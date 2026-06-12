Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Olekszandr Szirszkij

Fordult a kocka a fronton: az ukránok bejelentették, hogy megállították az oroszokat

2026. június 12. 18:56

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint májusban a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult.

2026. június 12. 18:56
null

Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon. A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó.

Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.

A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole irányában zajlanak” – közölte.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy az ukrán erők továbbra is megőrzik a kezdeményezést egyes frontszakaszokon.

A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult”

– emelte ki. Szirszkij adatai szerint az ukrán csapatok a hónap folyamán több ezer eredményes csapást mértek orosz katonai létesítményekre. „A pilóta nélküli rendszerek egységei több mint 88 ezer célpontot találtak el, és a drónerők parancsnoksága szerint több mint 30 500 orosz katonát tettek harcképtelenné” – fejtette ki a főparancsnok.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) sajtószolgálata arról számolt be a Telegramon, hogy az éjjel csapást mértek két jelentősebb olajvezeték csomópontjára Oroszország Volgográdi területén, egy radarállomásra a Krasznodari területen, valamint egy olajtároló bázisra a megszállt Krím félszigeten.

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
radler
•••
2026. június 12. 20:50 Szerkesztve
A háború ötödik évében azért illene már Putyinnak győzni. Ha nem, két lehetősége marad. Vagy kiszáll arcvesztéssel, vagy belebukik. Oszt amelyik muszkafaszszopó kitalálja hogy Putyin ezt eredetileg is így tervezte, annak megengedem hogy a Bp.-i Kossuth téren déli 12-kor, rezesbanda kíséretében kinyalja a seggem. A zenét én fizetem.
Válasz erre
1
1
Zoltan70
2026. június 12. 20:22
retek312 2026. június 12. 19:04 • Szerkesztve a hazaáruló fidesztálibokat ma is megüti a guta :)) Először is gratulálok a névválasztásodhoz, kiválóan tükrözi a benned lakó ostoba prolit! Viszont tekintettel arra, hogy poloskátok és az általa vezetett "kormány" eddig csak és kizárólag a külföld érdekeit szolgáló utasítások szó nélkül történő végrehajtásában jeleskedett, szemben a magyar nemzeti érdekkel, így a helyedben a hazaárulózást hagynám, mert egyelőre nagyon úgy fest, hogy a tiszánál nagyobb haza- és nemzetáruló társaság kevés volt a magyar történelemben. Mivel az egyetértés jegyében rájuk szavaztál, ezért a similis simili gaudet elv alapján társaiddal vagytok hazaárulók, szóval ma is csak szopni jöttél a netre, kicsi tiszatálib. Ja, és hidd el nem üt meg a guta, hozod a fajtádtól várható szintet, ami engem személy szerint mindig megmosolyogtat, hiszen olyan kevés agysejttel, mint ami neked van ez a szint várható el. Mondjuk volt már nálad okosabb tengerimalacom (az összes) :))
Válasz erre
3
0
re2026
2026. június 12. 20:20
Mandi megint igazodik! Annyira jó a helyzet ukrán részről,hogy hamarosan elesik Konsztantyinovka! Sisskij hazudik mint a vízfolyás,mert csak erre a győzelmi jelentésre öntik a pénzt az eus hibbantak csoportja!!
Válasz erre
3
0
bagira004
2026. június 12. 20:14
Hazudik.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!