Zelenszkij elutasította a fokozatos EU-csatlakozást, teljes jogokat követel

A Politico beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij szombaton egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem kíván megelégedni semmiféle köztes vagy korlátozott státusszal az Európai Unión belül. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellár felvetésére reagált, amely szerint Kijev társult tagságot kaphatna az EU-ban, miközben tovább folynának a teljes jogú csatlakozásról szóló tárgyalások.

A német elképzelés alapján Ukrajna bizonyos előnyökhöz hozzájutna, részt vehetne például az Európai Bizottság és az Európai Tanács ülésein, azonban továbbra sem rendelkezne teljes döntési jogkörrel az unióban. Zelenszkij azonban világossá tette, hogy szerinte Ukrajna ennél többet akar.