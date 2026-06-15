„Sikerült megállapodni Kijevvel” – Orbán Anita szerint kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyarok jogait

Magyar Péter történelmi győzelmet hirdetett a Facebookon: sikerült megegyeznie Ukrajnával
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
A külügyminiszter szerint Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva.
Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.
Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.
Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel.
Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.
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Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
(MTI)
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI