szívok amennyit akartok, viszont kell egy kis rabszolgamunkat is csinálni mellette. :-)
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. február 27. 17:27
Lehet azt a klubot úgy működtetni, hogy ne oda járjanak a drogosok.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 27. 17:13
Fincsi lehet pállott seggszagú tablettákat szopogatni. »alsóneműjéből 69 darab ecstasy tabletta került elő«
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 27. 16:58
legalabb egy fel evre kellett volna bezarni a helyseget
Válasz erre
0
0
