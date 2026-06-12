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Magyar Péter történelmi győzelmet hirdetett a Facebookon: sikerült megegyeznie Ukrajnával

2026. június 12. 20:25

Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.

2026. június 12. 20:25
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Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól – közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán.

A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akciótervébe is.

„Pár hét alatt sikerült megoldanunk azt az ügyet, amit az Orbán-kormány tíz év alatt nem tudott kezelni” – írta Magyar Péter.

Magyar Péter péntek este azt is bejelentette, hogy szombat reggel rendkívüli sajtótájékoztatót tart. Magyar Péter kormánya az Indexhez eljuttatott közleményben bejelentette:

szombat reggel 9 órakor rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartanak.

A téma az Orbán-kormány legnagyobb hazugsága, ennél több információt nem közöltek.

(MTI / Index)

Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala

 

Összesen 25 komment

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Sorrend:
isler111
2026. június 12. 21:06
"""Fideszes gentleman 2026. június 12. 20:36 Nagyon méltatlan ez a vergődés. Történelmi megállapodást ért el a Tisza-kormány, az ukrán fél vállalásainak teljesítését pedig ellenőrizni fogja az Európai Bizottság a csatlakozási folyamat során.""" Már megint lejárattad magad - neked is annyi eszed van mint a Tiszásoknak!!! Ezek szerint semmilyen megállapodás nem történt csak azt ""vállalta""" Ukrajna náci vezetése hogy mint minden kisebbséggel szemben a Magyarral is teljesíti a csatlakozáshoz szükséges kötelező normákat ugye??? Akkor ez nem a hazaáruló fosos gatya érdeme - ezt csak a csatlakozás miatt teszik - és vonatkozik a többi kisebbségre is!!!!
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beva
2026. június 12. 21:05
Terelnie kell a Fidesz kongresszusról,nehogy elvegye a fényt előle. Micsoda szerencsétlen alak ez. Folyamatosan járnia kell az agyának, hogy maradjon releváns. Trükkök százait kell kitalálnia, hogy mindig minden róla szóljon. " Me, myself & I"
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Takagi
2026. június 12. 21:04
Hazudik a tojásfejű kokós betegelme.
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0
0
states-2
2026. június 12. 21:02
A drogos pszichopata minden idők legvisszataszítóbb fejű és lelkületű politikusa. Ennél többet nem érdemes tudni róla.
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2
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