„Sikerült megállapodni Kijevvel” – Orbán Anita szerint kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyarok jogait

Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.

Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.