Von der Leyen bejelentette: hétfőn kezdetét veszi Ukrajna csatlakozási tárgyalása

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi – jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.

A két vezető közös nyilatkozatában hangsúlyozta: az Európai Unió ezzel jelentős lépést tett előre.

A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az „alapvető kérdéseket” átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magába a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.