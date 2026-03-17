Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
A Mesterterv legutóbbi adásából nemcsak az derült ki, hogy Magyar Péter megint csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett. Arról is szó esett, a Tisza vezetője jó előre megkezdte a felelősökre való mutogatást arra az esetre, ha a pártja vereséget szenvedne az április választásokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben a kezére játszanak a baloldali közvélemény-kutatók is, akik már most azt próbálják elhitetni a választókkal, hogy kizárólag a Tisza nyerhet. És ha véletlenül nem, akkor biztosan valami csalás történt. Nyilvánvaló, hogy ha az általuk folyamatosan sulykolt 18-20 százalékos Tisza-előny ellenére mégis a Fidesz győz, az ellenzéki szavazótáborban joggal merül fel a kérdés, ez hogyan történhetett meg.
„Akkor úszik majd be bal szélről az orosz beavatkozás magyarázata, vagyis, hogy az oroszok elcsalták a választást, ezért nyert a Fidesz”
– hangzik el a műsorban.
Magyar Péterék emellett jó előre kijelölik a hazai bűnbakokat is. Ennek első lépéseként óriási nyomást próbálnak gyakorolni a DK és a kutyapárt irányába, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket, ne állítsanak országos listát: „Az állítólag húsz százalékkal vezető Tisza helyi szinten sorban támadja meg a DK és az MKKP aláírásgyűjtésének eredményét, megpróbálva ellehetetleníteni az az adott DK-s vagy kutyapárti jelölt indulását.”
Ami azért különösen érthetetlen, mert ha ezek bejutnak a parlamentbe, éppen a Tisza potenciális együttműködő partnerei lehetnének. Így – fogalmaz G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója – Magyar Péteréknek éppen hogy elemi stratégiai érdeke lenne,
hogy ne minden eszközzel akadályozza őket, hanem drukkoljon nekik.
„Ezeknek a pártoknak van egy masszív szavazótömbje, amely adott esetben sem a Fidesszel, sem a Tiszával nem ért egyet. A demokrácia állítólagos bajnokai, akik állandóan helyre akarják állítani a demokratikus politikai kultúrát, viszont arról akarják győzködni őket, hogy ez ne legyen.
Mert ha igen, akkor ők lesznek a rendszerváltás akadályai.
Ahogy a Tisza körüli elemzőktől is gyakran hallani, hogy ha nem indult volna más ellenzéki jelölt, minden másképp lett volna” – mutat rá az elemző.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a választásnak mindig a demokrácia ünnepének kellene lennie, a politikai verseny lényege, hogy bárki megmérettetheti magát. A „kispályán”, azaz a választókörzetekben pedig kifejezetten számít egy-egy helyi jelölt beágyazottsága, társadalmi tőkéje, hálózatrendszere – „itt nem ki-ki meccs van, hanem 106 többszereplős verseny”.
Hasonlóan látja a Tisza előremenekülését Mráz Ágoston Sámuel is. A Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyar Péter és holdudvara már most gyűjti az érveket a miért nem sikerültre:
„Home office-ban az oroszok, a kutyák és természetesen a DK, illetve Gyurcsány Ferenc lesznek a bukás okozói. Azt a jelenetet nem látom a szemem előtt, amikor Magyar Péter a saját hibáiról beszélne.”
