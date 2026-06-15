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Magyarország külügyminiszter Ukrajna Orbán Anita kárpátaljai magyarság Kárpátalja

„Sikerült megállapodni Kijevvel” – Orbán Anita szerint kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyarok jogait

2026. június 15. 09:38

A külügyminiszter szerint Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva.

2026. június 15. 09:38
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Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.

Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel.

Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

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(MTI)

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 116 komment

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LadyMalmsbury-Croft
2026. június 15. 12:38
A főnököd Polos mímelte és eljátszotta az öngyilkosságát (!), hangfelvételen rögzítette a saját feleségét, zsarolta a felvétellel, sportállásokban volt futballistafeleség, bennfentes kereskedelemmel tőzsdei tízmilliókat keresett FB tagként, fenyeget, mocskolódik, gyűlöletkampány üzemmódban terrorizálja az országot 2 éve, telefont rabolt (az erőszakkal elvétel mint tényállási elem megkülönbözteti a mezei lopástól), kordont bontott munkaterületen, ami miatt egy ember súlyosan megsérült, eddig csak alkotmányellenes, és jogellenes fenyegetésekkel élt mindenki felé, jogellenesen elvett végkielégítéseket, hazudja a parlamenti képviselők juttatásainak csökkentését, abszolút elmezavaros filmszínházat visz, fészobukkon hergel, de közben módszeresen okozza a károkat az országnak. Feltehetően kokaint fogyasztott, de legalábbis annak társaságában konszenzuált egy ukrán tulajdonú helyen, és kiadta az ukránoknak magyar hülyék adatait. Miért is kell elhinni bármit egy ilyen embernek? Zselének dettó?!
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analysator
2026. június 15. 12:33
Szerintem a legtöbben ott vannak vakon, hogy a magyarok külön nem kerülhettek bele az ukrajnai csatlakozási akciótervbe, hanem nyilvánvalóan a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan kellett szerepeltetni a célt. Ugye Ukrajna területén akad néhány kisebbség, román, lengyel, magyar, moldáv és láss csodát orosz. Az oroszok nem is annyira kisebbség a maguk kb.6-8 milliós létszámukkal. Őrájuk nem fog vonatkozni semmi? A lakosság majd 20%-át kitevő oroszok, akik miatt az egész öldöklés folyik, nem fognak a kisebbségek körébe számítani? Csak a 150.000 magyar? Nagyon ostobának kell lenni ahhoz, hogy valaki beszopja a kisebbségek tárgyalásba vételét jelen helyzetben.
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ligeti
2026. június 15. 12:26
Szeretném, ha közölnék a megállapodás pontos szövegét, és ki írta alá a megállapodást.Érvényes mikor lesz, kell hozzá az ukrán parlament szavazata? Ha igen, mikorra van kitűzve mint napirendi pont?
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magyar-1977
2026. június 15. 12:26
Mondjuk erre az uszító hájcigány 10 évig nem volt képes, ebből is látszik mennyire leszarja a kilóra megvett külhoniakat!
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