Botrány Brüsszelben: a rendőrkapitányságon kapták kábítószer-fogyasztáson az egyik rendőrt

A brüsszeli helyi rendőrség egyik felügyelőjét pénteken érték tetten kokainhasználat közben a molenbeeki rendőrkapitányságon. Az azóta büntetőbíróság elé idézett felügyelőt az egyik kollégája a Rue du Facteur-i rendőrkapitányság WC-jében érte rajta, miután állítása szerint hallotta, hogy a férfi „kicsit túl erősen” szippantott a WC-fülkében – írta meg az Index.

A későbbi ellenőrzés során fehér por nyomait találták a mellékhelyiségben, a 25 éves Alexis felügyelőnél pedig újabb adag kokaint is felfedeztek. A vizsgálat megerősítette, hogy az anyag valóban kokain volt, erről a The Brussels Times is beszámolt. „A rendőrt letartóztatták és az ügyészség rendelkezésére bocsátották” – mondta Laura Demullier, az ügyészség szóvivője, és jelezte, hogy a felügyelőt gyorsított eljárás keretében idézik be a büntetőbíróság elé, amelynek döntést kell hoznia az ügyben.