Hatalmas lépést tesz most az Európai Unió felé Ukrajna

A csatlakozási folyamat első szakasza az úgynevezett alapvető reformokra összpontosít. Ezek közé tartozik a jogállamiság, az igazságszolgáltatás működése, a korrupció elleni fellépés, valamint az alapvető szabadságjogok védelme.

Ursula von der Leyen szerint Ukrajna a háborús körülmények ellenére is folyamatosan hajtja végre a szükséges változtatásokat.