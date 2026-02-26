Botrány Brüsszelben: a rendőrkapitányságon kapták kábítószer-fogyasztáson az egyik rendőrt
2026. február 26. 22:23
Az érintett felügyelőt gyorsított eljárás keretében idézték be a büntetőbíróság elé, amelynek döntést kell hoznia az ügyben.
A brüsszeli helyi rendőrség egyik felügyelőjét pénteken érték tetten kokainhasználat közben a molenbeeki rendőrkapitányságon. Az azóta büntetőbíróság elé idézett felügyelőt az egyik kollégája a Rue du Facteur-i rendőrkapitányság WC-jében érte rajta, miután állítása szerint hallotta, hogy a férfi „kicsit túl erősen” szippantott a WC-fülkében – írta meg az Index.
A későbbi ellenőrzés során fehér por nyomait találták a mellékhelyiségben, a 25 éves Alexis felügyelőnél pedig újabb adag kokaint is felfedeztek. A vizsgálat megerősítette, hogy az anyag valóban kokain volt, erről a The Brussels Times is beszámolt. „A rendőrt letartóztatták és az ügyészség rendelkezésére bocsátották” – mondta Laura Demullier, az ügyészség szóvivője, és jelezte, hogy a felügyelőt gyorsított eljárás keretében idézik be a büntetőbíróság elé, amelynek döntést kell hoznia az ügyben.
A történet hátterében az is szerepet kap, hogy Belgium az elmúlt években Európa egyik kokainközpontjává vált. A Latin-Amerikából érkező kábítószerek jelentős része az antwerpeni kikötőn keresztül jut be az Európai Unióba, és a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő-központja (EMCDDA) 2023-ban közzétett jelentése szerint Antwerpen szennyvizében találták a legtöbb kokainnyomot. A jelentés adatai alapján 1000 főre számítva napi átlagban 2381 milligramm kokainmaradványt mutattak ki.