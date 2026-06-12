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Ukrajna António Costa Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen bejelentette: hétfőn kezdetét veszi Ukrajna csatlakozási tárgyalása

2026. június 12. 21:05

Pontosan két hónap telt el a magyar választások óta.

2026. június 12. 21:05

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi – jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta: az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre.

A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az „alapvető kérdéseket” átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magába a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.

A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is.

Kiemelték: az Európai Unió által kínált béke, stabilitás és lehetőségek páratlanok. A bővítést stratégiai jelentőségű döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában.

Hangsúlyozták, hogy a növekvő bizonytalanságokkal jellemezhető világban a nagyobb Európai Unió valamennyi tag közös érdeke, a bővítés pedig továbbra is az unió egyik legnagyobb sikertörténete és a közös jövőbe történő egyik legfontosabb befektetés.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 5 komment

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nuevas-reglas
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2026. június 12. 22:44 Szerkesztve
a csatlakozasi targyalasok megnyitasarol azon a targyalason dontottek, amirol a hajfeju szarbant kikuldtek kavezni...tobb mint 2 eve ez maradt ki a cikkbol xdd
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mp1g
2026. június 12. 22:33
Hitler is az oroszokat támadta (USSR). Meg is lett az eredmény. Ursula, az nem német, ugye? Ugye? Vagy csak nácimentés van?
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Peterfalk
2026. június 12. 22:10
Legalább a folyamatnak van gerince. Ursulának tuti nincs!
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nagymester-b-2
2026. június 12. 21:59
Csak nem sikerül kirobbantani a háborút. Hiába drónózták teljesen véletlenül az észteket, a lengyeleket meg a románokat. Úgy néz ki kénytelenek saját tulajdonba vonni ukrajnát hogy végre legyen egy igazi casus belli.
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