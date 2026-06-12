Fordult a kocka a fronton: az ukránok bejelentették, hogy megállították az oroszokat

Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon. A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó.

Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.

A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole irányában zajlanak” – közölte.