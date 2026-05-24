Zelenszkij elutasította a fokozatos EU-csatlakozást, teljes jogokat követel

Merz társult tagságot adna Ukrajnának, de ez nem mindenkinek tetszik
Szkeptikusak Brüsszelben a német kancellár Ukrajnára vonatkozó tervei kapcsán.
Az ukrán elnök elutasította azt a német javaslatot, amely társult tagságot adott volna Ukrajnának az Európai Unióban. Zelenszkij szerint Ukrajna helye az EU-ban csak „teljes és egyenrangú” lehet, ezért Kijev nem fogad el olyan megoldást, amely szavazati jog nélkül hagyná az országot.
A Politico beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szombaton egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem kíván megelégedni semmiféle köztes vagy korlátozott státusszal az Európai Unión belül. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, amely szerint Kijev társult tagságot kaphatna az EU-ban, miközben tovább folynának a teljes jogú csatlakozásról szóló tárgyalások.
A német elképzelés alapján Ukrajna bizonyos előnyökhöz hozzájutna, részt vehetne például az Európai Bizottság és az Európai Tanács ülésein, azonban továbbra sem rendelkezne teljes döntési jogkörrel az unióban. Zelenszkij azonban világossá tette, hogy szerinte Ukrajna ennél többet akar.
Nem lehet teljes az európai projekt Ukrajna nélkül, és Ukrajna helyének az Európai Unióban is teljesnek kell lennie – teljes jogúnak és egyenrangúnak
– írta az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében. Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy szerinte elengedhetetlen a tárgyalási klaszterek megnyitása és a csatlakozási folyamat felgyorsítása. Az ukrán vezető szerint teljes erőbedobással kell dolgozni Ukrajna biztonságáért és az emberek védelméért.
A Politico szerint Friedrich Merz javaslata mögött az a szándék állhatott, hogy Ukrajnát fokozatosan integrálják az Európai Unióba anélkül, hogy az ország rövid időn belül teljes jogú taggá válna. A német elképzelés azonban láthatóan nem nyerte el Kijev tetszését. Az ukrán elnök ugyanis arra utalt, hogy Ukrajna nem fogad el olyan konstrukciót, amelyben jelen lehet ugyan az Európai Unióban, de érdemi beleszólása nincs a döntésekbe.
Európát védjük – teljes mértékben, nem részben, és nem félmegoldásokkal
– fogalmazott Zelenszkij az uniós vezetőknek küldött levelében. Majd hozzátette:
Igazságtalan lenne, ha Ukrajna jelen lenne az Európai Unióban, de nem lenne szava.
A Reuters beszámolója alapján Zelenszkij levelét Antonio Costának, Ursula von der Leyennek és Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnöknek küldte el. Az ukrán vezető abban azt hangsúlyozta, hogy Kijev gyors ütemben hajtja végre az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, miközben az egész kontinens biztonságáért harcol. A Politico arra is emlékeztetett, hogy Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szintén támogatóan beszélt a fokozatos integrációról. Metsola szerint a tagjelölt országok már a teljes csatlakozás előtt hozzáférhetnének az egységes piachoz, a vámunióhoz, a roamingövezethez, valamint az Erasmus és Horizon programokhoz.
