Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

„Legkésőbb mindenki számára ekkor világossá kellett, hogy váljon, hogy Magyar Péter kiállása Orbán Viktor mellett nem egy őszinte gesztus volt, hanem azt gondolta, hogy ez a politikai érdeke és ebből egyáltalán nem következik az, hogy ha ő megnyerné a választást, akkor Zelenszkijvel nem működne együtt” – tette hozzá az elemző.

Ráadásul cikkünk írásának hetében Magyar Péter egyik finn párttársa, egy európai néppárti képviselő felállt az Európai Parlamentben, és azt mondta, hogy ki kellene cserélni Magyarországot és Ukrajnát az Európai Unióban: Ukrajnát fel kellene venni, Magyarországot ki kellene rakni. De így sem hallottunk éles elhattárolódást sem Magyar Pétertől, sem az összes többi, európai parlamenti tisztás képviselőtől.

„Zelenszkij népszerűsége igen alacsony Magyarországon” – fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint kifejtette: „a magyarok kétharmada nem szimpatizál vele, és ami ennél is fontosabb, hogy a Tisza szavazótáborát is megosztja, így áll össze minden.

Magyar Péter nem beszélhet Zelenszkijről, mert a saját szavazói sem bíznak benne és fogadják el a lépéseit, fenyegetőzéseit az ukrán elnöknek, de az is összeáll, hogy ha ő lehetőséget kapna a választóktól erre, akkor az Európai Néppárt tagjaként tapsolna a díjához, együttműködne vele és mindenben támogatná az ukrán elnököt.

Ezért is fog szerintem a következő egy hónap erről szólni, mert annyira világosak ezek az erőviszonyok és ezek a megfontolások az ő cselekedeteiben, hogy nekünk elemzőknek, ezt könnyű azonosítani” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.