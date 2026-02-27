Lecsapott a rendőrség: újabb népszerű budapesti szórakozóhelyet zárattak be

Botrány Brüsszelben: a rendőrkapitányságon kapták kábítószer-fogyasztáson az egyik rendőrt
Az érintett felügyelőt gyorsított eljárás keretében idézték be a büntetőbíróság elé, amelynek döntést kell hoznia az ügyben.
Kábítószer-kereskedőt fogtak el február 21-én a főváros IX. kerületében, egy Soroksári úti szórakozóhelyen, az Arzenálban – írta meg a Police.hu.
Az intézkedés során a rendőrök egy 22 éves férfit ellenőriztek, akinek alsóneműjéből 69 darab ecstasy tabletta került elő. A nyomozók ezt követően a gyanúsított lakásán is kutatást tartottak, ahol további tablettákat találtak.
A lefoglalt kábítószer értéke összesen mintegy félmillió forint volt.
A fiatal férfit – S. Andrást – kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított nagyobb tételben, részben a klubban szerezte be az ecstasy-t, amelyet „foci” néven ott is értékesített.
Az ügyben egy másik férfit is kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak meg, aki a rendőrség szerint szintén a szórakozóhelyen kínálta társainak az illegális szert. Emellett további kilenc olyan embert hallgattak ki kábítószer birtoklása miatt, akik a helyszínen vásárolták, illetve fogyasztották a drogot.
A rendőrség a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló jogszabály alapján az Arzenál ideiglenes bezárásáról is döntött: a klub 2026. február 27. és április 27. között nem tarthat nyitva.
A hatóság közlése szerint az intézkedés célja a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása és a hasonló esetek megelőzése.
A rendőrség közleményére maga a klubb is reagált. A szórakozóhely Facebook-oldalán jelezte, a kényszerű zárva tartás azonnali és jelentős károkat okoz a vendégeknek, a szervezőknek, a fellépőknek és a teljes stábnak.
A klub hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerekkel szemben, ugyanakkor vendéglátó- és rendezvényhelyszínként nincs jogosultsága hatósági jellegű ellenőrzéseket lefolytatni a vendégekkel szemben, különösen akkor, ha tiltott szerek rejtett módon kerülnek be a helyszínre.
Álláspontjuk szerint a bezárás igazságtalan, mivel olyan helyzet miatt sújtja a működésüket, amely ellen szerintük nem tudnak teljes hatékonysággal védekezni.
Jelezték: a jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek a határozatnak, de fellebbeznek, és minden rendelkezésre álló jogi lehetőséget igénybe vesznek.
