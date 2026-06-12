Magyar Péter történelmi győzelmet hirdetett a Facebookon: sikerült megegyeznie Ukrajnával

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól – közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken Facebook-oldalán.
A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akciótervébe is.
„Pár hét alatt sikerült megoldanunk azt az ügyet, amit az Orbán-kormány tíz év alatt nem tudott kezelni” – írta Magyar Péter.
Magyar Péter péntek este azt is bejelentette, hogy szombat reggel rendkívüli sajtótájékoztatót tart. Magyar Péter kormánya az Indexhez eljuttatott közleményben bejelentette:
szombat reggel 9 órakor rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartanak.
A téma az Orbán-kormány legnagyobb hazugsága, ennél több információt nem közöltek.
(MTI / Index)
Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala