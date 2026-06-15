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Tisza Párt Marta Kos Ukrajna EU-csatlakozása Ukrajna Ursula von der Leyen Magyar Péter Európai Bizottság Európai Unió

Hatalmas lépést tesz most az Európai Unió felé Ukrajna

2026. június 15. 16:35

Hivatalosan is megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások első szakaszai, de az uniós tagság még hosszú évekig várathat magára – írja a New York Times.

2026. június 15. 16:35
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Ukrajna fontos mérföldkőhöz érkezett európai integrációs törekvéseiben: ahogy azt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban bejelentette, június 15-én az Európai Unió hivatalosan is elindítja a csatlakozási folyamat első érdemi szakaszát. A New York Times szerint ez elsősorban politikai és szimbolikus siker Kijev számára, ugyanakkor a teljes tagság még a legoptimistább forgatókönyvek szerint is hosszú évekre van.

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A lap emlékeztetett: Ukrajna 2022 júniusában, nem sokkal az orosz invázió megindítása után kapta meg a tagjelölti státuszt. A cikk kiemelte, hogy az előrelépést hosszú ideig akadályozta Magyarország korábbi kormánya, amely szerint

  • Ukrajna felvétele jelentős terheket róna az unióra,
  • különösen a mezőgazdaság és
  • az uniós támogatások területén.

A New York Times szerint a helyzet a magyarországi kormányváltással változott meg, miután Magyar Péter kabinetje már nem akadályozta a tárgyalások megkezdését.

Most kezdődik a neheze

A csatlakozási folyamat első szakasza az úgynevezett alapvető reformokra összpontosít. Ezek közé tartozik a jogállamiság, az igazságszolgáltatás működése, a korrupció elleni fellépés, valamint az alapvető szabadságjogok védelme.

Ursula von der Leyen szerint Ukrajna a háborús körülmények ellenére is folyamatosan hajtja végre a szükséges változtatásokat.

Reformot reform után hajtanak végre, miközben városaikat támadás éri, és az ég füsttel van tele fölöttük. Ez gyakorlatilag megnyitja az ajtót a csatlakozási folyamat következő szakasza előtt”

– fogalmazott.

A teljes folyamat ugyanakkor rendkívül hosszadalmas. Az EU több mint harminc különböző területen vár el megfelelést a tagjelölt országoktól, a csatlakozás pedig átlagosan kilenc évet vesz igénybe.

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Nem lesz gyorsított felvétel

Bár Kijev már 2027-ben csatlakozni akar, úgy tűnik, erre jelenleg igen kevés az esély. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Ukrajna uniós tagsága akár 10–15 év múlva válhat reálissá, és azt egy kötelező erejű népszavazáshoz kötné.

A New York Times szerint az uniós tagállamok jelentős része sem támogatja a gyorsított csatlakozást. Ukrajna nagy népességű, az uniós átlagnál jóval szegényebb ország, ezért felvétele jelentős pénzügyi terheket jelentene a jelenlegi tagállamoknak. Emellett erős mezőgazdasága fokozná a versenyt az európai gazdák számára.

Brüsszelben továbbra is vannak aggályok a korrupció és a demokratikus intézmények működése miatt, ugyanakkor az EU vezetése stratégiai jelentőségűnek tekinti Ukrajna közeledését.

Marta Kos bővítési biztos szerint a folyamat sikerének kulcsa továbbra sem a politikai határidőkben, hanem a szükséges reformok végrehajtásában rejlik.

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Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 10 komment

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csulak
2026. június 15. 17:54
minden feltelt teljesitsenek, nemcsak papiron, es leellenorizhetoen !
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nempolitizalok-0
2026. június 15. 17:46
Előbb lesz Kiev orosz fennhatóság alatt.
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1
0
pollip
2026. június 15. 17:39
Az oroszok meg röhögnek a markukba. Ok nem napi, heti célok szerint dolgoznak. A hosszú távú céljainak pont megfelel Ukrajna felvétele az unióba, amivel az unió öngyilkosságot követ el.
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3
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kipi137-2
2026. június 15. 17:34
🤮🤮🤮
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