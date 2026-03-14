G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

2026. március 14. 21:05

Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.

2026. március 14. 21:05
null

Az Európai Néppárt (amihez a Tisza Párt tartozik) által delegált európai parlamenti elnök a héten bejelentette, hogy Zelenszkijt kitüntetik az éppen létrehozott legnagyobb, európai hősi kitüntetéssel Angela Merkel (korábbi német kancellár) és Lech Walesa (korábbi lengyel államfő) mellett, és majd májusban valamikor átadják neki a díjat. Mit (nem) reagált erre Magyar Péter? És miköze ennek az áprilisi választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Magyar nem beszélhet Zelenszkijről, de ha lehetőséget kapna a választóktól, mindenben támogatná az ukrán elnököt

Májusban majd „az Európai Parlamentben gondolom, Magyar Péter tapsolni fog” – fogalmazott az ukrán elnök tervezett kitüntetése kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:múlt alkalommal beszéltünk a színjáték fogalmáról, amit Magyar Péter játszik a Zelenszkijtől való elhatárolódás kapcsán, de

amikor a kitüntetést bejelentették, akkor már nem hallottuk Magyar Pétert, hogy következetesen azt mondta volna, hogy egy ilyen ember, aki fenyegeti a hivatalban lévő magyar miniszterelnököt, az nem kaphat kitüntetést az Európai Uniótól.”

„Legkésőbb mindenki számára ekkor világossá kellett, hogy váljon, hogy Magyar Péter kiállása Orbán Viktor mellett nem egy őszinte gesztus volt, hanem azt gondolta, hogy ez a politikai érdeke és ebből egyáltalán nem következik az, hogy ha ő megnyerné a választást, akkor Zelenszkijvel nem működne együtt” – tette hozzá az elemző.

Ráadásul cikkünk írásának hetében Magyar Péter egyik finn párttársa, egy európai néppárti képviselő felállt az Európai Parlamentben, és azt mondta, hogy ki kellene cserélni Magyarországot és Ukrajnát az Európai Unióban: Ukrajnát fel kellene venni, Magyarországot ki kellene rakni. De így sem hallottunk éles elhattárolódást sem Magyar Pétertől, sem az összes többi, európai parlamenti tisztás képviselőtől.

„Zelenszkij népszerűsége igen alacsony Magyarországon” – fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint kifejtette: „a magyarok kétharmada nem szimpatizál vele, és ami ennél is fontosabb, hogy a Tisza szavazótáborát is megosztja, így áll össze minden.

Magyar Péter nem beszélhet Zelenszkijről, mert a saját szavazói sem bíznak benne és fogadják el a lépéseit, fenyegetőzéseit az ukrán elnöknek, de az is összeáll, hogy ha ő lehetőséget kapna a választóktól erre, akkor az Európai Néppárt tagjaként tapsolna a díjához, együttműködne vele és mindenben támogatná az ukrán elnököt.

Ezért is fog szerintem a következő egy hónap erről szólni, mert annyira világosak ezek az erőviszonyok és ezek a megfontolások az ő cselekedeteiben, hogy nekünk elemzőknek, ezt könnyű azonosítani” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palatin
2026. március 14. 22:40
MP-nek sok elödje, sok öse van a magyar történelemben, akikböl mindig a legrosszabbat örökölte. Másra nem képes, csak morzsolgatja betegesen az Orbán-fobiás zsolozsmáit szüntelenül, ahogy egy öreg néni a templomban az "üdvözlégy Máriát" Eközben Poloska tapad keresztapjára, Weberre, mint takony a tüzfalra. Brüsszel kivánságait leolvassa a szájukról, mielött kimondanák Magyar Péter pszichológiai alkatát tekintve mintha Szálasinak és Marosánnak egy "érdekes", de meglehetösen silány keveréke lenne. A pszichopatológiáját, beteges lelki mozgató rugóit mintha Szálasitól örökölte volna, a höbörgö, agressziv, gyülölettöl csöpögö, nagyokat mondó bunkóságát pedig Marosántól. A különbség csak annyi, hogy ö a két emlitett imposztornak még egy fokkal silányabb realizációja, mert ö még békeidöben is képes ilyen gazságokra, zavarkeltésre, amikor a startégiai nyugalom, és az összefogás szolgálná legjobban az ország érdekeit. Ha a bennfentes börzeügyleteire gondolok, akkor meg Soros jut az eszembe.
Palatin
2026. március 14. 22:40
Ha Ukrán Petinek az EU vagy Ukrajna felajánlaná, hogy biztosan hatalomra segítik, ha beleegyezik Magyarország tönkretételébe, akkor Poloska azonnal belecsapna a tenyerükbe. Micsoda gigantikus cinizmus az, hogy egy ember, akit Magyarnak hívnak, éppen a magyarok legelvetemültebb ellensége, árulója.
Palatin
2026. március 14. 22:39
Ukrán Péter minden tette, megszólalása gigantikus, hazug képmutatás. Elgondolkodtam azon, hogy mi is az, ami a legundorítobb Magyr Péterben. Mert ugye mindnyájan érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak Nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.."
vez-ker
2026. március 14. 22:18
Soha ne felejtsük el, ha Mészáros Lőrinc cége felvette volna Petit jó pénzért akkor Peti még most is Orbánt szopná.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!