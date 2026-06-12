Fordult a kocka a fronton: az ukránok bejelentették, hogy megállították az oroszokat

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Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint májusban a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult.
Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon. A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó.
Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt.
A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole irányában zajlanak” – közölte.
A főparancsnok hangsúlyozta, hogy az ukrán erők továbbra is megőrzik a kezdeményezést egyes frontszakaszokon.
A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult”
– emelte ki. Szirszkij adatai szerint az ukrán csapatok a hónap folyamán több ezer eredményes csapást mértek orosz katonai létesítményekre. „A pilóta nélküli rendszerek egységei több mint 88 ezer célpontot találtak el, és a drónerők parancsnoksága szerint több mint 30 500 orosz katonát tettek harcképtelenné” – fejtette ki a főparancsnok.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) sajtószolgálata arról számolt be a Telegramon, hogy az éjjel csapást mértek két jelentősebb olajvezeték csomópontjára Oroszország Volgográdi területén, egy radarállomásra a Krasznodari területen, valamint egy olajtároló bázisra a megszállt Krím félszigeten.
(MTI)
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP