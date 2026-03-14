Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter az oroszokkal vitette volna el a balhét, de ez is hazugság volt (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 47. rész.
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Az Európai Néppárt (amihez a Tisza Párt tartozik) által delegált európai parlamenti elnök a héten bejelentette, hogy Zelenszkijt kitüntetik az éppen létrehozott legnagyobb, európai hősi kitüntetéssel Angela Merkel (korábbi német kancellár) és Lech Walesa (korábbi lengyel államfő) mellett, és majd májusban valamikor átadják neki a díjat. Mit (nem) reagált erre Magyar Péter? És miköze ennek az áprilisi választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Májusban majd „az Európai Parlamentben gondolom, Magyar Péter tapsolni fog” – fogalmazott az ukrán elnök tervezett kitüntetése kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „múlt alkalommal beszéltünk a színjáték fogalmáról, amit Magyar Péter játszik a Zelenszkijtől való elhatárolódás kapcsán, de
amikor a kitüntetést bejelentették, akkor már nem hallottuk Magyar Pétert, hogy következetesen azt mondta volna, hogy egy ilyen ember, aki fenyegeti a hivatalban lévő magyar miniszterelnököt, az nem kaphat kitüntetést az Európai Uniótól.”
„Legkésőbb mindenki számára ekkor világossá kellett, hogy váljon, hogy Magyar Péter kiállása Orbán Viktor mellett nem egy őszinte gesztus volt, hanem azt gondolta, hogy ez a politikai érdeke és ebből egyáltalán nem következik az, hogy ha ő megnyerné a választást, akkor Zelenszkijvel nem működne együtt” – tette hozzá az elemző.
Ráadásul cikkünk írásának hetében Magyar Péter egyik finn párttársa, egy európai néppárti képviselő felállt az Európai Parlamentben, és azt mondta, hogy ki kellene cserélni Magyarországot és Ukrajnát az Európai Unióban: Ukrajnát fel kellene venni, Magyarországot ki kellene rakni. De így sem hallottunk éles elhattárolódást sem Magyar Pétertől, sem az összes többi, európai parlamenti tisztás képviselőtől.
„Zelenszkij népszerűsége igen alacsony Magyarországon” – fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint kifejtette: „a magyarok kétharmada nem szimpatizál vele, és ami ennél is fontosabb, hogy a Tisza szavazótáborát is megosztja, így áll össze minden.
Magyar Péter nem beszélhet Zelenszkijről, mert a saját szavazói sem bíznak benne és fogadják el a lépéseit, fenyegetőzéseit az ukrán elnöknek, de az is összeáll, hogy ha ő lehetőséget kapna a választóktól erre, akkor az Európai Néppárt tagjaként tapsolna a díjához, együttműködne vele és mindenben támogatná az ukrán elnököt.
Ezért is fog szerintem a következő egy hónap erről szólni, mert annyira világosak ezek az erőviszonyok és ezek a megfontolások az ő cselekedeteiben, hogy nekünk elemzőknek, ezt könnyű azonosítani” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP