kedd
tisza párt mkkp DK vereség Magyar Péter mesterterv választás

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

2026. március 17. 11:04

Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.

2026. március 17. 11:04
null

A Mesterterv legutóbbi adásából nemcsak az derült ki, hogy Magyar Péter megint csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett. Arról is szó esett, a Tisza vezetője jó előre megkezdte a felelősökre való mutogatást arra az esetre, ha a pártja vereséget szenvedne az április választásokon.

Ebben a kezére játszanak a baloldali közvélemény-kutatók is, akik már most azt próbálják elhitetni a választókkal, hogy kizárólag a Tisza nyerhet. És ha véletlenül nem, akkor biztosan valami csalás történt. Nyilvánvaló, hogy ha az általuk folyamatosan sulykolt 18-20 százalékos Tisza-előny ellenére mégis a Fidesz győz, az ellenzéki szavazótáborban joggal merül fel a kérdés, ez hogyan történhetett meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

„Akkor úszik majd be bal szélről az orosz beavatkozás magyarázata, vagyis, hogy az oroszok elcsalták a választást, ezért nyert a Fidesz” 

– hangzik el a műsorban. 

Magyar Péterék emellett jó előre kijelölik a hazai bűnbakokat is. Ennek első lépéseként óriási nyomást próbálnak gyakorolni a DK és a kutyapárt irányába, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket, ne állítsanak országos listát: „Az állítólag húsz százalékkal vezető Tisza helyi szinten sorban támadja meg a DK és az MKKP aláírásgyűjtésének eredményét, megpróbálva ellehetetleníteni az az adott DK-s vagy kutyapárti jelölt indulását.

Ami azért különösen érthetetlen, mert ha ezek bejutnak a parlamentbe, éppen a Tisza potenciális együttműködő partnerei lehetnének. Így – fogalmaz G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója – Magyar Péteréknek éppen hogy elemi stratégiai érdeke lenne, 

hogy ne minden eszközzel akadályozza őket, hanem drukkoljon nekik.

Ezeknek a pártoknak van egy masszív szavazótömbje, amely adott esetben sem a Fidesszel, sem a Tiszával nem ért egyet. A demokrácia állítólagos bajnokai, akik állandóan helyre akarják állítani a demokratikus politikai kultúrát, viszont arról akarják győzködni őket, hogy ez ne legyen. 

Mert ha igen, akkor ők lesznek a rendszerváltás akadályai. 

Ahogy a Tisza körüli elemzőktől is gyakran hallani, hogy ha nem indult volna más ellenzéki jelölt, minden másképp lett volna” – mutat rá az elemző.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a választásnak mindig a demokrácia ünnepének kellene lennie, a politikai verseny lényege, hogy bárki megmérettetheti magát. A „kispályán”, azaz a választókörzetekben pedig kifejezetten számít egy-egy helyi jelölt beágyazottsága, társadalmi tőkéje, hálózatrendszere – „itt nem ki-ki meccs van, hanem 106 többszereplős verseny”.

Hasonlóan látja a Tisza előremenekülését Mráz Ágoston Sámuel is. A Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyar Péter és holdudvara már most gyűjti az érveket a miért nem sikerültre:

Home office-ban az oroszok, a kutyák és természetesen a DK, illetve Gyurcsány Ferenc lesznek a bukás okozói. Azt a jelenetet nem látom a szemem előtt, amikor Magyar Péter a saját hibáiról beszélne.” 

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mateokilla
2026. március 17. 12:46
Mentek a levesbe! Hajrá Tisza!
Európai Értékek Zombie
2026. március 17. 12:08
Fostos Poros Kaki Peti lesz a következő aki pofára ejti azokat az agyhalottakat akik rendszeresen a hazaáruló baloldalra szavaznak azt várva hogy Magyarországnak rosszabb legyen. 💩😵‍💫🤕 A nagy tettető aki soha nem felelős semmiért! 🤡
states-2
2026. március 17. 12:08
Kaposvár pofánverte a drogost, jelezte, a fidesz megőrizte a vidék támogatását. Az pedig el is dönti a választást.
Palatin
2026. március 17. 11:55 Szerkesztve
Ha a Tisza gyöz, a legjobban képzett magyarok 100 ezrei hagyják el az országot. Szegény ittmaradottak...., isten legyen hozzátok irgalmas. A magyar történelem legsötétebb sikátorában találjátok magatokat. Lesznek-e olyan hösök mint 1956-ban, akik majd egyszer ki tudják húzni az országot a fertöböl? Én remélem, hogy Ukrán Péter meg fogja kapni, amit megérdemel, mert a népharag a legelkeseredett helyzetben is képes talpra állni. Én hiszem, hogy a magyarok gyomra ezt a cezaromániás pszichopatát soha nem fogja bevenni, még külföldi segítséggel sem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!